https://ria.ru/20210824/mayami-1747056178.html

"Он был максимально зол": Майами рассказал про конфликт с Фадеевым

"Он был максимально зол": Майами рассказал про конфликт с Фадеевым - РИА Новости, 24.08.2021

"Он был максимально зол": Майами рассказал про конфликт с Фадеевым

Певец Олег Майами в проекте "Исповедь" на видеосервисе Premiere рассказал подробности конфликта с продюсером Максимом Фадеевым. После ссоры у него практически... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T16:40

2021-08-24T16:40

2021-08-24T16:40

шоубиз

"голос"

максим фадеев

знаменитости

наргиз (певица)

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Певец Олег Майами в проекте "Исповедь" на видеосервисе Premiere рассказал подробности конфликта с продюсером Максимом Фадеевым. После ссоры у него практически не было средств к существованию.Майами начал сотрудничать с продюсерским центром Фадеева после участия в проекте "Голос". Под его руководством исполнитель записал несколько песен. Однако в августе 2019 у звезд произошел конфликт, после того как Майами публично поддержал другую подопечную Фадеева – Наргиз. После ссоры Олег принес продюсеру извинения.Ранее в проекте "Исповедь" подробностями своего скандального развода поделилась Алана Мамаева.

https://ria.ru/20210729/fadeev-1743485792.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"голос", максим фадеев, знаменитости, наргиз (певица)