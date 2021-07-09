https://ria.ru/20210709/grazhdanstvo-1740498441.html

"Живу на пять тысяч": как блокадница лишилась прописки и пенсии

Хлеб за штамп: почему блокаднице из Ленинграда 25 лет не дают гражданство

"Живу на пять тысяч": как блокадница лишилась прописки и пенсии

Все 872 дня блокады Людмила Минкина провела в Ленинграде, на Васильевском острове. Помнит вкус холодца из столярного клея и кожаных ремней. По ночам закрывает... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T08:00

2021-07-09T08:00

2021-07-09T15:01

гражданство

россия

пенсионеры

блокада ленинграда (1941-1944)

ссср

грузия

паспорт

общество

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Все 872 дня блокады Людмила Минкина провела в Ленинграде, на Васильевском острове. Помнит вкус холодца из столярного клея и кожаных ремней. По ночам закрывает глаза и видит людей, которые выгрызали траву в парке, а потом не могли подняться — от истощения. В 60-е она уехала в Грузию. В Россию вернулась после распада СССР. Уже 25 лет она без гражданства и на положении нелегала — не получает пенсию, скитается по съемным квартирам."Коченели на ходу"Людмила Викторовна — коренная петербурженка. Жила на 15-й линии Васильевского острова рядом со знаменитым Смоленским кладбищем. Летом во время блокады дети из окрестных домов бегали туда набрать лебеды для щей.Траву на могилах быстро оборвали. Семья Людмилы Викторовны выжила только потому, что мать работала в цеху, где шили портупеи. Приносила домой обрезки ремней. Они долго отмокали, потом их прокручивали в мясорубке и варили из этой массы холодец.То желе, признается блокадница, еще можно было проглотить. Но иногда для питательности в него добавляли столярный клей из костей животных.Ста двадцати пяти граммов хлеба — влажного, тяжелого, замешанного на коре и бумаге вместо муки — не хватало."Продавщица отрезала пайку, и мякиш налипал на нож — как пластилин или глина. Воздушным хлебом, который продают сейчас, можно наесться, а блокадный проваливался в пустой желудок, как камень".Часто среди ночи она просыпается от ярких снов-воспоминаний. Одергивает себя — неужели все это было с ней?"Зима. По улице бредут то ли мужчины, то ли женщины. Мужские пальто поверх женских, подвязаны тряпьем. Прислонятся к дереву — да так и стоят. Коченеют на ходу. Первое время трупы даже не убирали. Только потом начали", — Людмила Викторовна и сейчас не понимает, как пережила блокаду."Женщина хотела меня съесть"Самой страшной, по ее словам, была первая зима. Морозы доходили до сорока градусов. Спать детей укладывали в валенках, пальто, шапках. К утру подушки покрывал иней.Дров не было — топили мебелью. "Помню, бабушка разрубила старинный дубовый стол, с которого еще год назад пылинки сдувала", — продолжает Минкина.К концу блокады в доме, где жила Люда, не осталось ни одного ребенка — либо умерли, либо эвакуировали. На улицу девочка выходила крайне редко — не было сил.Двадцать седьмого января 1944 года — день снятия блокады — Людмила Викторовна помнит хорошо. Первым делом убрали с окон светомаскировку."И засмеялись! Оказывается, мы все чумазые от коптилок, под носом черно. Но мы все равно обнимались, целовались", — она расплывается в улыбке."Валите в Россию"Война забрала у Люды Минкиной родителей. Отец без вести пропал на фронте, мать умерла спустя месяц после Победы.Люду с братом взяла под опеку тетка, но потом выгнала из квартиры.После войны Минкина еще несколько лет прожила в Ленинграде. Отучилась на токаря, но хваталась за любую работу. Сначала устроилась на мельничный комбинат — "лазила по вагонам с зерном, проверяла на отсутствие паразитов". Потом была швеей, официанткой.Первый муж — капитан катера — увез ее в Волгоградскую область. Но семейная жизнь не сложилась. Он злоупотреблял спиртным и после очередной попойки попал в тюрьму из-за драки. Минкина снова оказалась на улице — из общежития для речников ее выгнали. Ночевала в подъездах, а питалась в столовых, куда устраивалась работать.Однажды знакомая предложила поехать в Грузию.В селе Какути Минкиной действительно дали жилье — три комнаты. Она вновь вышла замуж, родила детей.Но в 90-е в Грузии стало тяжело: отношение к русским ухудшилось. Например, дочь Людмилы Викторовны вынудили уволиться с чайной фабрики.Октябрьским вечером 1994-го она с дочерью и внуком села на самолет до Москвы. Обосновались у старшего сына в Химках — в общежитии. Муж остался в Грузии."Все упирается в этот злосчастный штамп"Получить гражданство России Минкина не может до сих пор. Всему виной — грузинский штамп в паспорте.Людмила Викторовна уверяет — ее не предупреждали, что таким образом она примет гражданство: "Если б сказали, я бы точно не согласилась".Впервые получить российский паспорт она попыталась через два года — в ФМС в Химках."Там мне объяснили, что прежде нужно сделать регистрацию. А у меня здесь только сын, но у него прописаться нельзя — он в общежитии", — говорит Минкина.Обратилась в другие инстанции: в приемную Путина, в УФМС.Получить российский паспорт она пробовала еще несколько раз. Последний — около трех лет назад. Не вышло: "Все упирается в этот злосчастный штамп".Людмила Викторовна разговаривала и с депутатами. Никто не помог — только стали присылать открытки 9 мая и 27 января."Ты же бомж"Сейчас блокадница живет в городе Сосенский Калужской области — квартиру для нее снимает сын. Он же оплачивает ежемесячные расходы, которые Минкина свела к минимуму."Живу на пять тысяч рублей. Сын старается, но у него на иждивении еще сестра после инсульта. Тяжело ему", — объясняет Людмила Викторовна.Единственное, что ей досталось за все мучения, — знак "Жителю блокадного Ленинграда". Его ей выдали в 1999 году. Ни пенсии, ни льготных лекарств. А в последнее время Людмила Викторовна даже не вызывает скорую."Нужны не разговоры, а дела"На ситуацию Минкиной недавно обратил внимание депутат Госдумы Геннадий Скляр."В этом году было 30 лет со дня разрушения Советского Союза, а осколки того события до сих пор до нас долетают. История Людмилы Викторовны — один из них. Так сложилось, что у нее гражданство Грузии, но по сути она — россиянка", — говорит парламентарий.Скляр обещал сделать все возможное, чтобы Минкина получила паспорт в ближайшее время.РИА Новости направило запрос в МВД России.Сама же Людмила Викторовна , которой сейчас 88 лет, признается, что уже опустила руки. На днях рассказ о своей проблеме она попросила сына отправить на прямую линию с Владимиром Путиным. Но ей пока не ответили.

https://ria.ru/20200730/1575103575.html

https://ria.ru/20210520/dokumenty-1733021567.html

россия

ссср

грузия

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гражданство, россия, пенсионеры, блокада ленинграда (1941-1944), ссср, грузия, паспорт, общество