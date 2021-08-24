https://ria.ru/20210824/narkotiki-1747119845.html

Шойгу назвал наркотики потенциальной угрозой от талибов

Шойгу назвал наркотики потенциальной угрозой от талибов - РИА Новости, 24.08.2021

Шойгу назвал наркотики потенциальной угрозой от талибов

Министр обороны Сергей Шойгу назвал наркотики потенциальной угрозой для России от движения "Талибан"*. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T20:29

2021-08-24T20:29

2021-08-24T23:33

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

сергей шойгу

нато

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу назвал наркотики потенциальной угрозой для России от движения "Талибан"*.Талибы 16 августа взяли под контроль Кабул и фактически стали новой властью в Афганистане. Представитель "Талибана"* Забихулла Муджахид заявил 17 августа, что с этого дня "Афганистан будет государством, свободным от наркотиков". По его словам, "Афганистан перестанет производить наркотики", "никто не сможет участвовать в организации контрабанды наркотиков".Он добавил, что эта угроза является потенциальной."Мы ждали, что с приходом туда альянса (НАТО – ред.) будет установлен какой-то контроль за этим. Но плантации увеличились в сто раз. Это, конечно, серьезная угроза", - отметил он.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210824/shoygu-1747099439.html

кабул (город)

афганистан

россия

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, сергей шойгу, нато, россия