https://ria.ru/20210824/peterburg-1746985819.html

В Петербурге смягчили ограничения по коронавирусу

В Петербурге смягчили ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 24.08.2021

В Петербурге смягчили ограничения по коронавирусу

В Петербурге с 27 августа вновь разрешили работать аквапаркам, а также объектам развлечения и досуга в торговых центрах, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T11:07

2021-08-24T11:07

2021-08-24T11:50

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

александр беглов

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коронавирус covid-19

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новости - туризм

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг - РИА Новости. В Петербурге с 27 августа вновь разрешили работать аквапаркам, а также объектам развлечения и досуга в торговых центрах, сообщает пресс-служба администрации губернатора.Соответствующие изменения в постановление правительства Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" подписал губернатор Александр Беглов на основании предписания главного государственного санитарного врача по городу."С 27 августа разрешается: работа объектов развлечения и досуга, расположенных в торговых центрах; доступ посетителей в детские игровые комнаты (кроме расположенных в предприятиях общественного питания); доступ посетителей в аквапарки", - говорится в сообщении.Для возобновления этих видов деятельности устанавливаются определенные условия: в частности, им необходимо актуализировать стандарт безопасной деятельности, ограничить число посетителей, обеспечить вакцинацию работников.

https://ria.ru/20210813/moskva-1745583477.html

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общество, санкт-петербург, александр беглов, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм