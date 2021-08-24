https://ria.ru/20210824/forma-1746983875.html

"Детей, нарушающих дресс-код, должно быть больше". Школьная форма

"Детей, нарушающих дресс-код, должно быть больше". Школьная форма - РИА Новости, 24.08.2021

"Детей, нарушающих дресс-код, должно быть больше". Школьная форма

"Чтобы ребенок вырос личностью, нужно не мешать ему нарушать правила школьного дресс-кода..." А еще научить аккуратно обращаться с одеждой, объяснить что такое деловой стиль и привить чувство хорошего вкуса. О школьном дресс-коде, правильной одежде, обуви и материалах из которых они должны быть изготовлены рассказывают эксперты.

2021-08-24T11:00

2021-08-24T11:00

2021-08-24T12:02

это надолго

общество

мода

школа

стиль

одежда

подготовка к новому учебному году

психология

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"Детей, нарушающих дресс-код должно быть больше". Школьная форма "Чтобы ребенок вырос личностью, нужно не мешать ему нарушать правила школьного дресс-кода..." А еще научить аккуратно обращаться с одеждой, объяснить что такое деловой стиль и привить чувство хорошего вкуса. О школьном дресс-коде, правильной одежде, обуви и материалах из которых они должны быть изготовлены рассказывают эксперты. audio/mpeg

"Детей, нарушающих дресс-код должно быть больше". Школьная форма "Чтобы ребенок вырос личностью, нужно не мешать ему нарушать правила школьного дресс-кода..." А еще научить аккуратно обращаться с одеждой, объяснить что такое деловой стиль и привить чувство хорошего вкуса. О школьном дресс-коде, правильной одежде, обуви и материалах из которых они должны быть изготовлены рассказывают эксперты. audio/mpeg

О том, как помочь ребенку одеться к школе рассказывают художник по костюмам Екатерина Заславская и клинический психолог, когнитивно-поведенческий психотерапевт, основатель психологического центра Григорий Мисютин.02:00 Что хорошего и что плохого в школьной форме?04:25 Что такое деловой стиль?05:00 "Школьная форма – это удобство, но с другой стороны парты"06:10 О формировании чувства стиля11:10 "Хорошо, если детей, нарушающих школьный дресс-код, будет больше"14:10 Как ребенку, который хочет выделиться, сделать это в рамках правил?21:30 Нужна ли форма для педагога?24:00 "Кажется – тряпки, но вы не представляете, как много женщин окрыляют вещи, которые на них надеты"24:50 Рекомендации как одеть ребенка к школе26:45 "Отучите девочек ходить в кроссовках с колготками!"Пожалуйста, поделитесь с нами впечатлениями от подкаста.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, мода, школа, стиль, одежда, подготовка к новому учебному году, психология, подкаст, воспитание детей, аудио