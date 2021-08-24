https://ria.ru/20210824/kirgiziya-1746969424.html

В Киргизии рассчитывают, что талибы выполнят обещания по безопасности

В Киргизии рассчитывают, что талибы выполнят обещания по безопасности - РИА Новости, 24.08.2021

В Киргизии рассчитывают, что талибы выполнят обещания по безопасности

Киргизия рассчитывает, что талибы выполнят обещания по обеспечению безопасности и неприкосновенности всех иностранных дипмиссий и представительств международных РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T09:04

2021-08-24T09:04

2021-08-24T09:04

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киргизия

талибан

афганистан

россия

руслан казакбаев

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Киргизия рассчитывает, что талибы выполнят обещания по обеспечению безопасности и неприкосновенности всех иностранных дипмиссий и представительств международных организаций в Афганистане, заявил в интервью РИА Новости глава МИД республики Руслан Казакбаев."Руководство талибов ранее, как вы знаете, обещало обеспечить неприкосновенность и безопасность всех иностранных дипломатических миссий и представительств международных организаций в Афганистане, в том числе, в Кабуле. Мы рассчитываем на то, что эти обещания будут выполняться", - сказал Казакбаев.Он напомнил, что посольство Киргизии в Кабуле уже взято под охрану и продолжает работать в штатном режиме. "На сегодня при помощи наших казахстанских и американских партнеров мы эвакуировали из Афганистана большую часть наших граждан. Работа по эвакуации оставшихся кыргызстанцев, которые не успели приехать в Кабул из других городов страны к эвакуационным рейсам, продолжается", - отметил министрМинистр также сообщил, что оставшиеся на территории Афганистана граждане Киргизии находятся в безопасности, сотрудники МИД и посольства Киргизии в Кабуле находятся на постоянной телефонной связи с ними, в настоящее время прорабатываются различные маршруты их эвакуации.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики "Талибана"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210824/aziya-1746962747.html

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в мире, киргизия, талибан, афганистан, россия, руслан казакбаев