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Минтруд назвал регионы с наибольшим уровнем бедности
Минтруд назвал регионы с наибольшим уровнем бедности - РИА Новости, 24.08.2021
Минтруд назвал регионы с наибольшим уровнем бедности
Директор департамента информационных технологий Минтруда Андрей Лебедев назвал регионы с наибольшей долей граждан с доходами ниже прожиточного минимума. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T13:53
2021-08-24T14:19
общество
республика тыва
республика ингушетия
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Директор департамента информационных технологий Минтруда Андрей Лебедев назвал регионы с наибольшей долей граждан с доходами ниже прожиточного минимума.Согласно представленной им "Карте бедности — 2020", сейчас к этой категории можно относятся 12,1% россиян — это 17,8 миллиона человек."Наибольший уровень бедности: Республика Тыва (34,1%), Республика Ингушетия (30%), Кабардино-Балкарская Республика (24,2%)", — говорится в презентации, представленной им на пленарной сессии форума "Сообщество".По словам Лебедева, для выхода из бедности людям нужна максимально эффективная форма занятости, а также социальная сфера, в том числе соцконтракт.В начале августа Минтруд сообщил, что бедность во втором квартале 2021 года снизилась с 14,4% до 12,1%. В ведомстве объяснили это стабилизацией рынка труда и изменениями правил по назначению ежемесячных пособий на детей в возрасте от трех до семи лет. Помимо этого, с 1 июля власти начали перечислять дополнительные выплаты для малообеспеченных семей: пособия для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, и пособия для одиноких родителей, воспитывающих детей в возрасте от восьми до 17 лет.
https://ria.ru/20210803/kudrin-1744089046.html
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общество, республика тыва, республика ингушетия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
13:53 24.08.2021 (обновлено: 14:19 24.08.2021)
 
Минтруд назвал регионы с наибольшим уровнем бедности

Минтруд: Тува, Ингушетия и КБР стали регионами с наибольшим уровнем бедности в 2020 году

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Министерства труда и социальной защиты РФ
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Директор департамента информационных технологий Минтруда Андрей Лебедев назвал регионы с наибольшей долей граждан с доходами ниже прожиточного минимума.
Согласно представленной им "Карте бедности — 2020", сейчас к этой категории можно относятся 12,1% россиян — это 17,8 миллиона человек.
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"Наибольший уровень бедности: Республика Тыва (34,1%), Республика Ингушетия (30%), Кабардино-Балкарская Республика (24,2%)", — говорится в презентации, представленной им на пленарной сессии форума "Сообщество".
По словам Лебедева, для выхода из бедности людям нужна максимально эффективная форма занятости, а также социальная сфера, в том числе соцконтракт.
В начале августа Минтруд сообщил, что бедность во втором квартале 2021 года снизилась с 14,4% до 12,1%. В ведомстве объяснили это стабилизацией рынка труда и изменениями правил по назначению ежемесячных пособий на детей в возрасте от трех до семи лет. Помимо этого, с 1 июля власти начали перечислять дополнительные выплаты для малообеспеченных семей: пособия для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, и пособия для одиноких родителей, воспитывающих детей в возрасте от восьми до 17 лет.
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ОбществоРеспублика ТываРеспублика ИнгушетияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
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