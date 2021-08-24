https://ria.ru/20210824/rakety-1746973148.html
Разработчик заявил, что с ракетами С-400 бесполезно играть в прятки
Разработчик заявил, что с ракетами С-400 бесполезно играть в прятки - РИА Новости, 24.08.2021
Разработчик заявил, что с ракетами С-400 бесполезно играть в прятки
От ракет зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" невозможно укрыться за горизонтом, заявил в интервью РИА Новости генеральный конструктор "Алмаз-Антея" Павел... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T09:40
2021-08-24T09:40
2021-08-24T12:04
безопасность
концерн пво "алмаз-антей"
с-400 «триумф»
павел созинов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155801/89/1558018965_0:76:2645:1564_1920x0_80_0_0_f4bf01f450fdeb9f4045e8b3926a692f.jpg
ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 24 авг - РИА Новости. От ракет зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" невозможно укрыться за горизонтом, заявил в интервью РИА Новости генеральный конструктор "Алмаз-Антея" Павел Созинов.По его словам, система С-400 получила кардинальные преимущества с введением в ее состав дальней ракеты с активной радиолокационной головкой самонаведения, которая обеспечивает возможность стрельбы по загоризонтным целям."Если цель поднялась над горизонтом, мы ее засекли и пустили ракету, а потом вдруг цель нырнула обратно за горизонт - это ее уже не спасет", - сказал Созинов.Генконструктор пояснил, что зенитные ракеты с активными головками самонаведения позволяют обеспечить наведение на цель даже при уходе за радиогоризонт относительно локатора наведения, что повышает эффективность и устойчивость работы всей системы.Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20210824/rakety-1746966613.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210823/rakety-1746828835.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155801/89/1558018965_0:0:2645:1985_1920x0_80_0_0_8b0b62deb624117fdf271bff8f72cbdd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, концерн пво "алмаз-антей", с-400 «триумф», павел созинов
09:40 24.08.2021 (обновлено: 12:04 24.08.2021)
Разработчик заявил, что с ракетами С-400 бесполезно играть в прятки
Генконструктор "Алмаз-Антей" Созинов: от ракет С-400 "Триумф" нельзя укрыться за горизонтом
ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 24 авг - РИА Новости.
От ракет зенитной ракетной системы С-400
"Триумф" невозможно укрыться за горизонтом, заявил в интервью РИА Новости генеральный конструктор "Алмаз-Антея
" Павел Созинов
.
По его словам, система С-400 получила кардинальные преимущества с введением в ее состав дальней ракеты с активной радиолокационной головкой самонаведения, которая обеспечивает возможность стрельбы по загоризонтным целям.
"Если цель поднялась над горизонтом, мы ее засекли и пустили ракету, а потом вдруг цель нырнула обратно за горизонт - это ее уже не спасет", - сказал Созинов.
Генконструктор пояснил, что зенитные ракеты с активными головками самонаведения позволяют обеспечить наведение на цель даже при уходе за радиогоризонт относительно локатора наведения, что повышает эффективность и устойчивость работы всей системы.
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.