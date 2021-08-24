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ВВС Израиля нанесли удар по целям в секторе Газа
ВВС Израиля нанесли удар по целям в секторе Газа - РИА Новости, 24.08.2021
ВВС Израиля нанесли удар по целям в секторе Газа
ВВС Израиля нанесли удар по нескольким целям в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров с зажигательными устройствами на израильскую территорию, сообщила... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T01:33
2021-08-24T09:39
в мире
израиль
хамас
сектор газа
ввс израиля
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 авг - РИА Новости. ВВС Израиля нанесли удар по нескольким целям в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров с зажигательными устройствами на израильскую территорию, сообщила пресс-служба армии."Не так давно истребители ЦАХАЛ атаковали цех по производству оружия ХАМАС в Хан-Юнисе, а также вход в туннель в Джабалии. Также был нанесен удар по подземной пусковой площадке ХАМАС, которая расположена рядом с гражданскими домами и школой в Саджаийе", - говорится в сообщении военных.Армия отмечает, что удары были нанесены в ответ на запуск в понедельник вечером зажигательных шаров на израильскую территорию, что "является еще одним примером того, как ХАМАС продолжает использовать тактику террора и атаковать мирных жителей".Израиль продолжит решительно реагировать на любые попытки террора, исходящие из Газы, подчеркивается в сообщении военных. В понедельник израильские СМИ сообщили, что в районах, граничащих с сектором Газа, вспыхнули не менее девяти пожаров, вызванных шарами с горючей смесью, запущенными из сектора Газа.
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в мире, израиль, хамас, сектор газа, ввс израиля
01:33 24.08.2021 (обновлено: 09:39 24.08.2021)
 
ВВС Израиля нанесли удар по целям в секторе Газа

ВВС Израиля нанесли удар по целям в секторе Газа в ответ на запуск шаров с горючим

© AFP 2021 / Said KhatibПоследствия авиаудара Израиля по району Хан-Юнис, сектор Газа
Последствия авиаудара Израиля по району Хан-Юнис, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© AFP 2021 / Said Khatib
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 авг - РИА Новости. ВВС Израиля нанесли удар по нескольким целям в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров с зажигательными устройствами на израильскую территорию, сообщила пресс-служба армии.
"Не так давно истребители ЦАХАЛ атаковали цех по производству оружия ХАМАС в Хан-Юнисе, а также вход в туннель в Джабалии. Также был нанесен удар по подземной пусковой площадке ХАМАС, которая расположена рядом с гражданскими домами и школой в Саджаийе", - говорится в сообщении военных.
Армия отмечает, что удары были нанесены в ответ на запуск в понедельник вечером зажигательных шаров на израильскую территорию, что "является еще одним примером того, как ХАМАС продолжает использовать тактику террора и атаковать мирных жителей".
Конденсационные следы ракет Patriot на небе на севере Израиля. 24 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
22 августа, 01:28
Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
Израиль продолжит решительно реагировать на любые попытки террора, исходящие из Газы, подчеркивается в сообщении военных. В понедельник израильские СМИ сообщили, что в районах, граничащих с сектором Газа, вспыхнули не менее девяти пожаров, вызванных шарами с горючей смесью, запущенными из сектора Газа.
 
В миреИзраильХамасСектор ГазаВВС Израиля
 
 
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