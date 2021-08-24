https://ria.ru/20210824/grazhdanstvo-1746632845.html
Блокаднице дали гражданство после статьи РИА Новости
Блокаднице дали гражданство после статьи РИА Новости - РИА Новости, 24.08.2021
Блокаднице дали гражданство после статьи РИА Новости
Восьмидесятидевятилетней блокаднице дали российское гражданство после публикации РИА Новости. Пенсионерка добивалась получения паспорта в течение 25 лет. На... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T12:39
2021-08-24T12:39
2021-08-24T14:42
общество
паспорт
грузия
ссср
москва
блокада ленинграда (1941-1944)
гражданство
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Восьмидесятидевятилетней блокаднице дали российское гражданство после публикации РИА Новости. Пенсионерка добивалась получения паспорта в течение 25 лет. На ситуацию обратили внимание в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Калужской области. На днях героине материала выдали документ."Руки опустила давно"Людмила Викторовна — коренная ленинградка. Родилась на 15-й линии Васильевского острова. Здесь вместе с мамой и бабушкой она провела 872 дня блокады. Говорит, что до сих пор не может забыть вкус холодца из обрезков кожаных ремней и столярного клея — только благодаря этой еде семья выжила.Война забрала у Людмилы Викторовны родителей. Отец без вести пропал на фронте, мама умерла от туберкулеза через несколько дней после Победы. Самой Минкиной пришлось помотаться по стране: она работала на железной дороге, была швеей, официанткой. В 60-х осела в Грузии, устроилась работать на птицефабрику. Гражданкой Грузии стала по недоразумению. Она объясняет, что с продуктами в маленьком селе Какути в 90-е было туго: жителям выдавали талоны на хлеб по предъявлению документов. В 1994 году, когда отношение к русским в Грузии окончательно испортилось, Минкина с дочерью бежала в Москву. Еще через два года предприняла первую попытку получить российское гражданство. Но из-за штампа в паспорте ей отказали. Обращалась и в приемную президента, и к депутатам — тщетно. Пенсионерка говорила, что давно опустила руки."Сама бы ничего не добилась"Во время подготовки материала мы направили запрос в МВД. Ответ пришел уже после публикации. Выяснилось, что Людмила Викторовна имеет право претендовать на оформление гражданства в упрощенном порядке. Оснований для этого оказалось несколько: родилась на территории РСФСР, имела гражданство бывшего СССР, сын — россиянин."Через несколько дней после выхода статьи с бабушкой связались из Управления по вопросам миграции, — рассказывает внук Минкиной Андрей Могаев. — Еще через неделю ей сделали разрешение на временное пребывание, следом — вид на жительство".Двадцатого августа блокаднице выдали российский паспорт. Пенсионерка говорит, что разрыдалась при получении.На этой неделе Людмила Минкина поедет оформлять пенсию. "Без нее было совсем тяжело: сын выдавал мне на расходы пять тысяч рублей, больше не мог", — отмечает она. Надеется Людмила Викторовна и на то, что решится вопрос с жильем. Сейчас она ютится на съемном, которое тоже оплачивает сын. По закону блокадница может претендовать на выдачу квартиры.
https://ria.ru/20210709/grazhdanstvo-1740498441.html
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общество, паспорт, грузия, ссср, москва, блокада ленинграда (1941-1944), гражданство
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Анастасия Гнединская.
Восьмидесятидевятилетней блокаднице дали российское гражданство после публикации
РИА Новости. Пенсионерка добивалась получения паспорта в течение 25 лет. На ситуацию обратили внимание в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Калужской области. На днях героине материала выдали документ.
"Руки опустила давно"
Людмила Викторовна — коренная ленинградка. Родилась на 15-й линии Васильевского острова. Здесь вместе с мамой и бабушкой она провела 872 дня блокады. Говорит, что до сих пор не может забыть вкус холодца из обрезков кожаных ремней и столярного клея — только благодаря этой еде семья выжила.
Война забрала у Людмилы Викторовны родителей. Отец без вести пропал на фронте, мама умерла от туберкулеза через несколько дней после Победы. Самой Минкиной пришлось помотаться по стране: она работала на железной дороге, была швеей, официанткой. В 60-х осела в Грузии, устроилась работать на птицефабрику.
Гражданкой Грузии стала по недоразумению. Она объясняет, что с продуктами в маленьком селе Какути в 90-е было туго: жителям выдавали талоны на хлеб по предъявлению документов.
"Я пришла в сельсовет за продуктовыми карточками. У меня взяли советский паспорт — и вернули с грузинским штампом. Не объяснили, что таким образом я приму гражданство. Я бы точно не согласилась", — уверяла блокадница во время беседы с РИА Новости.
В 1994 году, когда отношение к русским в Грузии окончательно испортилось, Минкина с дочерью бежала в Москву. Еще через два года предприняла первую попытку получить российское гражданство. Но из-за штампа в паспорте ей отказали. Обращалась и в приемную президента, и к депутатам — тщетно. Пенсионерка говорила, что давно опустила руки.
"Сама бы ничего не добилась"
Во время подготовки материала мы направили запрос в МВД. Ответ пришел уже после публикации. Выяснилось, что Людмила Викторовна имеет право претендовать на оформление гражданства в упрощенном порядке. Оснований для этого оказалось несколько: родилась на территории РСФСР, имела гражданство бывшего СССР, сын — россиянин.
"Через несколько дней после выхода статьи с бабушкой связались из Управления по вопросам миграции, — рассказывает внук Минкиной Андрей Могаев. — Еще через неделю ей сделали разрешение на временное пребывание, следом — вид на жительство".
Двадцатого августа блокаднице выдали российский паспорт. Пенсионерка говорит, что разрыдалась при получении.
"Сама, без журналистов, я бы точно ничего не добилась, — считает она. — Ведь я этого больше 25 лет ждала. Очень хочу поблагодарить всех, кто писал запросы, интересовался моей судьбой".
На этой неделе Людмила Минкина поедет оформлять пенсию.
"Без нее было совсем тяжело: сын выдавал мне на расходы пять тысяч рублей, больше не мог", — отмечает она.
Надеется Людмила Викторовна и на то, что решится вопрос с жильем. Сейчас она ютится на съемном, которое тоже оплачивает сын. По закону блокадница может претендовать на выдачу квартиры.