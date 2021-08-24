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Шойгу назвал наркотики потенциальной угрозой от талибов
Шойгу назвал наркотики потенциальной угрозой от талибов - РИА Новости, 24.08.2021
Шойгу назвал наркотики потенциальной угрозой от талибов
Министр обороны Сергей Шойгу назвал наркотики потенциальной угрозой для России от движения "Талибан"*. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T20:29
2021-08-24T20:29
2021-08-24T23:33
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
сергей шойгу
нато
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу назвал наркотики потенциальной угрозой для России от движения "Талибан"*.Талибы 16 августа взяли под контроль Кабул и фактически стали новой властью в Афганистане. Представитель "Талибана"* Забихулла Муджахид заявил 17 августа, что с этого дня "Афганистан будет государством, свободным от наркотиков". По его словам, "Афганистан перестанет производить наркотики", "никто не сможет участвовать в организации контрабанды наркотиков".Он добавил, что эта угроза является потенциальной."Мы ждали, что с приходом туда альянса (НАТО – ред.) будет установлен какой-то контроль за этим. Но плантации увеличились в сто раз. Это, конечно, серьезная угроза", - отметил он.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20210824/shoygu-1747099439.html
кабул (город)
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, сергей шойгу, нато, россия
20:29 24.08.2021 (обновлено: 23:33 24.08.2021)
Шойгу назвал наркотики потенциальной угрозой от талибов
Министр обороны Шойгу: наркотики являются потенциальной угрозой для России от движения "Талибан"*