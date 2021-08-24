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Религия
https://ria.ru/20210824/patriarkh-1747052404.html
Историк рассказал о "черном деле" патриарха Варфоломея на Украине
Историк рассказал о "черном деле" патриарха Варфоломея на Украине - РИА Новости, 24.08.2021
Историк рассказал о "черном деле" патриарха Варфоломея на Украине
Патриарх Константинопольский Варфоломей имеет дело на Украине с "нерукопожатными людьми", которые являются "прямыми наследниками" сотрудничавших с гестапо во... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T16:29
2021-08-24T16:29
религия
киев
ссср
харьков
петр порошенко
украинская православная церковь
ситуация на украине
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Патриарх Константинопольский Варфоломей имеет дело на Украине с "нерукопожатными людьми", которые являются "прямыми наследниками" сотрудничавших с гестапо во время Великой Отечественной войны, заявил РИА Новости доктор церковной истории, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) Владислав Петрушко.Ранее ФСБ России в рамках проекта "Без срока давности" рассекретила материалы из которых следует, что гитлеровские оккупанты, занявшие территорию Советской Украины в годы Великой Отечественной войны, в своих интересах поддержали воссоздание украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), которая всячески обслуживала их.Среди материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, протокол допроса органами государственной безопасности СССР в декабре 1943 года Феофила Булдовского. В период немецкой оккупации Харькова он был митрополитом Харьковским и всей Левобережной Украины, председателем Харьковского епархиального управления УАПЦ. В документе Булдовский признается, что сотрудничал с нацистами, а автокефальная церковь, по существу, была поставлена на службу немецкой пропаганде – во всех ее храмах читались проповеди профашистского характера."Патриарх Варфоломей сейчас братается с прямыми наследниками тех, кто сотрудничал с гестапо, такими как Булдовский. Как говорят документы, гестапо по сути руководило всей деятельностью его епархиального управления в Харькове. Думаю, что примерно тоже происходило и в других епархиях, просто документов меньше сохранилось, поскольку вся эта публика бежала вместе с немцами", - сказал Петрушко.Он отметил, что все оставшиеся документы, касающиеся этого, давно пора было рассекретить, чтобы патриарх Варфоломей понял, что "имеет дело с людьми нерукопожатными"."Варфоломей уже сделал свое черное дело – он создал эту структуру, которая теперь будет серьезным фактором деструкции церковной жизни на Украине. Вряд ли он сделает шаг назад, он тогда потеряет лицо. Хотя не может не удивлять, как человек на исходе жизни – глубокий старец, совершенно больной – совершает вещи, за которые ему перед Богом придется держать ответ. Либо этот человек совершенно неверующий, либо степень заблуждения такова, что вряд ли можно надеяться на понимание и покаяние", - отметил историк.Он подчеркнул, что все увидели, как принимали Варфоломея во время его визита на Украину верующие канонической УПЦ, к которым он так и не вышел, возможно, это станет для последователей ПЦУ "отрезвляющим моментом"."Для тех, кто идет за ПЦУ, это будет отрезвляющим моментом – понять, что они наследники коллаборантов, которые действовали по указке гестапо, наследники палачей… Боюсь, что на Украине, где откровенная реабилитация нацизма происходит на государственном уровне, это, к сожалению, мало до кого дойдет", - сказал собеседник агентства.Во время Второй мировой войны в 1942 году митрополит Варшавский и Волынский и всея Православныя Церкви в Польше Дионисий (Валединский) возродил на территории Украины УАПЦ, упраздненную большевиками в 30-е годы. В 1990 году на Украине возобновилось движение по возрождению автокефалии Украинской православной церкви, в том же году официально зарегистрировали УАПЦ, которую возглавил патриарх Киевский и всея Украины Мстислав (Скрипник).В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея в Киеве прошел "объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну структуру – "Православную церковь Украины", которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, дискриминация которой после создания ПЦУ усилилась со стороны государства и националистических украинских группировок.
https://ria.ru/20210824/varfolomey-1747009826.html
https://ria.ru/20210824/ubiystvo-1746959752.html
https://ria.ru/20210820/vizit-1746434731.html
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киев, ссср, харьков, петр порошенко, украинская православная церковь, ситуация на украине
16:29 24.08.2021
 

