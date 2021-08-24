https://ria.ru/20210824/ataka-1746957624.html

ВВС Израиля нанесли удар по целям в секторе Газа

ВВС Израиля нанесли удар по целям в секторе Газа - РИА Новости, 24.08.2021

ВВС Израиля нанесли удар по целям в секторе Газа

ВВС Израиля нанесли удар по нескольким целям в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров с зажигательными устройствами на израильскую территорию, сообщила... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T01:33

2021-08-24T01:33

2021-08-24T09:39

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израиль

хамас

сектор газа

ввс израиля

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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 авг - РИА Новости. ВВС Израиля нанесли удар по нескольким целям в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров с зажигательными устройствами на израильскую территорию, сообщила пресс-служба армии."Не так давно истребители ЦАХАЛ атаковали цех по производству оружия ХАМАС в Хан-Юнисе, а также вход в туннель в Джабалии. Также был нанесен удар по подземной пусковой площадке ХАМАС, которая расположена рядом с гражданскими домами и школой в Саджаийе", - говорится в сообщении военных.Армия отмечает, что удары были нанесены в ответ на запуск в понедельник вечером зажигательных шаров на израильскую территорию, что "является еще одним примером того, как ХАМАС продолжает использовать тактику террора и атаковать мирных жителей".Израиль продолжит решительно реагировать на любые попытки террора, исходящие из Газы, подчеркивается в сообщении военных. В понедельник израильские СМИ сообщили, что в районах, граничащих с сектором Газа, вспыхнули не менее девяти пожаров, вызванных шарами с горючей смесью, запущенными из сектора Газа.

https://ria.ru/20210822/udar-1746716254.html

израиль

сектор газа

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в мире, израиль, хамас, сектор газа, ввс израиля