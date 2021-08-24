11:49 24.08.2021 (обновлено: 12:04 24.08.2021)
Конструктор "Алмаз-Антея" назвал турецкий дрон "Байрактар" легкой целью
Конструктор Созинов назвал турецкий дрон "Байрактар" легкой целью для зенитных комплексов
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМакеты зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф", мобильного радиолокационного комплекса обнаружения аэродинамических и баллистических объектов на малых, средних и больших высотах (РЛС) 96Л6-1 / 96Л6Е "Всевысотный обнаружитель" на стенде концерна "Алмаз-Антей" на МАКС-2019
ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 24 авг - РИА Новости. Турецкий ударный беспилотный летательный аппарат "Байрактар" является легкой целью для зенитных ракетных комплексов, заявил в интервью РИА Новости генеральный конструктор "Алмаз-Антея" Павел Созинов.
"Байрактар", вообще говоря, типовая цель для зенитного ракетного комплекса. Это большая цель, фактически самолет массой 650 килограммов. Весьма уязвимый, так как он летает достаточно медленно", - сказал Созинов.
С "Байрактаром" нужно бороться средствами, "длина руки" которых превышает дальность действия бортового вооружения беспилотника, заметил собеседник. "То есть надо его своевременно увидеть, в чем никакой проблемы нет, и поразить до того, как он будет способен применить свое вооружение", - пояснил Созинов.
Концерн ВКО "Алмаз-Антей" - ведущая российская компания по созданию систем для борьбы с любыми средствами воздушно-космического нападения. Концерн создал такие известные зенитные системы, как "Тор", "Бук", С-400.