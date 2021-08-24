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ЕС заморозил помощь Афганистану, пока талибы не докажут свои намерения
ЕС заморозил помощь Афганистану, пока талибы не докажут свои намерения - РИА Новости, 24.08.2021
ЕС заморозил помощь Афганистану, пока талибы не докажут свои намерения
Экономическая помощь ЕС Афганистану заморожена до тех пор, пока талибы не покажет свои намерения, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T19:26
2021-08-24T19:26
2021-08-24T19:27
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
еврокомиссия
g7
урсула фон дер ляйен
цены на нефть
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БРЮССЕЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Экономическая помощь ЕС Афганистану заморожена до тех пор, пока талибы не покажет свои намерения, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам обсуждения Афганистана на виртуальном заседании стран "большой семерки" G7."Экономическая помощь Афганистану сейчас заморожена и останется блокированной, пока правительство талибов не продемонстрирует свои намерения", - сказала она.Экстренный саммит лидеров "большой семерики", созванный по инициативе Британии, прошел во вторник в виртуальном формате. Лидеры обсуждали ситуацию в Афганистане.Фон дер Ляйен пояснила, что "помощь на развитие будет обусловлена соблюдением прав человека, фундаментальных прав". "Миллиард евро был предусмотрен Афганистану на будущие семь лет. Эта помощь пока заморожена до тех, пор пока мы не получим со стороны талибов гарантий того, что они будут соблюдать условия", - добавила она.
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в мире, афганистан, еврокомиссия, g7, урсула фон дер ляйен, цены на нефть
19:26 24.08.2021 (обновлено: 19:27 24.08.2021)
ЕС заморозил помощь Афганистану, пока талибы не докажут свои намерения
Глава Еврокомиссии Ляйен: ЕС заморозил помощь Афганистану, пока талибы не докажут свои намерения