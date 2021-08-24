https://ria.ru/20210824/kazakbaev-1746855320.html

Руслан Казакбаев: открытие второй военной базы РФ в Киргизии не обсуждается

Руслан Казакбаев: открытие второй военной базы РФ в Киргизии не обсуждается - РИА Новости, 24.08.2021

Руслан Казакбаев: открытие второй военной базы РФ в Киргизии не обсуждается

Бишкек выступает за скорейшую стабилизацию ситуации в Афганистане и надеется, что новое правительство будет сформировано в правовом поле и с участием всех... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T09:00

2021-08-24T09:00

2021-08-24T08:58

интервью

киргизия

аскар акаев

одкб

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

руслан казакбаев

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Бишкек выступает за скорейшую стабилизацию ситуации в Афганистане и надеется, что новое правительство будет сформировано в правовом поле и с участием всех политических и этнических групп этой страны, заявил в интервью корреспонденту РИА Новости Елене Протопоповой министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев. Глава киргизского МИД также рассказал, предлагали ли США перебросить на территорию Киргизии американские войска, и обсуждается ли на фоне событий в Афганистане возможность создания в республике новой российской военной базы.– Как оцениваете последствия вывода войск США из Афганистана? Как Бишкек оценивает ситуацию в целом в Центральной Азии после ухода американских военных? Американские СМИ сообщали, что США рассматривали Киргизию в качестве страны, куда могут быть переброшены американские военные. Обсуждалось ли такое? Как Бишкек оценивает такую возможность?– На сегодня еще рано давать какие-либо твердые оценки происходящему в Афганистане, тем более говорить о последствиях. Ситуация там, как вы сами знаете, меняется каждый день, и в этом со мной, думаю, согласятся многие мои коллеги, как в государствах Центральной Азии, так и в других странах. Что касается ситуации в Центральной Азии, то несомненно все государства нашего региона обеспокоены последними событиями в Афганистане, в связи с чем усиливаются предпринимаемые ими меры по обеспечению безопасности на границах и внутри своих территорий.Ясно одно: уход американских военных повлечет рост расходов на переформатирование политики безопасности и на ее реализацию, а также на укрепление потенциала силовых структур, что, в свою очередь, скажется в целом и на уровне социально-экономического развития стран всего региона.В части вашего вопроса по США, хотел бы отметить, что у нас имеется достаточно обширный опыт взаимодействия с Вашингтоном по противодействию терроризму. Мы, как вы знаете, принимали силы международной коалиции на авиабазе аэропорта "Манас", в Центре транзитных перевозок. Конечно, были различные обращения, консультации на различных уровнях. Но ситуация в Афганистане меняется ежедневно, и в настоящее время вопрос о сотрудничестве в подобном формате пока не стоит. Вместе с тем, мы обсуждаем с нашими партнерами пути оказания гуманитарного содействия дружественному народу Афганистана, ведется конкретная проработка приема в Кыргызстане афганских студентов. Обсуждаем возможность поставки гуманитарного груза. Отдельно также идет активное обсуждение в рамках ОДКБ в части координации деятельности соответствующих структур по Афганистану с учетом наших взаимных обязательств. В целом же считаем, что любое сотрудничество на взаимовыгодных условиях повышает вероятность благоприятного разрешения любой задачи.– В СМИ проходила информация о якобы спящих ячейках талибов* (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ – ред.) в странах Центральной Азии. Есть ли они в Киргизии? Если это так, могут ли они попытаться дестабилизировать обстановку внутри страны? Какие меры на фоне ситуации в Афганистане предпринимает Бишкек для укрепления безопасности?– Если говорить о "спящих ячейках", то это не о талибах*. Руководство движения "Талибан"* ранее не раз заявляло, что сосредоточено только на внутренней повестке дня и не имеет планов внешней экспансии. Допускаю, что так называемые "спящие ячейки" в государствах Центральной Азии могут быть у Аль-Каиды*, ИГИЛ* (международные террористические организации, обе запрещены в России) и других международных террористических групп, которые заинтересованы в пропаганде своей идеологии.В части обеспечения безопасности во всем мире существуют общепринятые системные алгоритмы действий и мероприятий, и наша страна предпринимает такие же меры, как и другие государства Центральной Азии, конечно, во взаимодействии с ними, в двустороннем формате и в рамках региональных организаций.Президент Кыргызской Республики Садыр Нургожоевич Жапаров внимательно следит за ситуацией, складывающейся в Афганистане. Им были даны поручения государственным органам продолжать всесторонний мониторинг за развитием ситуации в Афганистане, а также усилить комплекс мер по обеспечению безопасности внутри и на рубежах страны. Работа в данном направлении активно ведется.