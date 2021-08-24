https://ria.ru/20210824/ekologiya-1747068606.html

Абрамченко назвала основную причину разлива нефти под Новороссийском

Абрамченко назвала основную причину разлива нефти под Новороссийском - РИА Новости, 24.08.2021

Абрамченко назвала основную причину разлива нефти под Новороссийском

Основная причина разлива нефти под Новороссийском была в многолетнем отсутствии капитального ремонта сооружений, масштабы ущерба сейчас подсчитываются, сообщила РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T17:22

2021-08-24T17:22

2021-08-24T17:51

общество

новороссийск

виктория абрамченко

происшествия

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

российская академия наук

институт космических исследований

черное море

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Основная причина разлива нефти под Новороссийском была в многолетнем отсутствии капитального ремонта сооружений, масштабы ущерба сейчас подсчитываются, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко."То, что случилось, в качестве основной причины на этом объекте было связано с многолетней эксплуатацией без капитальных ремонтов данных сооружений. Сменился просто подрядчик в этом году у нас, буквально в марте текущего года. А предыдущий, кто эксплуатировал, туда вообще не вкладывались", - сказала Абрамченко журналистам.Выброс нефти произошел 7 августа с греческого танкера Minerva Symphony под Новороссийском в нескольких километрах от берега при погрузке с выносного причального устройства, принадлежащего Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК). По данным консорциума, площадь разлива составила около 200 квадратных метров, объем - порядка 12 кубометров. Спутниковые снимки Института космических исследований РАН от 8 августа показали, что нефть разлилась на площади почти 80 квадратных километров. Снимки из космоса за 12 августа пятен уже не выявили.По словам Абрамченко, масштабы ущерба сейчас подсчитываются. "Сейчас Росприроднадзор оценивает, сколько нефтепродуктов попало в Черное море, сколько было собрано в виде смесей нефтепродуктов вместе с водой, куда они были поставлены… Они считать будут ущерб", - сказала вице-премьер.Она добавила, что сейчас проходит проверка всех портов. "В течение одного месяца коллеги должны провести эту проверку", - указала Абрамченко, отметив, что нужно проверить безопасность функционирования портов, чтобы избежать таких аварий в дальнейшем.

https://ria.ru/20210814/novorossiysk-1745769328.html

https://ria.ru/20210812/chernoe_more-1745528535.html

новороссийск

черное море

россия

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общество, новороссийск, виктория абрамченко, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), российская академия наук, институт космических исследований, черное море, россия