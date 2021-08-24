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"Алмаз-Антей" испытал дрон с дробовиком
"Алмаз-Антей" испытал дрон с дробовиком - РИА Новости, 24.08.2021
"Алмаз-Антей" испытал дрон с дробовиком
Концерн ВКО "Алмаз-Антей" провел успешные полигонные испытания оснащенного дробовиком 12-го калибра дрона-перехватчика "Кречет", сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T11:49
2021-08-24T12:02
безопасность
концерн пво "алмаз-антей"
павел созинов
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ПАРК "ПАТРИОТ", 24 авг - РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" провел успешные полигонные испытания оснащенного дробовиком 12-го калибра дрона-перехватчика "Кречет", сообщил в интервью РИА Новости генеральный конструктор концерна Павел Созинов."Недавно мы проводили испытания на одном из полигонов на юге страны, результаты продемонстрированы хорошие. "Кречет" может эффективно бороться со своими типовыми целями", - рассказал Созинов.Он отметил, что главное достоинство метода "Кречета" в том, что "цена решения задачи поражения противника — цена патрона 12-го калибра".По словам Созинова, пока отрабатывается концепция на экспериментальных версиях. "В ближайшее время мы планируем завершить разработку комплекса, который вполне может заинтересовать инозаказчиков", - уточнил специалист.Основной типаж целей для "Кречета" - это беспилотники массой до 30 килограммов, то есть те, которые нецелесообразно уничтожать зенитными ракетами.По информации локационных или иных источников о местоположении беспилотника противника наземная система управления готовит "Кречету" полетное задание, обеспечивает запуск, затем он летит к цели и обнаруживает ее.Потом система управления обеспечивает выведение "Кречета" на линию выстрела, чтобы область разлета дробового заряда в соответствующий момент времени совпала с местоположением беспилотника-нарушителя. Все операции система выполняет в автоматическом режиме, задача оператора только в том, чтобы контролировать весь процесс.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210824/vooruzhenie-1746986748.html
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безопасность, концерн пво "алмаз-антей", павел созинов
11:49 24.08.2021 (обновлено: 12:02 24.08.2021)
 
"Алмаз-Антей" испытал дрон с дробовиком

Генконструктор "Алмаз-Антея" Созинов: концерн испытал оснащенный дробовиком беспилотник "Кречет"

© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкВывеска ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей""
Вывеска ОАО Концерн ПВО Алмаз-Антей - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Артем Житенев
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ПАРК "ПАТРИОТ", 24 авг - РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" провел успешные полигонные испытания оснащенного дробовиком 12-го калибра дрона-перехватчика "Кречет", сообщил в интервью РИА Новости генеральный конструктор концерна Павел Созинов.
"Недавно мы проводили испытания на одном из полигонов на юге страны, результаты продемонстрированы хорошие. "Кречет" может эффективно бороться со своими типовыми целями", - рассказал Созинов.
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Он отметил, что главное достоинство метода "Кречета" в том, что "цена решения задачи поражения противника — цена патрона 12-го калибра".
"Не придется тратить дорогостоящие зенитные ракеты на мини- и микробеспилотники, которые, фактически, стоят копейки", - пояснил он.
По словам Созинова, пока отрабатывается концепция на экспериментальных версиях. "В ближайшее время мы планируем завершить разработку комплекса, который вполне может заинтересовать инозаказчиков", - уточнил специалист.
Основной типаж целей для "Кречета" - это беспилотники массой до 30 килограммов, то есть те, которые нецелесообразно уничтожать зенитными ракетами.
По информации локационных или иных источников о местоположении беспилотника противника наземная система управления готовит "Кречету" полетное задание, обеспечивает запуск, затем он летит к цели и обнаруживает ее.
Потом система управления обеспечивает выведение "Кречета" на линию выстрела, чтобы область разлета дробового заряда в соответствующий момент времени совпала с местоположением беспилотника-нарушителя. Все операции система выполняет в автоматическом режиме, задача оператора только в том, чтобы контролировать весь процесс.
Читайте полный текст интервью >>
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БезопасностьКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"Павел Созинов
 
 
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