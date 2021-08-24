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Религия
https://ria.ru/20210824/filaret-1746994550.html
Раскольника Филарета не позвали на мероприятия ко Дню независимости Украины
Раскольника Филарета не позвали на мероприятия ко Дню независимости Украины - РИА Новости, 24.08.2021
Раскольника Филарета не позвали на мероприятия ко Дню независимости Украины
Неканоническая "Православная церковь Украины" (ПЦУ), раскольническая структура) считает, что отсутствие приглашения ее главы Филарета Денисенко на официальные... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T11:48
2021-08-24T11:48
религия
украина
киев
украинская православная церковь
константинопольский патриархат
ситуация на украине
православная церковь украины (пцу)
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КИЕВ, 24 авг - РИА Новости. Неканоническая "Православная церковь Украины" (ПЦУ), раскольническая структура) считает, что отсутствие приглашения ее главы Филарета Денисенко на официальные мероприятия по случаю Дня независимости Украины говорит о попытке его изоляции.Украина 24 августа отмечает 30-ю годовщину независимости. По этому случаю планируется масштабный военный парад на суше и на воде. В мероприятиях будут участвовать представители более трех десятков стран."Это (отсутствие приглашения – ред.) первый позорный случай за три десятилетия существования нашего государства… Патриарх Филарет - символ борьбы за церковную независимость, образец настоящего украинского государственника. Дискриминация в отношении него является индикатором того, насколько нынешняя власть является искренней в желании утверждать независимость нашей страны, укреплять ее суверенитет и могущество… Факт отсутствия приглашения Патриарху Филарету воспринимаем как продолжение антиукраинских попыток изолировать его от жизни общества, попытку дискредитировать в глазах общественности и переписать новейшую историю государства", - говорится в заявлении неканонической УПЦ КП.Там заявили, что патриарх Филарет сделал "больше всего для духовной независимости украинского народа" и считают возможное существование негласных цензурных списков антидемократическим и недопустимым."Решительно протестуем против беспрецедентного давления и демонстративного игнорирования настоящего патриота Украины, пастыря украинского народа - патриарха Филарета. Призываем власти прекратить эту негативную, антигосударственную политику, а все патриотические силы - сплотиться вокруг украинского Патриарха", - добавили в раскольнической структуре.В декабре 2018 года при участии светских властей в Киеве была образована так называемая "Православная церковь Украины" (ПЦУ), это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным. Получив от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности "новая церковь" оказалась почти полностью от него зависимой. После этого РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.Ранее Филарет Денисенко заявил, что возглавляемая им структура отделяется от "новой церкви" Украины. Кроме того, на ее собрании постановили, что "томос об автокефалии" "новой церкви" не соответствует статусу автокефальных церквей, а потому ставит ее в зависимость от Константинополя. Синод "новой церкви" лишил Филарета прав управления Киевской епархией, оставив в составе "епископата".
https://ria.ru/20201223/zinkevich-1590463122.html
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украина, киев, украинская православная церковь, константинопольский патриархат, ситуация на украине, православная церковь украины (пцу)
11:48 24.08.2021
 

Раскольника Филарета не позвали на мероприятия ко Дню независимости Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание синода Православной церкви Украины
Заседание синода Православной церкви Украины - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 24 авг - РИА Новости. Неканоническая "Православная церковь Украины" (ПЦУ), раскольническая структура) считает, что отсутствие приглашения ее главы Филарета Денисенко на официальные мероприятия по случаю Дня независимости Украины говорит о попытке его изоляции.
Украина 24 августа отмечает 30-ю годовщину независимости. По этому случаю планируется масштабный военный парад на суше и на воде. В мероприятиях будут участвовать представители более трех десятков стран.
"Это (отсутствие приглашения – ред.) первый позорный случай за три десятилетия существования нашего государства… Патриарх Филарет - символ борьбы за церковную независимость, образец настоящего украинского государственника. Дискриминация в отношении него является индикатором того, насколько нынешняя власть является искренней в желании утверждать независимость нашей страны, укреплять ее суверенитет и могущество… Факт отсутствия приглашения Патриарху Филарету воспринимаем как продолжение антиукраинских попыток изолировать его от жизни общества, попытку дискредитировать в глазах общественности и переписать новейшую историю государства", - говорится в заявлении неканонической УПЦ КП.
Там заявили, что патриарх Филарет сделал "больше всего для духовной независимости украинского народа" и считают возможное существование негласных цензурных списков антидемократическим и недопустимым.
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"Решительно протестуем против беспрецедентного давления и демонстративного игнорирования настоящего патриота Украины, пастыря украинского народа - патриарха Филарета. Призываем власти прекратить эту негативную, антигосударственную политику, а все патриотические силы - сплотиться вокруг украинского Патриарха", - добавили в раскольнической структуре.
В декабре 2018 года при участии светских властей в Киеве была образована так называемая "Православная церковь Украины" (ПЦУ), это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным. Получив от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности "новая церковь" оказалась почти полностью от него зависимой. После этого РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
Ранее Филарет Денисенко заявил, что возглавляемая им структура отделяется от "новой церкви" Украины. Кроме того, на ее собрании постановили, что "томос об автокефалии" "новой церкви" не соответствует статусу автокефальных церквей, а потому ставит ее в зависимость от Константинополя. Синод "новой церкви" лишил Филарета прав управления Киевской епархией, оставив в составе "епископата".
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РелигияУкраинаКиевУкраинская православная церковьКонстантинопольский патриархатСитуация на УкраинеПравославная церковь Украины (ПЦУ)
 
 
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