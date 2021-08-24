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Конструктор "Алмаз-Антея" назвал турецкий дрон "Байрактар" легкой целью
Конструктор "Алмаз-Антея" назвал турецкий дрон "Байрактар" легкой целью - РИА Новости, 24.08.2021
Конструктор "Алмаз-Антея" назвал турецкий дрон "Байрактар" легкой целью
Турецкий ударный беспилотный летательный аппарат "Байрактар" является легкой целью для зенитных ракетных комплексов, заявил в интервью РИА Новости генеральный... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T11:49
2021-08-24T12:04
безопасность
концерн пво "алмаз-антей"
с-400 «триумф»
павел созинов
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 24 авг - РИА Новости. Турецкий ударный беспилотный летательный аппарат "Байрактар" является легкой целью для зенитных ракетных комплексов, заявил в интервью РИА Новости генеральный конструктор "Алмаз-Антея" Павел Созинов."Байрактар", вообще говоря, типовая цель для зенитного ракетного комплекса. Это большая цель, фактически самолет массой 650 килограммов. Весьма уязвимый, так как он летает достаточно медленно", - сказал Созинов.С "Байрактаром" нужно бороться средствами, "длина руки" которых превышает дальность действия бортового вооружения беспилотника, заметил собеседник. "То есть надо его своевременно увидеть, в чем никакой проблемы нет, и поразить до того, как он будет способен применить свое вооружение", - пояснил Созинов.Концерн ВКО "Алмаз-Антей" - ведущая российская компания по созданию систем для борьбы с любыми средствами воздушно-космического нападения. Концерн создал такие известные зенитные системы, как "Тор", "Бук", С-400.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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безопасность, концерн пво "алмаз-антей", с-400 «триумф», павел созинов
11:49 24.08.2021 (обновлено: 12:04 24.08.2021)
 
Конструктор "Алмаз-Антея" назвал турецкий дрон "Байрактар" легкой целью

Конструктор Созинов назвал турецкий дрон "Байрактар" легкой целью для зенитных комплексов

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМакеты зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф", мобильного радиолокационного комплекса обнаружения аэродинамических и баллистических объектов на малых, средних и больших высотах (РЛС) 96Л6-1 / 96Л6Е "Всевысотный обнаружитель" на стенде концерна "Алмаз-Антей" на МАКС-2019
Макеты зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф, мобильного радиолокационного комплекса обнаружения аэродинамических и баллистических объектов на малых, средних и больших высотах (РЛС) 96Л6-1 / 96Л6Е Всевысотный обнаружитель на стенде концерна Алмаз-Антей на МАКС-2019 - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 24 авг - РИА Новости. Турецкий ударный беспилотный летательный аппарат "Байрактар" является легкой целью для зенитных ракетных комплексов, заявил в интервью РИА Новости генеральный конструктор "Алмаз-Антея" Павел Созинов.
"Байрактар", вообще говоря, типовая цель для зенитного ракетного комплекса. Это большая цель, фактически самолет массой 650 килограммов. Весьма уязвимый, так как он летает достаточно медленно", - сказал Созинов.
С "Байрактаром" нужно бороться средствами, "длина руки" которых превышает дальность действия бортового вооружения беспилотника, заметил собеседник. "То есть надо его своевременно увидеть, в чем никакой проблемы нет, и поразить до того, как он будет способен применить свое вооружение", - пояснил Созинов.
Концерн ВКО "Алмаз-Антей" - ведущая российская компания по созданию систем для борьбы с любыми средствами воздушно-космического нападения. Концерн создал такие известные зенитные системы, как "Тор", "Бук", С-400.
Читайте полный текст интервью >>
Беспилотный летательный аппарат Муха - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
22 августа, 12:44Новое оружие России
Минобороны разработало беспилотник "Муха" для разведки в помещениях
 
БезопасностьКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"С-400 «Триумф»Павел Созинов
 
 
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