– Ряд экспертов высказывают мнение, что талибы* могут двинуться на север, в сопредельные страны, несмотря на их заявления, что они этого делать не будут. Рассматриваете ли вы такой вариант развития событий, готовитесь ли к такому сценарию? Есть ли угроза экспансии?– Отвечая на предыдущий вопрос, по-моему, я уже дал ответ и на этот. Рассматривая предполагаемый вами вариант развития событий, будем исходить из того, что в международных отношениях принято соблюдать данные ранее обещания. Но любое государство, нацеленное на обеспечение своей безопасности, всегда предусматривает все возможные сценарии развития событий, и мы в этом в смысле – не исключение.– На фоне ситуации в Афганистане обсуждается ли расширение российской авиабазы в Киргизии? Рассматривается ли возможность строительства второй российской базы в стране?– Мы выступаем за скорейшую стабилизацию ситуации в Афганистане. Надеемся, что новые институты государственного управления будут сформированы в правовом поле и с участием всех политических и этнических групп этой страны. Надеемся, что многолетний военный конфликт будет прекращен, и в Афганистане установятся долгожданный мир и стабильность.Как известно, в Кыргызстане действует Объединенная российская военная база, в состав которой входят ряд структур. База в Канте является авиационным компонентом Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ и предназначена для выполнения задач по обеспечению военной безопасности государств-членов ОДКБ, а также для участия в отражении внешней агрессии и проведения совместных контртеррористических операций. Безусловно, российская авиабаза имеет очень важное значение в деле обеспечения региональной безопасности и укрепления военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией.В целом, Кыргызской Республикой совместно с партнерами вопросы, связанные с Афганистаном, обсуждаются в рамках международных организаций, прежде всего ОДКБ, где мы всегда выступаем за необходимость укрепления границ с афганской стороной. При этом также считаем актуальным совместно укреплять кыргызско-таджикскую границу как второй рубеж на пути возможного проникновения международных террористических организаций в центральноазиатский регион. В данном контексте мы ведем активную работу с Российской Федерацией, но вопрос о возможности открытия еще одной военной базы России на территории республики пока не стоит.– В связи с ситуацией в Афганистане запрашивали ли власти Киргизии военной помощи у РФ, поставки военной техники и современного оружия?– Как и весь мир, мы внимательно и с большой тревогой следим за ситуацией в Афганистане, и мы уверены, что российская сторона будет прилагать усилия, чтобы помочь в решении этих вопросов граничащим государствам. Отвечая на вопрос, хотел бы с удовлетворением подчеркнуть высокую динамику развития военного и военно-технического сотрудничества между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией по самому широкому спектру на основе стратегического планирования. Мы, конечно же, заинтересованы в продолжении взаимодействия в данном направлении с Россией путем модернизации военной техники и инфраструктуры, подготовки военных кадров, а также обмена опытом. Уже имеются определенные договоренности об активизации военно-технического сотрудничества, которые были достигнуты на уровне глав наших государств. Безусловно, такое сотрудничество с Российской Федерацией будет развиваться в том числе и с учетом текущей ситуации в Афганистане.– Обращались ли афганские власти за военной помощью к Киргизии? А с просьбой принять беженцев?– Вопрос ваш, конечно, актуальный, но мы не располагаем такими возможностями и ресурсами. Нет, они к нам не обращались. Но мы готовы направить гуманитарную помощь дружественному народу Афганистана сразу же после стабилизации военно-политической ситуации в этой стране.Что касается второй части вопроса, то официального обращения с просьбой принять беженцев из Афганистана к нам не поступало. Тем не менее мы уже приняли решение принять на обучение в кыргызстанских вузах 500 студентов из Афганистана.– Взаимодействует ли Киргизия с представителями движения "Талибан"*, выходили ли они на контакт с киргизскими властями? Готовы ли признать их правительство?– В ходе эвакуации граждан Кыргызстана из Афганистана нашим посольством в Кабуле были установлены контакты с представителями талибов*. Как вам известно, за эту неделю из Афганистана были эвакуированы 24 гражданина Кыргызской Республики.На ваш вопрос о признании правительства Афганистана, то необходимо понимать, что правительство там еще не сформировано. Ранее, в своем заявлении от 17 августа МИД Кыргызстана озвучил свою позицию по данному вопросу. Повторюсь: мы выражаем надежду на то, что новые институты государственного управления будут сформированы в правовом поле и с участием всех политических и этнических групп этой страны. Вопрос признания или не признания правительства в Афганистане будет рассматриваться после его формирования.