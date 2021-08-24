https://ria.ru/20210824/posolstvo-1747008957.html

Песков рассказал о работе посольства в Кабуле

Песков рассказал о работе посольства в Кабуле - РИА Новости, 24.08.2021

Песков рассказал о работе посольства в Кабуле

Посольство РФ в Кабуле функционирует в обычном режиме, есть определенные договоренности о безопасности дипломатов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T12:56

2021-08-24T12:56

2021-08-24T12:56

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

афганистан

дмитрий песков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/150222/64/1502226470_0:95:1340:849_1920x0_80_0_0_8d17c9def66986c17df2217209d73a51.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Кабуле функционирует в обычном режиме, есть определенные договоренности о безопасности дипломатов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Там существует наше посольство, которое функционирует в обычном режиме, имеются определенные договоренности об обеспечении наших дипломатов. Заранее были вывезены из Афганистана члены семей, женщины и дети, которые не являются сотрудниками", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за тем, как происходит эвакуация из Афганистана, как оценивают, нужна ли какая-то помощь при эвакуации российских граждан или граждан, связанных с Россией, из Афганистана.Он добавил, что Россия внимательно наблюдает за тем, что связано с эвакуацией граждан, которые имели отношение к находившимся там силам коалиции, но не является участником процесса.В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210823/aeroport-1746871976.html

сша

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, афганистан, дмитрий песков, россия