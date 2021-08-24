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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210824/peterburg-1746985819.html
В Петербурге смягчили ограничения по коронавирусу
В Петербурге смягчили ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 24.08.2021
В Петербурге смягчили ограничения по коронавирусу
В Петербурге с 27 августа вновь разрешили работать аквапаркам, а также объектам развлечения и досуга в торговых центрах, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T11:07
2021-08-24T11:50
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
александр беглов
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новости - туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг - РИА Новости. В Петербурге с 27 августа вновь разрешили работать аквапаркам, а также объектам развлечения и досуга в торговых центрах, сообщает пресс-служба администрации губернатора.Соответствующие изменения в постановление правительства Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" подписал губернатор Александр Беглов на основании предписания главного государственного санитарного врача по городу."С 27 августа разрешается: работа объектов развлечения и досуга, расположенных в торговых центрах; доступ посетителей в детские игровые комнаты (кроме расположенных в предприятиях общественного питания); доступ посетителей в аквапарки", - говорится в сообщении.Для возобновления этих видов деятельности устанавливаются определенные условия: в частности, им необходимо актуализировать стандарт безопасной деятельности, ограничить число посетителей, обеспечить вакцинацию работников.
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общество, санкт-петербург, александр беглов, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм
11:07 24.08.2021 (обновлено: 11:50 24.08.2021)
 
В Петербурге смягчили ограничения по коронавирусу

В Петербурге с 27 августа разрешили работать аквапаркам, а также объектам развлечения и досуга в ТЦ

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на Летний сад с Троицкого моста в Санкт-Петербурге
Вид на Летний сад с Троицкого моста в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг - РИА Новости. В Петербурге с 27 августа вновь разрешили работать аквапаркам, а также объектам развлечения и досуга в торговых центрах, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
Соответствующие изменения в постановление правительства Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" подписал губернатор Александр Беглов на основании предписания главного государственного санитарного врача по городу.
"С 27 августа разрешается: работа объектов развлечения и досуга, расположенных в торговых центрах; доступ посетителей в детские игровые комнаты (кроме расположенных в предприятиях общественного питания); доступ посетителей в аквапарки", - говорится в сообщении.
Для возобновления этих видов деятельности устанавливаются определенные условия: в частности, им необходимо актуализировать стандарт безопасной деятельности, ограничить число посетителей, обеспечить вакцинацию работников.
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