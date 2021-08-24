https://ria.ru/20210824/draka-1746980127.html
В Петербурге четверых мужчин задержали после драки с поножовщиной
В Петербурге четверых мужчин задержали после драки с поножовщиной - РИА Новости, 24.08.2021
В Петербурге четверых мужчин задержали после драки с поножовщиной
Четверо мужчин задержаны после массовой драки в Петербурге, в которой был ранен ножом гражданин Узбекистана, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T10:33
2021-08-24T10:33
2021-08-24T10:33
происшествия
санкт-петербург
красносельский район
узбекистан
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг – РИА Новости. Четверо мужчин задержаны после массовой драки в Петербурге, в которой был ранен ножом гражданин Узбекистана, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Четверо мужчин задержаны после массовой драки в Красносельском районе 22 августа. В ходе конфликта с ножевым ранением был госпитализирован в тяжелом состоянии гражданин Узбекистана", - сказал собеседник агентства. Среди задержанных – трое граждан Узбекистана и россиянин.По его словам, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и по части 2 статьи 213 (Хулиганство).
https://ria.ru/20210822/draka-1746755402.html
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происшествия, санкт-петербург, красносельский район, узбекистан
В Петербурге четверых мужчин задержали после драки с поножовщиной
В Петербурге четверых мужчин задержали после драки, в которой был ранен ножом гражданин Узбекистана