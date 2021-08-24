https://ria.ru/20210824/grazhdanstvo-1746632845.html

Блокаднице дали гражданство после статьи РИА Новости

Блокаднице дали гражданство после статьи РИА Новости - РИА Новости, 24.08.2021

Блокаднице дали гражданство после статьи РИА Новости

Восьмидесятидевятилетней блокаднице дали российское гражданство после публикации РИА Новости. Пенсионерка добивалась получения паспорта в течение 25 лет. На... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T12:39

2021-08-24T12:39

2021-08-24T14:42

общество

паспорт

грузия

ссср

москва

блокада ленинграда (1941-1944)

гражданство

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Восьмидесятидевятилетней блокаднице дали российское гражданство после публикации РИА Новости. Пенсионерка добивалась получения паспорта в течение 25 лет. На ситуацию обратили внимание в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Калужской области. На днях героине материала выдали документ."Руки опустила давно"Людмила Викторовна — коренная ленинградка. Родилась на 15-й линии Васильевского острова. Здесь вместе с мамой и бабушкой она провела 872 дня блокады. Говорит, что до сих пор не может забыть вкус холодца из обрезков кожаных ремней и столярного клея — только благодаря этой еде семья выжила.Война забрала у Людмилы Викторовны родителей. Отец без вести пропал на фронте, мама умерла от туберкулеза через несколько дней после Победы. Самой Минкиной пришлось помотаться по стране: она работала на железной дороге, была швеей, официанткой. В 60-х осела в Грузии, устроилась работать на птицефабрику. Гражданкой Грузии стала по недоразумению. Она объясняет, что с продуктами в маленьком селе Какути в 90-е было туго: жителям выдавали талоны на хлеб по предъявлению документов. В 1994 году, когда отношение к русским в Грузии окончательно испортилось, Минкина с дочерью бежала в Москву. Еще через два года предприняла первую попытку получить российское гражданство. Но из-за штампа в паспорте ей отказали. Обращалась и в приемную президента, и к депутатам — тщетно. Пенсионерка говорила, что давно опустила руки."Сама бы ничего не добилась"Во время подготовки материала мы направили запрос в МВД. Ответ пришел уже после публикации. Выяснилось, что Людмила Викторовна имеет право претендовать на оформление гражданства в упрощенном порядке. Оснований для этого оказалось несколько: родилась на территории РСФСР, имела гражданство бывшего СССР, сын — россиянин."Через несколько дней после выхода статьи с бабушкой связались из Управления по вопросам миграции, — рассказывает внук Минкиной Андрей Могаев. — Еще через неделю ей сделали разрешение на временное пребывание, следом — вид на жительство".Двадцатого августа блокаднице выдали российский паспорт. Пенсионерка говорит, что разрыдалась при получении.На этой неделе Людмила Минкина поедет оформлять пенсию. "Без нее было совсем тяжело: сын выдавал мне на расходы пять тысяч рублей, больше не мог", — отмечает она. Надеется Людмила Викторовна и на то, что решится вопрос с жильем. Сейчас она ютится на съемном, которое тоже оплачивает сын. По закону блокадница может претендовать на выдачу квартиры.

https://ria.ru/20210709/grazhdanstvo-1740498441.html

https://ria.ru/20210622/veteran-1737888975.html

грузия

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москва

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общество, паспорт, грузия, ссср, москва, блокада ленинграда (1941-1944), гражданство