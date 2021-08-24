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В концерне "Алмаз-Антей" оценили опасность западных гиперзвуковых ракет
В концерне "Алмаз-Антей" оценили опасность западных гиперзвуковых ракет - РИА Новости, 24.08.2021
В концерне "Алмаз-Антей" оценили опасность западных гиперзвуковых ракет
Создаваемые на Западе гиперзвуковые ракеты не представляют больших проблем для российских зенитных ракетных систем, Россия сможет их успешно сбивать, сообщил... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T08:23
2021-08-24T12:05
безопасность
сша
концерн пво "алмаз-антей"
с-400 «триумф»
дональд трамп
павел созинов
россия
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 24 авг - РИА Новости. Создаваемые на Западе гиперзвуковые ракеты не представляют больших проблем для российских зенитных ракетных систем, Россия сможет их успешно сбивать, сообщил РИА Новости генеральный конструктор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Павел Созинов.Ранее в США объявили о программе создания собственных гиперзвуковых ракет, максимальная скорость полета которых должна составить 17 скоростей звука. Занимавший тогда пост президента Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал их "супер-пупер" ракетами."Любая гиперзвуковая ракета – и существующая, и которая будет потенциально создана в обозримой перспективе – для нас по силам", - сказал Созинов.Генконструктор отметил, что само увеличение скорости ракет не несет существенных неприятных последствий. "Любая гиперзвуковая цель может лететь к объекту поражения на своей максимальной скорости только на большой высоте, а с приближением к объекту снижается, входит в атмосферу и теряет скорость. Есть и другие нюансы, в которые я не буду углубляться", - пояснил он.Специалист отметил, что концерн давно живет в "гиперзвуковой реальности", так как, в частности, практически все баллистические ракеты, по которым работают зенитные ракетные системы "Алмаз-Антея", имеют гиперзвуковые скорости. Ракеты зенитных систем концерна также способны развить гиперзвуковые скорости, "это тоже не новость", уточнил он.Концерн ВКО "Алмаз-Антей" - ведущая российская компания по созданию систем для борьбы с любыми средствами воздушно-космического нападения. Концерн создал такие известные зенитные системы, как "Тор", "Бук", С-400 и другие.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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безопасность, сша, концерн пво "алмаз-антей", с-400 «триумф», дональд трамп, павел созинов, россия
08:23 24.08.2021 (обновлено: 12:05 24.08.2021)
 
В концерне "Алмаз-Антей" оценили опасность западных гиперзвуковых ракет

Генконструктор "Алмаз-Антея" Созинов: западные гиперзвуковые ракеты не проблема для российской ПВО

© РИА Новости / Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкИспытания зенитной управляемой ракеты 9М333 для зенитного ракетного комплекса "Стрела-10М" на Донгузском полигоне в Оренбургской области. Кадр видео
Испытания зенитной управляемой ракеты 9М333 для зенитного ракетного комплекса Стрела-10М на Донгузском полигоне в Оренбургской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба концерна "Калашников"
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 24 авг - РИА Новости. Создаваемые на Западе гиперзвуковые ракеты не представляют больших проблем для российских зенитных ракетных систем, Россия сможет их успешно сбивать, сообщил РИА Новости генеральный конструктор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Павел Созинов.
Ранее в США объявили о программе создания собственных гиперзвуковых ракет, максимальная скорость полета которых должна составить 17 скоростей звука. Занимавший тогда пост президента Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал их "супер-пупер" ракетами.
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"Любая гиперзвуковая ракета – и существующая, и которая будет потенциально создана в обозримой перспективе – для нас по силам", - сказал Созинов.
Генконструктор отметил, что само увеличение скорости ракет не несет существенных неприятных последствий. "Любая гиперзвуковая цель может лететь к объекту поражения на своей максимальной скорости только на большой высоте, а с приближением к объекту снижается, входит в атмосферу и теряет скорость. Есть и другие нюансы, в которые я не буду углубляться", - пояснил он.
"Заметных проблем для нас тема разработки за рубежом "суперракет" не создает, мы знаем, куда в этой области развиваться", - добавил Созинов.
Специалист отметил, что концерн давно живет в "гиперзвуковой реальности", так как, в частности, практически все баллистические ракеты, по которым работают зенитные ракетные системы "Алмаз-Антея", имеют гиперзвуковые скорости. Ракеты зенитных систем концерна также способны развить гиперзвуковые скорости, "это тоже не новость", уточнил он.
Концерн ВКО "Алмаз-Антей" - ведущая российская компания по созданию систем для борьбы с любыми средствами воздушно-космического нападения. Концерн создал такие известные зенитные системы, как "Тор", "Бук", С-400 и другие.
Читайте полный текст интервью >>
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БезопасностьСШАКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"С-400 «Триумф»Дональд ТрампПавел СозиновРоссия
 
 
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