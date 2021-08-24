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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20210824/doptirazh-1747003986.html
В Карачаево-Черкесии по просьбе жителей вышел доптираж "Сказок народов КЧР"
В Карачаево-Черкесии по просьбе жителей вышел доптираж "Сказок народов КЧР" - РИА Новости, 24.08.2021
В Карачаево-Черкесии по просьбе жителей вышел доптираж "Сказок народов КЧР"
В Карачаево-Черкесии по просьбе жителей вышел в свет дополнительный тираж книги "Сказки народов Карачаево-Черкесии", сообщил в социальных сетях глава республики РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T12:36
2021-08-24T12:36
карачаево-черкесская республика
общество
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 24 авг – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии по просьбе жителей вышел в свет дополнительный тираж книги "Сказки народов Карачаево-Черкесии", сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.По его словам, дополнительный тираж в тысячу экземпляров, как и первый, будет направлен в библиотеки, детские сады и общественные организации.Первый тираж книги "Сказки народов Карачаево-Черкесии" вышел в свет в конце 2020 года и также был передан общественным организациям республики, в школьные библиотеки региона и детские сады.Глава региона сообщил, что этими книгами будут поощрять активных и талантливых детей и молодежь Карачаево-Черкесии, проявивших себя в волонтёрских и творческих инициативах и проектах, соревнованиях и олимпиадах."У народов республики действительно очень богатая культура, и сказки – ее неотъемлемая часть. Задача нашего поколения не просто сохранить это наследие, но и передать детям", - отметил Темрезов.
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общество, рашид темрезов
12:36 24.08.2021
 

В Карачаево-Черкесии по просьбе жителей вышел доптираж "Сказок народов КЧР"

© Фото : Предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРВ Карачаево-Черкесии по просьбе жителей вышел доптираж "Сказок народов КЧР"
В Карачаево-Черкесии по просьбе жителей вышел доптираж Сказок народов КЧР - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© Фото : Предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 24 авг – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии по просьбе жителей вышел в свет дополнительный тираж книги "Сказки народов Карачаево-Черкесии", сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.
По его словам, дополнительный тираж в тысячу экземпляров, как и первый, будет направлен в библиотеки, детские сады и общественные организации.
© Фото : Предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРВ Карачаево-Черкесии по просьбе жителей вышел доптираж "Сказок народов КЧР"
В Карачаево-Черкесии по просьбе жителей вышел доптираж Сказок народов КЧР - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© Фото : Предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
В Карачаево-Черкесии по просьбе жителей вышел доптираж "Сказок народов КЧР"
Первый тираж книги "Сказки народов Карачаево-Черкесии" вышел в свет в конце 2020 года и также был передан общественным организациям республики, в школьные библиотеки региона и детские сады.
"Так, карачаевские, русские, черкесские, абазинские и ногайские народные сказки - достояние субъектообразующих народов республики – будут доступны максимальному количеству жителей КЧР", - написал Темрезов.
Глава региона сообщил, что этими книгами будут поощрять активных и талантливых детей и молодежь Карачаево-Черкесии, проявивших себя в волонтёрских и творческих инициативах и проектах, соревнованиях и олимпиадах.
"У народов республики действительно очень богатая культура, и сказки – ее неотъемлемая часть. Задача нашего поколения не просто сохранить это наследие, но и передать детям", - отметил Темрезов.
Глава КЧР Рашид Темрезов выступил экскурсоводом и лектором для детей в САО РАН в поселке Буково Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 17:33Карачаево-Черкесская Республика
Глава КЧР стал участником проекта "Знание" и провел экскурсию в САО РАН
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаОбществоРашид Темрезов
 
 
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