https://ria.ru/20210824/bespilotnik-1746995080.html

"Алмаз-Антей" испытал дрон с дробовиком

"Алмаз-Антей" испытал дрон с дробовиком - РИА Новости, 24.08.2021

"Алмаз-Антей" испытал дрон с дробовиком

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" провел успешные полигонные испытания оснащенного дробовиком 12-го калибра дрона-перехватчика "Кречет", сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T11:49

2021-08-24T11:49

2021-08-24T12:02

безопасность

концерн пво "алмаз-антей"

павел созинов

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ПАРК "ПАТРИОТ", 24 авг - РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" провел успешные полигонные испытания оснащенного дробовиком 12-го калибра дрона-перехватчика "Кречет", сообщил в интервью РИА Новости генеральный конструктор концерна Павел Созинов."Недавно мы проводили испытания на одном из полигонов на юге страны, результаты продемонстрированы хорошие. "Кречет" может эффективно бороться со своими типовыми целями", - рассказал Созинов.Он отметил, что главное достоинство метода "Кречета" в том, что "цена решения задачи поражения противника — цена патрона 12-го калибра".По словам Созинова, пока отрабатывается концепция на экспериментальных версиях. "В ближайшее время мы планируем завершить разработку комплекса, который вполне может заинтересовать инозаказчиков", - уточнил специалист.Основной типаж целей для "Кречета" - это беспилотники массой до 30 килограммов, то есть те, которые нецелесообразно уничтожать зенитными ракетами.По информации локационных или иных источников о местоположении беспилотника противника наземная система управления готовит "Кречету" полетное задание, обеспечивает запуск, затем он летит к цели и обнаруживает ее.Потом система управления обеспечивает выведение "Кречета" на линию выстрела, чтобы область разлета дробового заряда в соответствующий момент времени совпала с местоположением беспилотника-нарушителя. Все операции система выполняет в автоматическом режиме, задача оператора только в том, чтобы контролировать весь процесс.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210824/vooruzhenie-1746986748.html

https://ria.ru/20210824/raketa-1746960454.html

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безопасность, концерн пво "алмаз-антей", павел созинов