– Как обеспечивается безопасность киргизского посольства в Афганистане? Как функционирует сейчас диппредставительство? Сколько граждан Киргизии будет эвакуировано?– Руководство талибов* ранее, как вы знаете, обещало обеспечить неприкосновенность и безопасность всех иностранных дипломатических миссий и представительств международных организаций в Афганистане, в том числе, в Кабуле. Мы рассчитываем на то, что эти обещания будут выполняться. На сегодня наше посольство в Кабуле уже взято под охрану и продолжает работать в штатном режиме.На сегодня при помощи наших казахстанских и американских партнеров мы эвакуировали из Афганистана большую часть наших граждан. Работа по эвакуации оставшихся кыргызстанцев, которые не успели приехать в Кабул из других городов страны к эвакуационным рейсам, продолжается.Оставшиеся на территории Афганистана граждане Кыргызской Республики находятся в безопасности, сотрудниками министерства и посольства Киргизии в Кабуле налажена постоянная телефонная связь с ними, в настоящее время прорабатываются различные маршруты их эвакуации.– Поступают ли обращения от афганских граждан для получения визы в Киргизию, сколько их?– Такие обращения поступают на постоянной основе. Сегодня на стадии рассмотрения находятся около 100 заявок от граждан Афганистана. Все эти заявки – на учебную категорию виз.– Как происходит взаимодействие в рамках ОДКБ на фоне ситуации в Афганистане? Обсуждается ли усиление сотрудничества по борьбе с незаконной миграцией, борьбе с наркотрафиком в связи с событиями в Афганистане?– Конечно, в настоящее время на фоне ситуации в Афганистане в формате ОДКБ ведутся активные и постоянные консультации. Ведется взаимодействие, постоянная координационная деятельность на всех уровнях: на уровне советов министров иностранных дел, секретарей советов безопасности, министров обороны и так далее. Осуществляется подготовка к проведению очередных и внеочередных сессий Совета коллективной безопасности ОДКБ на уровне глав государств-членов организации, в рамках которых будет обсуждаться общая политика региональной безопасности с учетом современных вызовов и угроз в целом, а также с учетом меняющейся ежедневно ситуации в Афганистане.Взаимодействие в рамках ОДКБ на фоне ситуации в Афганистане предусматривает и ряд конкретных коллективных мер. Так, в следующем месяце, 1-9 сентября, на полигоне "Эдельвейс" в Кыргызской Республике пройдут совместные учения с Коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности "Рубеж-2021". Кроме того, в Таджикистане, вблизи с афганской границей, запланировано проведение ряда учений, в том числе по отработке задач по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований.Вы правы в том, что в свете происходящих событий сотрудничество в борьбе с незаконной миграцией и наркотрафиком становится особенно актуальным. С учетом этого, координационный совет руководителей соответствующих компетентных органов государств-членов ОДКБ 24 августа готовит заседание по вопросам незаконной миграции с особым вниманием на проведение операции "Нелегал". Эта операция предназначена для выявления преступных группировок, использующих каналы незаконной миграции в интересах террористических и экстремистских организаций. Кроме того, совет работает над выработкой эффективных и практических мер в борьбе с наркоугрозой и с международным терроризмом и экстремизмом.В целом считаю, что развитие ситуации в Афганистане еще раз нам всем доказывает необходимость укрепления коллективной безопасности и совместных усилий по противодействию общим для всех стран региона вызовам и угрозам.В регионе и раньше присутствовал весь спектр вызовов и угроз таких, как международный терроризм, наркоторговля, религиозный экстремизм, и так далее. Но теперь, в связи с ситуацией в Афганистане, нам всем должно стать очевидным, что ни одна из наших стран не сможет бороться с ними в одиночку. Странам региона необходимо еще сильнее сплотиться и активно сотрудничать по политике безопасности как в двустороннем формате, так и на многосторонних региональных площадках, таких как ОДКБ, ШОС и так далее. Говоря простыми словами – нам всем нужно держаться вместе.– Руслан Айтбаевич, несколько вопросов на другие темы. На переговорах в Сочи президентов России и Киргизии в центре внимания была в том числе ситуация на киргизско-таджикской границе. Мы знаем, что Москва следила за происходящим и предлагала услуги посредника. Что будет предпринято для окончательного решения конфликта – вообще решен ли он окончательно?