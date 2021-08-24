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Шоубиз
https://ria.ru/20210824/mayami-1747056178.html
"Он был максимально зол": Майами рассказал про конфликт с Фадеевым
"Он был максимально зол": Майами рассказал про конфликт с Фадеевым - РИА Новости, 24.08.2021
"Он был максимально зол": Майами рассказал про конфликт с Фадеевым
Певец Олег Майами в проекте "Исповедь" на видеосервисе Premiere рассказал подробности конфликта с продюсером Максимом Фадеевым. После ссоры у него практически... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T16:40
2021-08-24T16:40
шоубиз
"голос"
максим фадеев
знаменитости
наргиз (певица)
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Певец Олег Майами в проекте "Исповедь" на видеосервисе Premiere рассказал подробности конфликта с продюсером Максимом Фадеевым. После ссоры у него практически не было средств к существованию.Майами начал сотрудничать с продюсерским центром Фадеева после участия в проекте "Голос". Под его руководством исполнитель записал несколько песен. Однако в августе 2019 у звезд произошел конфликт, после того как Майами публично поддержал другую подопечную Фадеева – Наргиз. После ссоры Олег принес продюсеру извинения.Ранее в проекте "Исповедь" подробностями своего скандального развода поделилась Алана Мамаева.
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"голос", максим фадеев, знаменитости, наргиз (певица)
16:40 24.08.2021
 

"Он был максимально зол": Майами рассказал про конфликт с Фадеевым

© Premier, 2021Майами. Исповедь. Кадр видео
Майами. Исповедь. Кадр видео
© Premier, 2021
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Певец Олег Майами в проекте "Исповедь" на видеосервисе Premiere рассказал подробности конфликта с продюсером Максимом Фадеевым. После ссоры у него практически не было средств к существованию.

"Я остался один, без денег, без музыки. Я ушел в депрессию на три-четыре месяца. Открыл большую коробку, где у меня была мелочь, ел каждый день в "Макдональдсе", покупал недорогие "МакКомбо". Мысли о том, чтобы сделать что-то с собой, были. Но я нашел в себе силы написать Фадееву, я понял, что мне нужно решать вопрос", – признался артист.

Майами начал сотрудничать с продюсерским центром Фадеева после участия в проекте "Голос". Под его руководством исполнитель записал несколько песен. Однако в августе 2019 у звезд произошел конфликт, после того как Майами публично поддержал другую подопечную Фадеева – Наргиз. После ссоры Олег принес продюсеру извинения.

"Мы с ним встретились. Он матерился, орал, был максимально зол. Я его прекрасно понимал. Даже если бы он подошел ко мне и ударил, я бы его понял. После этого Максим вернул мне права на песни, и я включился в работу", – заключил Майами.

Ранее в проекте "Исповедь" подробностями своего скандального развода поделилась Алана Мамаева.
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