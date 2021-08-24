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https://ria.ru/20210824/rakety-1746973148.html
Разработчик заявил, что с ракетами С-400 бесполезно играть в прятки
Разработчик заявил, что с ракетами С-400 бесполезно играть в прятки - РИА Новости, 24.08.2021
Разработчик заявил, что с ракетами С-400 бесполезно играть в прятки
От ракет зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" невозможно укрыться за горизонтом, заявил в интервью РИА Новости генеральный конструктор "Алмаз-Антея" Павел... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T09:40
2021-08-24T12:04
безопасность
концерн пво "алмаз-антей"
с-400 «триумф»
павел созинов
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 24 авг - РИА Новости. От ракет зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" невозможно укрыться за горизонтом, заявил в интервью РИА Новости генеральный конструктор "Алмаз-Антея" Павел Созинов.По его словам, система С-400 получила кардинальные преимущества с введением в ее состав дальней ракеты с активной радиолокационной головкой самонаведения, которая обеспечивает возможность стрельбы по загоризонтным целям."Если цель поднялась над горизонтом, мы ее засекли и пустили ракету, а потом вдруг цель нырнула обратно за горизонт - это ее уже не спасет", - сказал Созинов.Генконструктор пояснил, что зенитные ракеты с активными головками самонаведения позволяют обеспечить наведение на цель даже при уходе за радиогоризонт относительно локатора наведения, что повышает эффективность и устойчивость работы всей системы.Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210824/rakety-1746966613.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210823/rakety-1746828835.html
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безопасность, концерн пво "алмаз-антей", с-400 «триумф», павел созинов
09:40 24.08.2021 (обновлено: 12:04 24.08.2021)
 
Разработчик заявил, что с ракетами С-400 бесполезно играть в прятки

Генконструктор "Алмаз-Антей" Созинов: от ракет С-400 "Триумф" нельзя укрыться за горизонтом

© РИА Новости . Евгений ОдиноковЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 24 авг - РИА Новости. От ракет зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" невозможно укрыться за горизонтом, заявил в интервью РИА Новости генеральный конструктор "Алмаз-Антея" Павел Созинов.
По его словам, система С-400 получила кардинальные преимущества с введением в ее состав дальней ракеты с активной радиолокационной головкой самонаведения, которая обеспечивает возможность стрельбы по загоризонтным целям.
Испытания зенитной управляемой ракеты 9М333 для зенитного ракетного комплекса Стрела-10М на Донгузском полигоне в Оренбургской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
08:23
В концерне "Алмаз-Антей" оценили опасность западных гиперзвуковых ракет
"Если цель поднялась над горизонтом, мы ее засекли и пустили ракету, а потом вдруг цель нырнула обратно за горизонт - это ее уже не спасет", - сказал Созинов.
Генконструктор пояснил, что зенитные ракеты с активными головками самонаведения позволяют обеспечить наведение на цель даже при уходе за радиогоризонт относительно локатора наведения, что повышает эффективность и устойчивость работы всей системы.
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.
Читайте полный текст интервью >>
Макет зенитной ракетной системы С-400 Триумф на стенде Рособоронэкспорта выставки оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
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БезопасностьКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"С-400 «Триумф»Павел Созинов
 
 
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