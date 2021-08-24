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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210824/posolstvo-1747008957.html
Песков рассказал о работе посольства в Кабуле
Песков рассказал о работе посольства в Кабуле - РИА Новости, 24.08.2021
Песков рассказал о работе посольства в Кабуле
Посольство РФ в Кабуле функционирует в обычном режиме, есть определенные договоренности о безопасности дипломатов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T12:56
2021-08-24T12:56
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
афганистан
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Кабуле функционирует в обычном режиме, есть определенные договоренности о безопасности дипломатов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Там существует наше посольство, которое функционирует в обычном режиме, имеются определенные договоренности об обеспечении наших дипломатов. Заранее были вывезены из Афганистана члены семей, женщины и дети, которые не являются сотрудниками", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за тем, как происходит эвакуация из Афганистана, как оценивают, нужна ли какая-то помощь при эвакуации российских граждан или граждан, связанных с Россией, из Афганистана.Он добавил, что Россия внимательно наблюдает за тем, что связано с эвакуацией граждан, которые имели отношение к находившимся там силам коалиции, но не является участником процесса.В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210823/aeroport-1746871976.html
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в мире, сша, афганистан, дмитрий песков, россия
12:56 24.08.2021
 
Песков рассказал о работе посольства в Кабуле

Пресс-секретарь президента Песков: посольство России в Кабуле функционирует в обычном режиме

© Фото : страница Посольства РФ в Кабуле в FacebookПосольство РФ в Кабуле
Посольство РФ в Кабуле - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© Фото : страница Посольства РФ в Кабуле в Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Кабуле функционирует в обычном режиме, есть определенные договоренности о безопасности дипломатов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Там существует наше посольство, которое функционирует в обычном режиме, имеются определенные договоренности об обеспечении наших дипломатов. Заранее были вывезены из Афганистана члены семей, женщины и дети, которые не являются сотрудниками", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за тем, как происходит эвакуация из Афганистана, как оценивают, нужна ли какая-то помощь при эвакуации российских граждан или граждан, связанных с Россией, из Афганистана.
Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Вчера, 14:28Захват власти в Афганистане талибами
В Афганистане приостановили все рейсы из аэропорта Кабула
Он добавил, что Россия внимательно наблюдает за тем, что связано с эвакуацией граждан, которые имели отношение к находившимся там силам коалиции, но не является участником процесса.
В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Хаос и тревожное ожидание: бегство из Афганистана
© REUTERS / Ministry of Defense of Spain/Handout

Талибы заявили об установлении контроля над Афганистаном 15 августа.

Граждане Испании, проживающие в Афганистане, и афганцы садятся в военный самолет в международном аэропорту в Кабуле, Афганистан
1 из 14

Талибы заявили об установлении контроля над Афганистаном 15 августа.

© REUTERS / Ministry of Defense of Spain/Handout
© REUTERS / Juan Medina

Все наземные пограничные переходы из страны теперь контролируют представители "Талибана"*.

Тесты на COVID-19 проводятся для граждан Испании и Афганистана, прибывших на авиабазу после эвакуации из Кабула, в Торрехон-де-Ардос, недалеко от Мадрида
2 из 14

Все наземные пограничные переходы из страны теперь контролируют представители "Талибана"*.

© REUTERS / Juan Medina
© REUTERS / Juan Medina

Дипломатов и работавших на иностранные миссии афганцев эвакуируют через единственный в Кабуле аэропорт.

Граждане Испании и Афганистана в зале ожидания на авиабазе, в Торрехон-де-Ардос, недалеко от Мадрида
3 из 14

Дипломатов и работавших на иностранные миссии афганцев эвакуируют через единственный в Кабуле аэропорт.

© REUTERS / Juan Medina
© REUTERS / Saeed Ali Achakzai

Аэропорт Кабула с началом эвакуации погрузился в настоящий хаос.

Люди ждут у пункта пропуска в пакистано-афганском пограничном городе Чаман
4 из 14

Аэропорт Кабула с началом эвакуации погрузился в настоящий хаос.

© REUTERS / Saeed Ali Achakzai
© AP Photo / Jafar Khan

Сотни местных жителей пытались проникнуть в аэропорт и выходили на взлетно-посадочную полосу.

Люди перевозят через границу больного гражданина Афганистана, Чаман, Пакистан
5 из 14

Сотни местных жителей пытались проникнуть в аэропорт и выходили на взлетно-посадочную полосу.

© AP Photo / Jafar Khan
© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer

Люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из Афганистана дипломатических сотрудников.

Солдаты пакистанской армии разговаривают с людьми, которые собираются пересечь пункт пропуска в пакистано-афганском пограничном городе Чаман
6 из 14

Люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из Афганистана дипломатических сотрудников.

© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer
© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer

В результате давки и стрельбы в воздушной гавани с воскресенья погибли 12 человек.

