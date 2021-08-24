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ПСБ создаст собственную кафедру на базе Финуниверситета
ПСБ создаст собственную кафедру на базе Финуниверситета - РИА Новости, 24.08.2021
ПСБ создаст собственную кафедру на базе Финуниверситета
Соглашение о сотрудничестве в сфере образования заключили в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2021" ПСБ и Финансовый университет при... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T13:09
2021-08-24T13:09
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форум "армия — 2021"
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве в сфере образования заключили в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2021" ПСБ и Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, сообщает пресс-служба ПСБ.Соглашение предусматривает возможность создания в Финуниверситете базовой кафедры ПСБ, что позволит разрабатывать и реализовывать специальные программы дополнительного образования и подготовки кадров, в том числе, для предприятий оборонно-промышленного комплекса, говорится в пресс-релизе."Мы высоко ценим работу с Финансовым университетом, которая позволит сконцентрировать наш опыт и знания на дополнительном обучении сотрудников ОПК. В частности, направления сотрудничества будут включать обучение МВА для директоров предприятий ОПК, создание магистратуры "Финансовый менеджмент на предприятиях ОПК" и "Диверсификация ОПК", курсы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки, проведение совместных форумов, конференций, мастер-классов, семинаров и многое другое", - сказал председатель ПСБ Петр Фрадков, комментируя подписание документа.
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промсвязьбанк, финансовый университет при правительстве рф, петр фрадков, псб (банк псб), россия, форум "армия — 2021"
13:09 24.08.2021
 

ПСБ создаст собственную кафедру на базе Финуниверситета

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкУ входа в Конгрессно-выставочный центр "Патриот", геде размещена выставочная экспозиция Международного форума "АРМИЯ-2021"
У входа в Конгрессно-выставочный центр Патриот, геде размещена выставочная экспозиция Международного форума АРМИЯ-2021 - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве в сфере образования заключили в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2021" ПСБ и Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, сообщает пресс-служба ПСБ.
Соглашение предусматривает возможность создания в Финуниверситете базовой кафедры ПСБ, что позволит разрабатывать и реализовывать специальные программы дополнительного образования и подготовки кадров, в том числе, для предприятий оборонно-промышленного комплекса, говорится в пресс-релизе.
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"Мы высоко ценим работу с Финансовым университетом, которая позволит сконцентрировать наш опыт и знания на дополнительном обучении сотрудников ОПК. В частности, направления сотрудничества будут включать обучение МВА для директоров предприятий ОПК, создание магистратуры "Финансовый менеджмент на предприятиях ОПК" и "Диверсификация ОПК", курсы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки, проведение совместных форумов, конференций, мастер-классов, семинаров и многое другое", - сказал председатель ПСБ Петр Фрадков, комментируя подписание документа.
 
ПромсвязьбанкФинансовый университет при Правительстве РФПетр ФрадковПСБ (Банк ПСБ)РоссияФорум "Армия — 2021"
 
 
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