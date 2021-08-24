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Наука
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Астронавт НАСА раскрыл причину своего недомогания
Астронавт НАСА раскрыл причину своего недомогания - РИА Новости, 24.08.2021
Астронавт НАСА раскрыл причину своего недомогания
Астронавт НАСА Марк Ванде Хэй рассказал, что причиной его недомогания, из-за которого ранее был перенесен выход в открытый космос с МКС, стало защемление нерва... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T19:49
2021-08-24T19:49
наука
наса
космос - риа наука
dragon spacex
международная космическая станция (мкс)
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ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Астронавт НАСА Марк Ванде Хэй рассказал, что причиной его недомогания, из-за которого ранее был перенесен выход в открытый космос с МКС, стало защемление нерва в шее."Спасибо всем за сочувствие. У меня нерв защемило в шее, поэтому пришлось перенести выход в открытый космос", - написал астронавт в Twitter. Он поблагодарил родных, друзей и руководство НАСА за участие и поддержку."Жду следующей возможности для подготовки установки (солнечных панелей) IROSA, сегодня просто был не тот день", - написал астронавт.Ранее в понедельник НАСА объявило, что из-за недомогания Ванде Хэя откладывает запланированный на 24 августа выход в открытый космос. Ожидается, что следующая возможность для него появится не раньше середины сентября: после прибытия на МКС грузового корабля Dragon и планового выхода в открытый космос российского экипажа.
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наса, космос - риа наука, dragon spacex, международная космическая станция (мкс)
19:49 24.08.2021
 
Астронавт НАСА раскрыл причину своего недомогания

Астронавт НАСА Марк Ванде Хэй не смог выйти в открытый космос из-за защемления нерва в шее

© Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкАстронавт NASA Марк Ванде Хай
Астронавт NASA Марк Ванде Хай
© Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Астронавт НАСА Марк Ванде Хэй рассказал, что причиной его недомогания, из-за которого ранее был перенесен выход в открытый космос с МКС, стало защемление нерва в шее.
"Спасибо всем за сочувствие. У меня нерв защемило в шее, поэтому пришлось перенести выход в открытый космос", - написал астронавт в Twitter. Он поблагодарил родных, друзей и руководство НАСА за участие и поддержку.
"Жду следующей возможности для подготовки установки (солнечных панелей) IROSA, сегодня просто был не тот день", - написал астронавт.
Ранее в понедельник НАСА объявило, что из-за недомогания Ванде Хэя откладывает запланированный на 24 августа выход в открытый космос. Ожидается, что следующая возможность для него появится не раньше середины сентября: после прибытия на МКС грузового корабля Dragon и планового выхода в открытый космос российского экипажа.
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