Историк рассказал о "черном деле" патриарха Варфоломея на Украине

© AP Photo / Emrah GurelПатриарх Константинопольский Варфоломей
Патриарх Константинопольский Варфоломей - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© AP Photo / Emrah Gurel
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Патриарх Константинопольский Варфоломей имеет дело на Украине с "нерукопожатными людьми", которые являются "прямыми наследниками" сотрудничавших с гестапо во время Великой Отечественной войны, заявил РИА Новости доктор церковной истории, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) Владислав Петрушко.
Ранее ФСБ России в рамках проекта "Без срока давности" рассекретила материалы из которых следует, что гитлеровские оккупанты, занявшие территорию Советской Украины в годы Великой Отечественной войны, в своих интересах поддержали воссоздание украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), которая всячески обслуживала их.
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Среди материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, протокол допроса органами государственной безопасности СССР в декабре 1943 года Феофила Булдовского. В период немецкой оккупации Харькова он был митрополитом Харьковским и всей Левобережной Украины, председателем Харьковского епархиального управления УАПЦ. В документе Булдовский признается, что сотрудничал с нацистами, а автокефальная церковь, по существу, была поставлена на службу немецкой пропаганде – во всех ее храмах читались проповеди профашистского характера.
"Патриарх Варфоломей сейчас братается с прямыми наследниками тех, кто сотрудничал с гестапо, такими как Булдовский. Как говорят документы, гестапо по сути руководило всей деятельностью его епархиального управления в Харькове. Думаю, что примерно тоже происходило и в других епархиях, просто документов меньше сохранилось, поскольку вся эта публика бежала вместе с немцами", - сказал Петрушко.
Он отметил, что все оставшиеся документы, касающиеся этого, давно пора было рассекретить, чтобы патриарх Варфоломей понял, что "имеет дело с людьми нерукопожатными".
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"Варфоломей уже сделал свое черное дело – он создал эту структуру, которая теперь будет серьезным фактором деструкции церковной жизни на Украине. Вряд ли он сделает шаг назад, он тогда потеряет лицо. Хотя не может не удивлять, как человек на исходе жизни – глубокий старец, совершенно больной – совершает вещи, за которые ему перед Богом придется держать ответ. Либо этот человек совершенно неверующий, либо степень заблуждения такова, что вряд ли можно надеяться на понимание и покаяние", - отметил историк.
Он подчеркнул, что все увидели, как принимали Варфоломея во время его визита на Украину верующие канонической УПЦ, к которым он так и не вышел, возможно, это станет для последователей ПЦУ "отрезвляющим моментом".
"Для тех, кто идет за ПЦУ, это будет отрезвляющим моментом – понять, что они наследники коллаборантов, которые действовали по указке гестапо, наследники палачей… Боюсь, что на Украине, где откровенная реабилитация нацизма происходит на государственном уровне, это, к сожалению, мало до кого дойдет", - сказал собеседник агентства.
Во время Второй мировой войны в 1942 году митрополит Варшавский и Волынский и всея Православныя Церкви в Польше Дионисий (Валединский) возродил на территории Украины УАПЦ, упраздненную большевиками в 30-е годы. В 1990 году на Украине возобновилось движение по возрождению автокефалии Украинской православной церкви, в том же году официально зарегистрировали УАПЦ, которую возглавил патриарх Киевский и всея Украины Мстислав (Скрипник).
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В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея в Киеве прошел "объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну структуру – "Православную церковь Украины", которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, дискриминация которой после создания ПЦУ усилилась со стороны государства и националистических украинских группировок.
 
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