https://ria.ru/20210824/baza-1746970437.html
Россия усилила военную базу в Таджикистане
Россия усилила военную базу в Таджикистане - РИА Новости, 24.08.2021
Россия усилила военную базу в Таджикистане
Партия новых противотанковых ракетных комплексов "Корнет" поступила на вооружение российской военной базы в Таджикистане, сообщает пресс-служба Центрального... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T09:15
2021-08-24T09:15
2021-08-24T11:32
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг – РИА Новости. Партия новых противотанковых ракетных комплексов "Корнет" поступила на вооружение российской военной базы в Таджикистане, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО)."На вооружение 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, поступила партия современных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет". Новые комплексы находятся на вооружении артиллерийских подразделений российского соединения", - говорится в сообщении.Уточняется, что ПТРК "Корнет" предназначены для поражения бронированной техники противника и воздушных целей, включая вертолеты и беспилотные летательные аппараты. Наведение ракеты на цель осуществляется по лазерному лучу. Максимальная дальность стрельбы – 5,5 километров, минимальная – 100 метров.Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ-защиты и связи.
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в мире, безопасность, таджикистан, душанбе, центральный военный округ, россия
09:15 24.08.2021 (обновлено: 11:32 24.08.2021)
Россия усилила военную базу в Таджикистане
Россия усилила военную базу в Таджикистане противотанковыми комплексами "Корнет"