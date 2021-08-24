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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210824/kontakt-1746958198.html
Врач назвал порядок действий после контакта с коронавирусным больным
Врач назвал порядок действий после контакта с коронавирусным больным - РИА Новости, 24.08.2021
Врач назвал порядок действий после контакта с коронавирусным больным
Если у кого-то из людей, с которыми вы постоянно общаетесь, диагностирован COVID-19, это не обязательно означает, что вы тоже заболеете, рассказал в интервью... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T02:11
2021-08-24T05:23
распространение коронавируса
алексей водовозов
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Если у кого-то из людей, с которыми вы постоянно общаетесь, диагностирован COVID-19, это не обязательно означает, что вы тоже заболеете, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов. Он объяснил, от чего это может зависеть.По словам врача, имеет значение уровень близости контакта: одно дело – близкое общение без средств защиты, другое – контакт на расстоянии при наличии маски, как это может быть, например, в офисе.А эта вероятность, продолжил медик, далеко не стопроцентная."В случае контакта с заболевшим никаких особых мер принимать не нужно, то есть не надо бежать делать ПЦР. Если человек, с которым вы контактировали, заболел официально и зарегистрирован в Роспотребнадзоре, соответственно, с его контактами тоже могут связаться. Но это далеко не всегда необходимо: к счастью для нас, коронавирус не настолько заразен, как, например, корь, потому что контакт с коревым пациентом – это почти стопроцентная вероятность заражения для человека, а здесь все-таки цифра отличается ощутимо", – пояснил врач.Он напомнил, что если вы привиты хотя бы первой дозой вакцины от коронавируса, то это снижает риск заражения.Алексей Водовозов добавил, что сейчас основной превалирующий вариант коронавируса – это штамм "дельта", у которого более короткий инкубационный период. Поэтому если произошло заражение, симптомы проявятся довольно быстро – от 2,5 до 5 дней.В случае, если у вас был контакт с инфицированным, внимательно следите за своим самочувствием, рекомендовал медик."Просто наблюдайте за своим состоянием – повышается ли температура, появляются ли какие-то другие симптомы, характерные для ковида, та же потеря обоняния или желудочно-кишечные расстройства, так может проявляться в том числе и штамм "дельта"", – пояснил Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik.Если вы заметили у себя эти симптомы, следует вызвать врача, которому, помимо прочего, вы сообщите, что у вас был контакт с носителем коронавирусной инфекции, заключил врач.
https://ria.ru/20210824/koronavirus-1746956500.html
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алексей водовозов, россия, коронавирус covid-19
02:11 24.08.2021 (обновлено: 05:23 24.08.2021)
 
Врач назвал порядок действий после контакта с коронавирусным больным

Врач-терапевт Водовозов посоветовал при контакте с зараженным COVID-19 не "бежать" делать ПЦР-тест

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Если у кого-то из людей, с которыми вы постоянно общаетесь, диагностирован COVID-19, это не обязательно означает, что вы тоже заболеете, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов. Он объяснил, от чего это может зависеть.
По словам врача, имеет значение уровень близости контакта: одно дело – близкое общение без средств защиты, другое – контакт на расстоянии при наличии маски, как это может быть, например, в офисе.
"Чем плотнее был контакт, тем выше вероятность передачи инфицирующей дозы. То есть соответственно мы можем выстроить линейку, начиная с объятий, поцелуев и прочих вещей и заканчивая общением в масках на расстоянии полтора-два-три-четыре метра. Чем больше была дистанция, тем ниже вероятность передачи инфицирующей дозы", – отметил Алексей Водовозов.
А эта вероятность, продолжил медик, далеко не стопроцентная.
"В случае контакта с заболевшим никаких особых мер принимать не нужно, то есть не надо бежать делать ПЦР. Если человек, с которым вы контактировали, заболел официально и зарегистрирован в Роспотребнадзоре, соответственно, с его контактами тоже могут связаться. Но это далеко не всегда необходимо: к счастью для нас, коронавирус не настолько заразен, как, например, корь, потому что контакт с коревым пациентом – это почти стопроцентная вероятность заражения для человека, а здесь все-таки цифра отличается ощутимо", – пояснил врач.
Он напомнил, что если вы привиты хотя бы первой дозой вакцины от коронавируса, то это снижает риск заражения.
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Алексей Водовозов добавил, что сейчас основной превалирующий вариант коронавируса – это штамм "дельта", у которого более короткий инкубационный период. Поэтому если произошло заражение, симптомы проявятся довольно быстро – от 2,5 до 5 дней.
В случае, если у вас был контакт с инфицированным, внимательно следите за своим самочувствием, рекомендовал медик.
"Просто наблюдайте за своим состоянием – повышается ли температура, появляются ли какие-то другие симптомы, характерные для ковида, та же потеря обоняния или желудочно-кишечные расстройства, так может проявляться в том числе и штамм "дельта"", – пояснил Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik.
Если вы заметили у себя эти симптомы, следует вызвать врача, которому, помимо прочего, вы сообщите, что у вас был контакт с носителем коронавирусной инфекции, заключил врач.
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