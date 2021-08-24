https://ria.ru/20210824/bednost-1747021162.html
Минтруд назвал регионы с наибольшим уровнем бедности
Минтруд назвал регионы с наибольшим уровнем бедности - РИА Новости, 24.08.2021
Минтруд назвал регионы с наибольшим уровнем бедности
Директор департамента информационных технологий Минтруда Андрей Лебедев назвал регионы с наибольшей долей граждан с доходами ниже прожиточного минимума. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T13:53
2021-08-24T13:53
2021-08-24T14:19
общество
республика тыва
республика ингушетия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568838820_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d28b563ed1f0c4fcda71842273ac117f.jpg
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Директор департамента информационных технологий Минтруда Андрей Лебедев назвал регионы с наибольшей долей граждан с доходами ниже прожиточного минимума.Согласно представленной им "Карте бедности — 2020", сейчас к этой категории можно относятся 12,1% россиян — это 17,8 миллиона человек."Наибольший уровень бедности: Республика Тыва (34,1%), Республика Ингушетия (30%), Кабардино-Балкарская Республика (24,2%)", — говорится в презентации, представленной им на пленарной сессии форума "Сообщество".По словам Лебедева, для выхода из бедности людям нужна максимально эффективная форма занятости, а также социальная сфера, в том числе соцконтракт.В начале августа Минтруд сообщил, что бедность во втором квартале 2021 года снизилась с 14,4% до 12,1%. В ведомстве объяснили это стабилизацией рынка труда и изменениями правил по назначению ежемесячных пособий на детей в возрасте от трех до семи лет. Помимо этого, с 1 июля власти начали перечислять дополнительные выплаты для малообеспеченных семей: пособия для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, и пособия для одиноких родителей, воспитывающих детей в возрасте от восьми до 17 лет.
https://ria.ru/20210803/kudrin-1744089046.html
https://ria.ru/20210619/dokhody-1737689355.html
республика тыва
республика ингушетия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568838820_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3eead0ea1f801e9d7e271b608144c616.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика тыва, республика ингушетия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
13:53 24.08.2021 (обновлено: 14:19 24.08.2021)
Минтруд назвал регионы с наибольшим уровнем бедности
Минтруд: Тува, Ингушетия и КБР стали регионами с наибольшим уровнем бедности в 2020 году
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Директор департамента информационных технологий Минтруда Андрей Лебедев назвал регионы с наибольшей долей граждан с доходами ниже прожиточного минимума.
Согласно представленной им "Карте бедности — 2020", сейчас к этой категории можно относятся 12,1% россиян — это 17,8 миллиона человек.
"Наибольший уровень бедности: Республика Тыва
(34,1%), Республика Ингушетия
(30%), Кабардино-Балкарская Республика
(24,2%)", — говорится в презентации, представленной им на пленарной сессии форума "Сообщество".
По словам Лебедева, для выхода из бедности людям нужна максимально эффективная форма занятости, а также социальная сфера, в том числе соцконтракт.
В начале августа Минтруд сообщил, что бедность во втором квартале 2021 года снизилась с 14,4% до 12,1%. В ведомстве объяснили это стабилизацией рынка труда и изменениями правил по назначению ежемесячных пособий на детей в возрасте от трех до семи лет. Помимо этого, с 1 июля власти начали перечислять дополнительные выплаты для малообеспеченных семей: пособия для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, и пособия для одиноких родителей, воспитывающих детей в возрасте от восьми до 17 лет.