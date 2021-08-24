https://ria.ru/20210824/raketa-1746960454.html
"Алмаз-Антей" начал разработку мини-ракет для уничтожения беспилотников
"Алмаз-Антей" начал разработку мини-ракет для уничтожения беспилотников - РИА Новости, 24.08.2021
"Алмаз-Антей" начал разработку мини-ракет для уничтожения беспилотников
"Алмаз-Антей" занялся созданием малоразмерных зенитных ракет для уничтожения беспилотников, сообщил в интервью РИА Новости генеральный конструктор компании... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T03:35
2021-08-24T03:35
2021-08-24T12:05
новое оружие россии
безопасность
концерн пво "алмаз-антей"
павел созинов
россия
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 24 авг — РИА Новости. "Алмаз-Антей" занялся созданием малоразмерных зенитных ракет для уничтожения беспилотников, сообщил в интервью РИА Новости генеральный конструктор компании Павел Созинов.Мини- и микробеспилотники способны нести серьезную угрозу военным и административным объектам, притом что они крайне дешевы. В частности, их можно использовать в разведывательных целях, для наведения другого оружия, также они могут иметь боевую часть, способную при определенных обстоятельствах нанести существенный ущерб.Использовать для уничтожения таких воздушных целей обычные зенитные ракеты нецелесообразно, так как боеприпасы могут стоить в сотни раз дороже аппаратов, которые они должны сбить. Кроме того, неконтактный датчик стандартных боеприпасов зенитных ракетных комплексов может не среагировать на мини- и тем более микробеспилотник.Читайте полный текст интервью >>
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безопасность, концерн пво "алмаз-антей", павел созинов, россия
03:35 24.08.2021 (обновлено: 12:05 24.08.2021)
"Алмаз-Антей" начал разработку мини-ракет для уничтожения беспилотников
Генконструктор Созинов: "Алмаз-Антей" начал разработку мини-ракет для уничтожения беспилотников