– Да, действительно, переговоры глав наших государств 24 мая этого года в Сочи были сосредоточены на событиях 28-30 апреля, главная причина которых – это незавершенность юридического оформления линии кыргызско-таджикской государственной границы. Вместе с тем, хочу отметить, что Кыргызстан и Таджикистан – это исторические соседи и страны, народы которых связывает общность культуры, традиций и религии. Кроме того, нас также связывают и родственные связи. Так, общеизвестно, что супруга нашего легендарного героя Манаса Великодушного Санирабига Каныкей была таджичкой. С учетом наших близких связей и стремления к добрососедским отношениям, мы прилагаем максимальные усилия разрешить все имеющиеся нерешенные вопросы на двусторонней основе. В случае же, если по каким-либо причинам этого сделать нашим странам не получится, мы, конечно, будем рассматривать возможность привлечения к переговорам России или других наших братских стран и партнеров по региону.Да, главы Кыргызстана и России в Сочи обсудили меры по восстановлению разрушенной в результате конфликта инфраструктуры, социальных объектов и жилых домов, а также оказанию помощи пострадавшему местному населению. Хотел бы, воспользовавшись возможностью, вновь выразить благодарность российской стороне за помощь, оказанную в дни и после трагических событий в Баткенской области.Вместе с тем, на сегодняшний день, несмотря на предпринимаемые усилия по дальнейшему описанию линии кыргызско-таджикской границы, говорить об окончательном решении конфликта преждевременно. Одним из прорывных моментов может стать совместное решение о взаимном отказе от территориальных претензий и начало поиска компромиссного решения, который удовлетворил бы интересы двух государств.– Намерена ли Киргизия обратиться в ОДКБ за оценкой событий, имевших место на киргизско-таджикской границе?– Такого намерения нет, но в начале сентября мы готовимся к визиту генерального секретаря ОДКБ Станислава Васильевича Зася в Кыргызскую Республику, в ходе которого мы сможем обсудить актуальные вопросы.– В ходе одного из заседаний Высшего евразийского экономического совета президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пришло время принять ЕАЭС политическое решение по дедолларизации расчетов за углеводороды. Как Бишкек относится к такому предложению?– Вопрос дедолларизации расчетов за углеводороды, обсуждающийся в рамках Евразийского экономического союза, был поднят и в ходе 3-го кыргызско-российского бизнес-форума, проходившего в Чолпон-Ате в Иссык-Кульской области 19-20 августа 2021 года. Заместитель председателя кабинета министров, министр экономики и финансов Кыргызской Республики Акылбек Жапаров выступил за отказ от расчетов в долларах. Глава Кыргызско-российского фонда развития Артем Новиков также отметил, что внутри ЕАЭС растет спрос на снятие различных барьеров и ограничений, а зависимость от доллара влияет на объем торговли, что, в свою очередь, приводит к девальвации национальной валюты.– В марте президенты Путин и Жапаров запустили на месторождении Джеруй Таласский золоторудный комбинат. Появились ли новые, подобно этому, проекты? Какие обсуждаются?– Запуск стратегически важного для Кыргызстана проекта, Таласского золоторудного комбината месторождения Джеруй, является успешным примером инвестиционного сотрудничества между Кыргызстаном и Россией. Кыргызская Республика и впредь будет поддерживать подобные проекты. Считаем, что такие проекты способствуют повышению потенциала горной промышленности и развитию экономики страны в целом. Разработка месторождения "Джеруй" с таким ответственным инвестором, как Россия, готовым строго следовать законодательству страны и обеспечивать промышленную и экологическую безопасность – залог дальнейшего плодотворного сотрудничества в этой области.Такие наши месторождения, как Тереккан-Перевальное-Терек, Макмал, Талдыбулак Левобережный, Куру-Тегерек, Бучук, Шамбесай, Шыралжын, Кумбель можно рассматривать как потенциальные объекты совместной разработки. Мы также готовы возобновить совместные проекты в области гидроэнергетики, по реализации таких крупных проектов как ГЭС Камбарата-1 и Верхне-Нарынский каскад ГЭС.Мы рассчитываем на возможность инвестирования не только в золоторудные месторождения. Недра Кыргызстана богаты множеством и других полезных ископаемых. Руководство страны для укрепления сотрудничества с инвесторами создает соответствующие условия. Так, недавние указы президента Киргизии нацелены на улучшение инвестиционного климата, защиту бизнеса и собственности и развитие предпринимательства в республике.– Будет ли ее допрашиваться по делу рудника "Кумтор" бывший президент Аскар Акаев? Удовлетворены ли его показаниями, которые он дал в начале августа после вызова из Москвы?– Дело по "Кумтору" еще не завершено, следствие продолжается, и давать оценки по нему пока преждевременно.*Террористическая организация, запрещенная в России

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, киргизия, аскар акаев, одкб, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, руслан казакбаев