Семья из Афганистана загружает свои вещи в автомобиль по прибытии к контрольно-пропускному пункту в пакистано-афганском пограничном городе Чаман, Пакистан
7 из 14

В результате давки и стрельбы в воздушной гавани с воскресенья погибли 12 человек.

© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer
© AP Photo / Emrah Gurel

Людей призвали не толпиться в аэропорту, если у них нет паспорта и визы.

Афганские мигранты в Татване, на востоке Турции
8 из 14

Людей призвали не толпиться в аэропорту, если у них нет паспорта и визы.

© AP Photo / Emrah Gurel
© AP Photo / Emrah Gurel

"Мы не хотим навредить тем, кто находится в аэропорту", — заявил неназванный представитель талибов.

Афганские мигранты в Татване, на востоке Турции
9 из 14

"Мы не хотим навредить тем, кто находится в аэропорту", — заявил неназванный представитель талибов.

© AP Photo / Emrah Gurel
© REUTERS / Ozan Kose

Политологи с тревогой ожидают наплыва мигрантов во многие страны.

Афганские мигранты отдыхают после пересечения ирано-турецкой границы в Татване, на западном берегу озера Ван, на востоке Турции
10 из 14

Политологи с тревогой ожидают наплыва мигрантов во многие страны.

© REUTERS / Ozan Kose
© AP Photo / Emrah Gurel

Евросоюз пообещал помочь соседним с Афганистаном государствам, если те столкнутся с потоком беженцев.

Афганские мигранты в Татване, на востоке Турции
11 из 14

Евросоюз пообещал помочь соседним с Афганистаном государствам, если те столкнутся с потоком беженцев.

© AP Photo / Emrah Gurel
© AFP 2021 / Ozan Kose

Однако не все готовы принимать у себя мигрантов из Афганистана.

Афганский мигрант пьет воду, отдыхая на обочине дороги, Татван, Турция
12 из 14

Однако не все готовы принимать у себя мигрантов из Афганистана.

© AFP 2021 / Ozan Kose
© REUTERS / Marc Tessensohn/Twitter @Bw_Einsatz/Handout

Так, мэр Ниццы на вопрос, готов ли город дать убежище мигрантам, ответил твердым "нет".

Эвакуированные из Афганистана, прибывающие на транспортном самолете Airbus A400 немецких ВВС, Узбекистан
13 из 14

Так, мэр Ниццы на вопрос, готов ли город дать убежище мигрантам, ответил твердым "нет".

© REUTERS / Marc Tessensohn/Twitter @Bw_Einsatz/Handout
© REUTERS / Sarah Meyssonnier

Отклонила просьбу властей США временно принять афганцев и Бангладеш.

Люди, которые были эвакуированы из Афганистана, прибывают в аэропорт Руасси Шарль-де-Голль, Париж, Франция
14 из 14

Отклонила просьбу властей США временно принять афганцев и Бангладеш.

© REUTERS / Sarah Meyssonnier
1 из 14

Талибы заявили об установлении контроля над Афганистаном 15 августа.

© REUTERS / Ministry of Defense of Spain/Handout
2 из 14

Все наземные пограничные переходы из страны теперь контролируют представители "Талибана"*.

© REUTERS / Juan Medina
3 из 14

Дипломатов и работавших на иностранные миссии афганцев эвакуируют через единственный в Кабуле аэропорт.

© REUTERS / Juan Medina
4 из 14

Аэропорт Кабула с началом эвакуации погрузился в настоящий хаос.

© REUTERS / Saeed Ali Achakzai
5 из 14

Сотни местных жителей пытались проникнуть в аэропорт и выходили на взлетно-посадочную полосу.

© AP Photo / Jafar Khan
6 из 14

Люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из Афганистана дипломатических сотрудников.

© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer
7 из 14

В результате давки и стрельбы в воздушной гавани с воскресенья погибли 12 человек.

© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer
8 из 14

Людей призвали не толпиться в аэропорту, если у них нет паспорта и визы.

© AP Photo / Emrah Gurel
9 из 14

"Мы не хотим навредить тем, кто находится в аэропорту", — заявил неназванный представитель талибов.

© AP Photo / Emrah Gurel
10 из 14

Политологи с тревогой ожидают наплыва мигрантов во многие страны.

© REUTERS / Ozan Kose
11 из 14

Евросоюз пообещал помочь соседним с Афганистаном государствам, если те столкнутся с потоком беженцев.

© AP Photo / Emrah Gurel
12 из 14

Однако не все готовы принимать у себя мигрантов из Афганистана.

© AFP 2021 / Ozan Kose
13 из 14

Так, мэр Ниццы на вопрос, готов ли город дать убежище мигрантам, ответил твердым "нет".

© REUTERS / Marc Tessensohn/Twitter @Bw_Einsatz/Handout
14 из 14

Отклонила просьбу властей США временно принять афганцев и Бангладеш.

© REUTERS / Sarah Meyssonnier
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШААфганистанДмитрий ПесковРоссия
 
 
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