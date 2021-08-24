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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210824/narkotiki-1747119845.html
Шойгу назвал наркотики потенциальной угрозой от талибов
Шойгу назвал наркотики потенциальной угрозой от талибов - РИА Новости, 24.08.2021
Шойгу назвал наркотики потенциальной угрозой от талибов
Министр обороны Сергей Шойгу назвал наркотики потенциальной угрозой для России от движения "Талибан"*. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T20:29
2021-08-24T23:33
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
сергей шойгу
нато
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу назвал наркотики потенциальной угрозой для России от движения "Талибан"*.Талибы 16 августа взяли под контроль Кабул и фактически стали новой властью в Афганистане. Представитель "Талибана"* Забихулла Муджахид заявил 17 августа, что с этого дня "Афганистан будет государством, свободным от наркотиков". По его словам, "Афганистан перестанет производить наркотики", "никто не сможет участвовать в организации контрабанды наркотиков".Он добавил, что эта угроза является потенциальной."Мы ждали, что с приходом туда альянса (НАТО – ред.) будет установлен какой-то контроль за этим. Но плантации увеличились в сто раз. Это, конечно, серьезная угроза", - отметил он.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, сергей шойгу, нато, россия
20:29 24.08.2021 (обновлено: 23:33 24.08.2021)
 
Шойгу назвал наркотики потенциальной угрозой от талибов

Министр обороны Шойгу: наркотики являются потенциальной угрозой для России от движения "Талибан"*

© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* в Кабуле
Боевики Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу назвал наркотики потенциальной угрозой для России от движения "Талибан"*.
Талибы 16 августа взяли под контроль Кабул и фактически стали новой властью в Афганистане. Представитель "Талибана"* Забихулла Муджахид заявил 17 августа, что с этого дня "Афганистан будет государством, свободным от наркотиков". По его словам, "Афганистан перестанет производить наркотики", "никто не сможет участвовать в организации контрабанды наркотиков".

Вторая угроза - это наркотики. 93% мирового героина - это афганский героин. Это, конечно, представляет для нас угрозу.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на XX съезде Всероссийской политической партии Единая Россия
Сергей Шойгу
министр обороны России
Он добавил, что эта угроза является потенциальной.
"Мы ждали, что с приходом туда альянса (НАТО – ред.) будет установлен какой-то контроль за этим. Но плантации увеличились в сто раз. Это, конечно, серьезная угроза", - отметил он.
* Запрещенная в России террористическая организация
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
Вчера, 19:25Захват власти в Афганистане талибами
Шойгу заявил об угрозе из-за доставшегося талибам оружия
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)ТалибанАфганистанСергей ШойгуНАТОРоссия
 
 
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