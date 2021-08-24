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Наука
https://ria.ru/20210824/bfu-1746849041.html
Ученые предложили новый взгляд на нейтронные звезды и теорию гравитации
Ученые предложили новый взгляд на нейтронные звезды и теорию гравитации - РИА Новости, 24.08.2021
Ученые предложили новый взгляд на нейтронные звезды и теорию гравитации
Новую модель строения нейтронных звезд и связанную с ней модификацию Общей теории относительности Эйнштейна предложили ученые Балтийского федерального... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T09:00
2021-08-24T09:29
наука
балтийский федеральный университет
навигатор абитуриента
университетская наука
космос - риа наука
альберт эйнштейн
калининград
россия
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Новую модель строения нейтронных звезд и связанную с ней модификацию Общей теории относительности Эйнштейна предложили ученые Балтийского федерального университета имени И. Канта (БФУ) в составе международного коллектива. Статья опубликована в журнале Physics Letters B.Нейтронные звезды, по словам ученых БФУ, это удивительные объекты небольшого размера (диаметром не более 30 километров), обладающие массой минимум вдвое большей, чем Солнце. На 90 процентов они состоят из нейтронов, а плотность вещества в центре такой звезды может превосходить плотность воды в квадриллион (1015) раз.Для астрофизики эти объекты имеют особое значение, так как наблюдаемые звезды этого типа служат своего рода естественными лабораториями для проверки представлений о гравитации, физике атомного ядра и элементарных частиц при очень больших плотностях, объяснили ученые.Один из ключевых вопросов физики нейтронных звезд — какова их максимально возможная масса? По словам ученых БФУ, до недавнего времени самой тяжелой нейтронной звездой, известной астрономам, был объект с массой 2,04 солнечных массы.Однако в 2019 году детектор LIGO зафиксировал гравитационные волны (так называемое событие GW190814) от слияния массивной черной дыры массой порядка 23 солнечных массы с объектом, масса которого по расчетам немногим превосходила 2,5 солнечные массы. Изучая эту проблему, исследователи БФУ в составе научной группы разработали новую модель строения нейтронных звезд для теорий гравитации, которые отличаются от общей теории относительности (ОТО), предложенной Альбертом Эйнштейном.ОТО — общепринятая в настоящее время теория гравитации, описывающая ее как проявление геометрии пространства-времени. Как объяснили специалисты БФУ, исследования парадоксальных объектов, не укладывающихся в принятые модели, имеют первостепенное значение для уточнения и модификации ОТО."Оказывается, если немного изменить уравнения гравитации Эйнштейна, максимальная масса нейтронных звезд может стать больше, чем допускается в ОТО. В перспективе, если гипотеза подтвердится, это не только откроет новые возможности для описания тяжелых нейтронных звезд, но, возможно, также изменит наш взгляд на проблему ускоренного расширения Вселенной", – сообщил Артем Асташенок.Если будет подтверждено, что меньший объект в событии GW190814 – нейтронная звезда "нестандартной" массы, то, по словам ученых БФУ, этот факт станет косвенным подтверждением предложенной ими модели модифицированной гравитации."Наши результаты также помогут ответить на другой вопрос, давно волнующий астрофизиков. Наблюдения говорят о том, что существует "провал" по массе между нейтронными звездами и черными дырами. В рамках модифицированной ОТО, возможно, никакого провала и нет, а максимально возможная масса нейтронной звезды близка к минимально возможной массе черной дыры", – отметил Артем Асташенок.В исследовании также приняли участие физики из Греции, Италии и Испании. В настоящее время специалисты БФУ изучают максимальный предел барионной массы нейтронных звезд в рамках простых моделей модифицированной гравитации. По их словам, величина этого предела может оказаться нижним порогом для массы черных дыр.
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балтийский федеральный университет, навигатор абитуриента, университетская наука, космос - риа наука, альберт эйнштейн, калининград, россия
09:00 24.08.2021 (обновлено: 09:29 24.08.2021)
 

