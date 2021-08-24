"Он был максимально зол": Майами рассказал про конфликт с Фадеевым
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Певец Олег Майами в проекте "Исповедь" на видеосервисе Premiere рассказал подробности конфликта с продюсером Максимом Фадеевым. После ссоры у него практически не было средств к существованию.
"Я остался один, без денег, без музыки. Я ушел в депрессию на три-четыре месяца. Открыл большую коробку, где у меня была мелочь, ел каждый день в "Макдональдсе", покупал недорогие "МакКомбо". Мысли о том, чтобы сделать что-то с собой, были. Но я нашел в себе силы написать Фадееву, я понял, что мне нужно решать вопрос", – признался артист.
Майами начал сотрудничать с продюсерским центром Фадеева после участия в проекте "Голос". Под его руководством исполнитель записал несколько песен. Однако в августе 2019 у звезд произошел конфликт, после того как Майами публично поддержал другую подопечную Фадеева – Наргиз. После ссоры Олег принес продюсеру извинения.
"Мы с ним встретились. Он матерился, орал, был максимально зол. Я его прекрасно понимал. Даже если бы он подошел ко мне и ударил, я бы его понял. После этого Максим вернул мне права на песни, и я включился в работу", – заключил Майами.
Ранее в проекте "Исповедь" подробностями своего скандального развода поделилась Алана Мамаева.