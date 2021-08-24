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В Киргизии рассчитывают, что талибы выполнят обещания по безопасности
В Киргизии рассчитывают, что талибы выполнят обещания по безопасности - РИА Новости, 24.08.2021
В Киргизии рассчитывают, что талибы выполнят обещания по безопасности
Киргизия рассчитывает, что талибы выполнят обещания по обеспечению безопасности и неприкосновенности всех иностранных дипмиссий и представительств международных РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T09:04
2021-08-24T09:04
в мире
киргизия
талибан
афганистан
россия
руслан казакбаев
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Киргизия рассчитывает, что талибы выполнят обещания по обеспечению безопасности и неприкосновенности всех иностранных дипмиссий и представительств международных организаций в Афганистане, заявил в интервью РИА Новости глава МИД республики Руслан Казакбаев."Руководство талибов ранее, как вы знаете, обещало обеспечить неприкосновенность и безопасность всех иностранных дипломатических миссий и представительств международных организаций в Афганистане, в том числе, в Кабуле. Мы рассчитываем на то, что эти обещания будут выполняться", - сказал Казакбаев.Он напомнил, что посольство Киргизии в Кабуле уже взято под охрану и продолжает работать в штатном режиме. "На сегодня при помощи наших казахстанских и американских партнеров мы эвакуировали из Афганистана большую часть наших граждан. Работа по эвакуации оставшихся кыргызстанцев, которые не успели приехать в Кабул из других городов страны к эвакуационным рейсам, продолжается", - отметил министрМинистр также сообщил, что оставшиеся на территории Афганистана граждане Киргизии находятся в безопасности, сотрудники МИД и посольства Киргизии в Кабуле находятся на постоянной телефонной связи с ними, в настоящее время прорабатываются различные маршруты их эвакуации.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики "Талибана"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210824/aziya-1746962747.html
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в мире, киргизия, талибан, афганистан, россия, руслан казакбаев
09:04 24.08.2021
 
В Киргизии рассчитывают, что талибы выполнят обещания по безопасности

Глава МИД Киргизии Казакбаев: республика рассчитывает, что талибы выполнят обещания по безопасности

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛюди с флагами движения Талибан* в городе Мазари-Шариф
Люди с флагами движения Талибан* в городе Мазари-Шариф - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Киргизия рассчитывает, что талибы выполнят обещания по обеспечению безопасности и неприкосновенности всех иностранных дипмиссий и представительств международных организаций в Афганистане, заявил в интервью РИА Новости глава МИД республики Руслан Казакбаев.
"Руководство талибов ранее, как вы знаете, обещало обеспечить неприкосновенность и безопасность всех иностранных дипломатических миссий и представительств международных организаций в Афганистане, в том числе, в Кабуле. Мы рассчитываем на то, что эти обещания будут выполняться", - сказал Казакбаев.
Министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев во время пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
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Он напомнил, что посольство Киргизии в Кабуле уже взято под охрану и продолжает работать в штатном режиме. "На сегодня при помощи наших казахстанских и американских партнеров мы эвакуировали из Афганистана большую часть наших граждан. Работа по эвакуации оставшихся кыргызстанцев, которые не успели приехать в Кабул из других городов страны к эвакуационным рейсам, продолжается", - отметил министр
Министр также сообщил, что оставшиеся на территории Афганистана граждане Киргизии находятся в безопасности, сотрудники МИД и посольства Киргизии в Кабуле находятся на постоянной телефонной связи с ними, в настоящее время прорабатываются различные маршруты их эвакуации.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики "Талибана"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Читайте полный текст интервью >>
Министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Вчера, 12:45
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В миреКиргизияТалибанАфганистанРоссияРуслан Казакбаев
 
 
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