Ученые предложили новый взгляд на нейтронные звезды и теорию гравитации

© Фото : Mark Myers, Ozgrav-Swinburne UniversityХудожественное представление непрерывных гравитационных волн, порождаемых вращающейся асимметричной нейтронной звездой
Художественное представление непрерывных гравитационных волн, порождаемых вращающейся асимметричной нейтронной звездой - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© Фото : Mark Myers, Ozgrav-Swinburne University
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Новую модель строения нейтронных звезд и связанную с ней модификацию Общей теории относительности Эйнштейна предложили ученые Балтийского федерального университета имени И. Канта (БФУ) в составе международного коллектива. Статья опубликована в журнале Physics Letters B.
Нейтронные звезды, по словам ученых БФУ, это удивительные объекты небольшого размера (диаметром не более 30 километров), обладающие массой минимум вдвое большей, чем Солнце. На 90 процентов они состоят из нейтронов, а плотность вещества в центре такой звезды может превосходить плотность воды в квадриллион (1015) раз.
Для астрофизики эти объекты имеют особое значение, так как наблюдаемые звезды этого типа служат своего рода естественными лабораториями для проверки представлений о гравитации, физике атомного ядра и элементарных частиц при очень больших плотностях, объяснили ученые.
Один из ключевых вопросов физики нейтронных звезд — какова их максимально возможная масса? По словам ученых БФУ, до недавнего времени самой тяжелой нейтронной звездой, известной астрономам, был объект с массой 2,04 солнечных массы.
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Однако в 2019 году детектор LIGO зафиксировал гравитационные волны (так называемое событие GW190814) от слияния массивной черной дыры массой порядка 23 солнечных массы с объектом, масса которого по расчетам немногим превосходила 2,5 солнечные массы. Изучая эту проблему, исследователи БФУ в составе научной группы разработали новую модель строения нейтронных звезд для теорий гравитации, которые отличаются от общей теории относительности (ОТО), предложенной Альбертом Эйнштейном.

"Мнения научного сообщества о природе малого объекта в событии GW190814 разделились. Некоторые астрофизики полагают, что это тяжелая нейтронная звезда. Проблема, однако, в том, что для большинства реалистичных уравнений состояния максимальная масса нейтронных звезд значительно меньше 2,5 солнечных масс. Наше предположение в том, что при очень больших плотностях и в сильных полях процессы тяготения выходят за рамки, предполагаемые ОТО", – рассказал руководитель Лаборатории астрофизики и космологию БФУ Артем Асташенок.

ОТО — общепринятая в настоящее время теория гравитации, описывающая ее как проявление геометрии пространства-времени. Как объяснили специалисты БФУ, исследования парадоксальных объектов, не укладывающихся в принятые модели, имеют первостепенное значение для уточнения и модификации ОТО.
"Оказывается, если немного изменить уравнения гравитации Эйнштейна, максимальная масса нейтронных звезд может стать больше, чем допускается в ОТО. В перспективе, если гипотеза подтвердится, это не только откроет новые возможности для описания тяжелых нейтронных звезд, но, возможно, также изменит наш взгляд на проблему ускоренного расширения Вселенной", – сообщил Артем Асташенок.
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Если будет подтверждено, что меньший объект в событии GW190814 – нейтронная звезда "нестандартной" массы, то, по словам ученых БФУ, этот факт станет косвенным подтверждением предложенной ими модели модифицированной гравитации.
"Наши результаты также помогут ответить на другой вопрос, давно волнующий астрофизиков. Наблюдения говорят о том, что существует "провал" по массе между нейтронными звездами и черными дырами. В рамках модифицированной ОТО, возможно, никакого провала и нет, а максимально возможная масса нейтронной звезды близка к минимально возможной массе черной дыры", – отметил Артем Асташенок.
В исследовании также приняли участие физики из Греции, Италии и Испании. В настоящее время специалисты БФУ изучают максимальный предел барионной массы нейтронных звезд в рамках простых моделей модифицированной гравитации. По их словам, величина этого предела может оказаться нижним порогом для массы черных дыр.
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