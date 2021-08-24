https://ria.ru/20210824/dron-1746994955.html

Конструктор "Алмаз-Антея" назвал турецкий дрон "Байрактар" легкой целью

Конструктор "Алмаз-Антея" назвал турецкий дрон "Байрактар" легкой целью - РИА Новости, 24.08.2021

Конструктор "Алмаз-Антея" назвал турецкий дрон "Байрактар" легкой целью

Турецкий ударный беспилотный летательный аппарат "Байрактар" является легкой целью для зенитных ракетных комплексов, заявил в интервью РИА Новости генеральный... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T11:49

2021-08-24T11:49

2021-08-24T12:04

безопасность

концерн пво "алмаз-антей"

с-400 «триумф»

павел созинов

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ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 24 авг - РИА Новости. Турецкий ударный беспилотный летательный аппарат "Байрактар" является легкой целью для зенитных ракетных комплексов, заявил в интервью РИА Новости генеральный конструктор "Алмаз-Антея" Павел Созинов."Байрактар", вообще говоря, типовая цель для зенитного ракетного комплекса. Это большая цель, фактически самолет массой 650 килограммов. Весьма уязвимый, так как он летает достаточно медленно", - сказал Созинов.С "Байрактаром" нужно бороться средствами, "длина руки" которых превышает дальность действия бортового вооружения беспилотника, заметил собеседник. "То есть надо его своевременно увидеть, в чем никакой проблемы нет, и поразить до того, как он будет способен применить свое вооружение", - пояснил Созинов.Концерн ВКО "Алмаз-Антей" - ведущая российская компания по созданию систем для борьбы с любыми средствами воздушно-космического нападения. Концерн создал такие известные зенитные системы, как "Тор", "Бук", С-400.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210822/mukha-1746738609.html

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2021

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безопасность, концерн пво "алмаз-антей", с-400 «триумф», павел созинов