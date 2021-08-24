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Россия усилила военную базу в Таджикистане
Россия усилила военную базу в Таджикистане - РИА Новости, 24.08.2021
Россия усилила военную базу в Таджикистане
Партия новых противотанковых ракетных комплексов "Корнет" поступила на вооружение российской военной базы в Таджикистане, сообщает пресс-служба Центрального... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T09:15
2021-08-24T11:32
в мире
безопасность
таджикистан
душанбе
центральный военный округ
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг – РИА Новости. Партия новых противотанковых ракетных комплексов "Корнет" поступила на вооружение российской военной базы в Таджикистане, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО)."На вооружение 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, поступила партия современных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет". Новые комплексы находятся на вооружении артиллерийских подразделений российского соединения", - говорится в сообщении.Уточняется, что ПТРК "Корнет" предназначены для поражения бронированной техники противника и воздушных целей, включая вертолеты и беспилотные летательные аппараты. Наведение ракеты на цель осуществляется по лазерному лучу. Максимальная дальность стрельбы – 5,5 километров, минимальная – 100 метров.Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ-защиты и связи.
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в мире, безопасность, таджикистан, душанбе, центральный военный округ, россия
09:15 24.08.2021 (обновлено: 11:32 24.08.2021)
 
Россия усилила военную базу в Таджикистане

Россия усилила военную базу в Таджикистане противотанковыми комплексами "Корнет"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБронеавтомобиль "Тигр" с противотанковым ракетным комплексом "Корнет"
Бронеавтомобиль Тигр с противотанковым ракетным комплексом Корнет - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг – РИА Новости. Партия новых противотанковых ракетных комплексов "Корнет" поступила на вооружение российской военной базы в Таджикистане, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
"На вооружение 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, поступила партия современных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет". Новые комплексы находятся на вооружении артиллерийских подразделений российского соединения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ПТРК "Корнет" предназначены для поражения бронированной техники противника и воздушных целей, включая вертолеты и беспилотные летательные аппараты. Наведение ракеты на цель осуществляется по лазерному лучу. Максимальная дальность стрельбы – 5,5 километров, минимальная – 100 метров.
Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ-защиты и связи.
Военные учения - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
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В миреБезопасностьТаджикистанДушанбеЦентральный военный округРоссия
 
 
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