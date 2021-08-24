https://ria.ru/20210824/dtp-1747049310.html
В Саратовской области три человека погибли в ДТП
В Саратовской области три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 24.08.2021
В Саратовской области три человека погибли в ДТП
Два легковых автомобиля столкнулись во вторник на трассе в Советском районе Саратовской области, после чего один из них опрокинулся в кювет, в результате... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T16:10
2021-08-24T16:10
2021-08-24T16:10
происшествия
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САРАТОВ, 24 авг - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись во вторник на трассе в Советском районе Саратовской области, после чего один из них опрокинулся в кювет, в результате погибли три человека, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.ДТП произошло в 14.30 (13.30 мск) на 348-м километре автодороги Р-228 Тамбов - Пенза - Саратов - Ершов - Озинки - граница с Казахстаном."По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей Renault Logan и ВАЗ-2111, после чего Renault Logan опрокинулся в кювет. В результате ДТП от полученных травм водитель и пассажирка Renault Logan, а также пассажирка ВАЗ-2111 скончались", - сказали журналистам в пресс-службе.ГИБДД по факту автоаварии проводит проверку, все обстоятельства выясняются.
https://ria.ru/20210823/dtp-1746953814.html
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происшествия, дтп, советский район, авто, россия
В Саратовской области три человека погибли в ДТП
ГИБДД: три человека погибли на трассе в Советском районе Саратовской области