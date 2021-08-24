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Абрамченко назвала основную причину разлива нефти под Новороссийском
Абрамченко назвала основную причину разлива нефти под Новороссийском - РИА Новости, 24.08.2021
Абрамченко назвала основную причину разлива нефти под Новороссийском
Основная причина разлива нефти под Новороссийском была в многолетнем отсутствии капитального ремонта сооружений, масштабы ущерба сейчас подсчитываются, сообщила РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T17:22
2021-08-24T17:51
общество
новороссийск
виктория абрамченко
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
российская академия наук
институт космических исследований
черное море
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Основная причина разлива нефти под Новороссийском была в многолетнем отсутствии капитального ремонта сооружений, масштабы ущерба сейчас подсчитываются, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко."То, что случилось, в качестве основной причины на этом объекте было связано с многолетней эксплуатацией без капитальных ремонтов данных сооружений. Сменился просто подрядчик в этом году у нас, буквально в марте текущего года. А предыдущий, кто эксплуатировал, туда вообще не вкладывались", - сказала Абрамченко журналистам.Выброс нефти произошел 7 августа с греческого танкера Minerva Symphony под Новороссийском в нескольких километрах от берега при погрузке с выносного причального устройства, принадлежащего Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК). По данным консорциума, площадь разлива составила около 200 квадратных метров, объем - порядка 12 кубометров. Спутниковые снимки Института космических исследований РАН от 8 августа показали, что нефть разлилась на площади почти 80 квадратных километров. Снимки из космоса за 12 августа пятен уже не выявили.По словам Абрамченко, масштабы ущерба сейчас подсчитываются. "Сейчас Росприроднадзор оценивает, сколько нефтепродуктов попало в Черное море, сколько было собрано в виде смесей нефтепродуктов вместе с водой, куда они были поставлены… Они считать будут ущерб", - сказала вице-премьер.Она добавила, что сейчас проходит проверка всех портов. "В течение одного месяца коллеги должны провести эту проверку", - указала Абрамченко, отметив, что нужно проверить безопасность функционирования портов, чтобы избежать таких аварий в дальнейшем.
https://ria.ru/20210814/novorossiysk-1745769328.html
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общество, новороссийск, виктория абрамченко, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), российская академия наук, институт космических исследований, черное море, россия
17:22 24.08.2021 (обновлено: 17:51 24.08.2021)
 
Абрамченко назвала основную причину разлива нефти под Новороссийском

Вице-премьер Виктория Абрамченко назвала основную причину разлива нефти под Новороссийском

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗааместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко на заседании правительства РФ
Зааместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко на заседании правительства РФ - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Основная причина разлива нефти под Новороссийском была в многолетнем отсутствии капитального ремонта сооружений, масштабы ущерба сейчас подсчитываются, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
"То, что случилось, в качестве основной причины на этом объекте было связано с многолетней эксплуатацией без капитальных ремонтов данных сооружений. Сменился просто подрядчик в этом году у нас, буквально в марте текущего года. А предыдущий, кто эксплуатировал, туда вообще не вкладывались", - сказала Абрамченко журналистам.
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Выброс нефти произошел 7 августа с греческого танкера Minerva Symphony под Новороссийском в нескольких километрах от берега при погрузке с выносного причального устройства, принадлежащего Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК). По данным консорциума, площадь разлива составила около 200 квадратных метров, объем - порядка 12 кубометров. Спутниковые снимки Института космических исследований РАН от 8 августа показали, что нефть разлилась на площади почти 80 квадратных километров. Снимки из космоса за 12 августа пятен уже не выявили.
По словам Абрамченко, масштабы ущерба сейчас подсчитываются. "Сейчас Росприроднадзор оценивает, сколько нефтепродуктов попало в Черное море, сколько было собрано в виде смесей нефтепродуктов вместе с водой, куда они были поставлены… Они считать будут ущерб", - сказала вице-премьер.
Она добавила, что сейчас проходит проверка всех портов. "В течение одного месяца коллеги должны провести эту проверку", - указала Абрамченко, отметив, что нужно проверить безопасность функционирования портов, чтобы избежать таких аварий в дальнейшем.
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ОбществоНовороссийскВиктория АбрамченкоПроисшествияФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Российская академия наукИнститут космических исследованийЧерное мореРоссия
 
 
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