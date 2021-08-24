https://ria.ru/20210824/obrazovanie-1747075834.html

Мурманский губернатор возглавил рабочую подгруппу по вопросам образования

Мурманский губернатор возглавил рабочую подгруппу по вопросам образования - РИА Новости, 24.08.2021

Мурманский губернатор возглавил рабочую подгруппу по вопросам образования

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис возглавил рабочую подгруппу в рамках подготовки к заседанию президиума Государственного совета и совета при... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T17:46

2021-08-24T17:46

2021-08-24T19:23

мурманская область

общество

образование - общество

мурманская область

тюменская область

москва

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

андрей чибис

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МУРМАНСК, 24 авг – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис возглавил рабочую подгруппу в рамках подготовки к заседанию президиума Государственного совета и совета при президенте РФ по науке и образованию, сообщили в министерстве информационной политики Мурманской области.Сообщается, что во вторник в Москве Чибис выступил модератором рабочей подгруппы "Развитие содержания, технологий обучения, системы оценки качества начального общего, основного общего и среднего общего образования" в рамках подготовки к заседанию президиума Государственного совета и совета при президенте РФ по науке и образованию. Работа по подготовке к Госсовету ведётся под председательством первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко."Столь высоким доверием Мурманская область и её глава обязаны объективным успехам региональной системы образования. Не так давно Мурманская область была признана самым безопасным для детей субъектом Федерации и вошла в десятку лучших регионов по качеству образования", - пояснили в министерстве.В возглавленную Андреем Чибисом подгруппу вошли еще несколько глав субъектов: Александр Моор (Тюменская область), Виктор Томенко (Алтайский край), Владимир Владимиров (Ставропольский край), Евгений Кувайшев (Свердловская область).Основными темами обсуждения на подгруппе стали развитие содержания и технологий обучения, системы оценки качества начального, общего, основного общего и среднего общего образования."Конечно, один из самых глобальных вопросов - что мир меняется, меняются наши ученики, по-другому воспринимают информацию, и наша задача - сделать так, чтобы образование позволяло им быть эффективными, совершенными. Чтобы технологии донесения данных были удобными, доступными и воспринимались людьми", - отметил, комментируя мероприятие, Чибис.Среди конкретных вопросов, ставших предметом дискуссии, по словам губернатора, были, в частности, оптимизация объёма домашних заданий и контрольных работ, а также необходимость постоянного обновления содержания образовательных стандартов. Кроме того, обсуждалась проблема дублирования программы в школах и средних специальных образовательных учреждениях."Наша (Мурманская) область, по данным Рособрнадзора, вошла в топ-10 по итогам года, но мы прекрасно понимаем, что для нас это лишь повышение планки. Мы должны еще больше навалиться, чтобы сделать наши школы и учебные заведения современней и совершенней", - отметил губернатор.Заседание президиума Государственного совета и совета при президенте РФ по науке и образованию состоится 25 августа.

https://ria.ru/20210821/investory-1746665460.html

https://ria.ru/20210821/turisty-1746662565.html

https://ria.ru/20210820/shkola-1746542138.html

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общество, образование - общество, мурманская область, тюменская область, москва, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), андрей чибис, владимир владимиров, александр моор, виктор томенко