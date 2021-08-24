https://ria.ru/20210824/rakety-1746966613.html

В концерне "Алмаз-Антей" оценили опасность западных гиперзвуковых ракет

В концерне "Алмаз-Антей" оценили опасность западных гиперзвуковых ракет - РИА Новости, 24.08.2021

В концерне "Алмаз-Антей" оценили опасность западных гиперзвуковых ракет

Создаваемые на Западе гиперзвуковые ракеты не представляют больших проблем для российских зенитных ракетных систем, Россия сможет их успешно сбивать, сообщил... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T08:23

2021-08-24T08:23

2021-08-24T12:05

безопасность

сша

концерн пво "алмаз-антей"

с-400 «триумф»

дональд трамп

павел созинов

россия

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ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 24 авг - РИА Новости. Создаваемые на Западе гиперзвуковые ракеты не представляют больших проблем для российских зенитных ракетных систем, Россия сможет их успешно сбивать, сообщил РИА Новости генеральный конструктор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Павел Созинов.Ранее в США объявили о программе создания собственных гиперзвуковых ракет, максимальная скорость полета которых должна составить 17 скоростей звука. Занимавший тогда пост президента Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал их "супер-пупер" ракетами."Любая гиперзвуковая ракета – и существующая, и которая будет потенциально создана в обозримой перспективе – для нас по силам", - сказал Созинов.Генконструктор отметил, что само увеличение скорости ракет не несет существенных неприятных последствий. "Любая гиперзвуковая цель может лететь к объекту поражения на своей максимальной скорости только на большой высоте, а с приближением к объекту снижается, входит в атмосферу и теряет скорость. Есть и другие нюансы, в которые я не буду углубляться", - пояснил он.Специалист отметил, что концерн давно живет в "гиперзвуковой реальности", так как, в частности, практически все баллистические ракеты, по которым работают зенитные ракетные системы "Алмаз-Антея", имеют гиперзвуковые скорости. Ракеты зенитных систем концерна также способны развить гиперзвуковые скорости, "это тоже не новость", уточнил он.Концерн ВКО "Алмаз-Антей" - ведущая российская компания по созданию систем для борьбы с любыми средствами воздушно-космического нападения. Концерн создал такие известные зенитные системы, как "Тор", "Бук", С-400 и другие.Читайте полный текст интервью >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210819/raketa-1746367682.html

https://ria.ru/20210803/raketa-1744090197.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, сша, концерн пво "алмаз-антей", с-400 «триумф», дональд трамп, павел созинов, россия