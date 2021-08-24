https://ria.ru/20210824/rakety-1746973148.html

Разработчик заявил, что с ракетами С-400 бесполезно играть в прятки

Разработчик заявил, что с ракетами С-400 бесполезно играть в прятки - РИА Новости, 24.08.2021

Разработчик заявил, что с ракетами С-400 бесполезно играть в прятки

От ракет зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" невозможно укрыться за горизонтом, заявил в интервью РИА Новости генеральный конструктор "Алмаз-Антея" Павел... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T09:40

2021-08-24T09:40

2021-08-24T12:04

безопасность

концерн пво "алмаз-антей"

с-400 «триумф»

павел созинов

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ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 24 авг - РИА Новости. От ракет зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" невозможно укрыться за горизонтом, заявил в интервью РИА Новости генеральный конструктор "Алмаз-Антея" Павел Созинов.По его словам, система С-400 получила кардинальные преимущества с введением в ее состав дальней ракеты с активной радиолокационной головкой самонаведения, которая обеспечивает возможность стрельбы по загоризонтным целям."Если цель поднялась над горизонтом, мы ее засекли и пустили ракету, а потом вдруг цель нырнула обратно за горизонт - это ее уже не спасет", - сказал Созинов.Генконструктор пояснил, что зенитные ракеты с активными головками самонаведения позволяют обеспечить наведение на цель даже при уходе за радиогоризонт относительно локатора наведения, что повышает эффективность и устойчивость работы всей системы.Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210824/rakety-1746966613.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210823/rakety-1746828835.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, концерн пво "алмаз-антей", с-400 «триумф», павел созинов