https://ria.ru/20210824/bespilotnik-1746995080.html
"Алмаз-Антей" испытал дрон с дробовиком
"Алмаз-Антей" испытал дрон с дробовиком - РИА Новости, 24.08.2021
"Алмаз-Антей" испытал дрон с дробовиком
Концерн ВКО "Алмаз-Антей" провел успешные полигонные испытания оснащенного дробовиком 12-го калибра дрона-перехватчика "Кречет", сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T11:49
2021-08-24T11:49
2021-08-24T12:02
безопасность
концерн пво "алмаз-антей"
павел созинов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/147417/70/1474177021_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_93be6865af97a39c63018ce7a84aa89d.jpg
ПАРК "ПАТРИОТ", 24 авг - РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" провел успешные полигонные испытания оснащенного дробовиком 12-го калибра дрона-перехватчика "Кречет", сообщил в интервью РИА Новости генеральный конструктор концерна Павел Созинов."Недавно мы проводили испытания на одном из полигонов на юге страны, результаты продемонстрированы хорошие. "Кречет" может эффективно бороться со своими типовыми целями", - рассказал Созинов.Он отметил, что главное достоинство метода "Кречета" в том, что "цена решения задачи поражения противника — цена патрона 12-го калибра".По словам Созинова, пока отрабатывается концепция на экспериментальных версиях. "В ближайшее время мы планируем завершить разработку комплекса, который вполне может заинтересовать инозаказчиков", - уточнил специалист.Основной типаж целей для "Кречета" - это беспилотники массой до 30 килограммов, то есть те, которые нецелесообразно уничтожать зенитными ракетами.По информации локационных или иных источников о местоположении беспилотника противника наземная система управления готовит "Кречету" полетное задание, обеспечивает запуск, затем он летит к цели и обнаруживает ее.Потом система управления обеспечивает выведение "Кречета" на линию выстрела, чтобы область разлета дробового заряда в соответствующий момент времени совпала с местоположением беспилотника-нарушителя. Все операции система выполняет в автоматическом режиме, задача оператора только в том, чтобы контролировать весь процесс.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20210824/vooruzhenie-1746986748.html
https://ria.ru/20210824/raketa-1746960454.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/147417/70/1474177021_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_43b44bb6840d2b4e17766f8848dea05f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, концерн пво "алмаз-антей", павел созинов
11:49 24.08.2021 (обновлено: 12:02 24.08.2021)
"Алмаз-Антей" испытал дрон с дробовиком
Генконструктор "Алмаз-Антея" Созинов: концерн испытал оснащенный дробовиком беспилотник "Кречет"
ПАРК "ПАТРИОТ", 24 авг - РИА Новости.
Концерн ВКО "Алмаз-Антей
" провел успешные полигонные испытания оснащенного дробовиком 12-го калибра дрона-перехватчика "Кречет", сообщил в интервью РИА Новости генеральный конструктор концерна Павел Созинов
.
"Недавно мы проводили испытания на одном из полигонов на юге страны, результаты продемонстрированы хорошие. "Кречет" может эффективно бороться со своими типовыми целями", - рассказал Созинов.
Он отметил, что главное достоинство метода "Кречета" в том, что "цена решения задачи поражения противника — цена патрона 12-го калибра".
"Не придется тратить дорогостоящие зенитные ракеты на мини- и микробеспилотники, которые, фактически, стоят копейки", - пояснил он.
По словам Созинова, пока отрабатывается концепция на экспериментальных версиях. "В ближайшее время мы планируем завершить разработку комплекса, который вполне может заинтересовать инозаказчиков", - уточнил специалист.
Основной типаж целей для "Кречета" - это беспилотники массой до 30 килограммов, то есть те, которые нецелесообразно уничтожать зенитными ракетами.
По информации локационных или иных источников о местоположении беспилотника противника наземная система управления готовит "Кречету" полетное задание, обеспечивает запуск, затем он летит к цели и обнаруживает ее.
Потом система управления обеспечивает выведение "Кречета" на линию выстрела, чтобы область разлета дробового заряда в соответствующий момент времени совпала с местоположением беспилотника-нарушителя. Все операции система выполняет в автоматическом режиме, задача оператора только в том, чтобы контролировать весь процесс.