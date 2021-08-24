https://ria.ru/20210824/doptirazh-1747003986.html

В Карачаево-Черкесии по просьбе жителей вышел доптираж "Сказок народов КЧР"

В Карачаево-Черкесии по просьбе жителей вышел доптираж "Сказок народов КЧР" - РИА Новости, 24.08.2021

В Карачаево-Черкесии по просьбе жителей вышел доптираж "Сказок народов КЧР"

В Карачаево-Черкесии по просьбе жителей вышел в свет дополнительный тираж книги "Сказки народов Карачаево-Черкесии", сообщил в социальных сетях глава республики РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T12:36

2021-08-24T12:36

2021-08-24T12:36

карачаево-черкесская республика

общество

рашид темрезов

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ЧЕРКЕССК, 24 авг – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии по просьбе жителей вышел в свет дополнительный тираж книги "Сказки народов Карачаево-Черкесии", сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.По его словам, дополнительный тираж в тысячу экземпляров, как и первый, будет направлен в библиотеки, детские сады и общественные организации.Первый тираж книги "Сказки народов Карачаево-Черкесии" вышел в свет в конце 2020 года и также был передан общественным организациям республики, в школьные библиотеки региона и детские сады.Глава региона сообщил, что этими книгами будут поощрять активных и талантливых детей и молодежь Карачаево-Черкесии, проявивших себя в волонтёрских и творческих инициативах и проектах, соревнованиях и олимпиадах."У народов республики действительно очень богатая культура, и сказки – ее неотъемлемая часть. Задача нашего поколения не просто сохранить это наследие, но и передать детям", - отметил Темрезов.

https://ria.ru/20210811/proekt-1745370632.html

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2021

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общество, рашид темрезов