https://ria.ru/20210824/astronavt-1747103334.html

Астронавт НАСА раскрыл причину своего недомогания

Астронавт НАСА раскрыл причину своего недомогания - РИА Новости, 24.08.2021

Астронавт НАСА раскрыл причину своего недомогания

Астронавт НАСА Марк Ванде Хэй рассказал, что причиной его недомогания, из-за которого ранее был перенесен выход в открытый космос с МКС, стало защемление нерва... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T19:49

2021-08-24T19:49

2021-08-24T19:49

наука

наса

космос - риа наука

dragon spacex

международная космическая станция (мкс)

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ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Астронавт НАСА Марк Ванде Хэй рассказал, что причиной его недомогания, из-за которого ранее был перенесен выход в открытый космос с МКС, стало защемление нерва в шее."Спасибо всем за сочувствие. У меня нерв защемило в шее, поэтому пришлось перенести выход в открытый космос", - написал астронавт в Twitter. Он поблагодарил родных, друзей и руководство НАСА за участие и поддержку."Жду следующей возможности для подготовки установки (солнечных панелей) IROSA, сегодня просто был не тот день", - написал астронавт.Ранее в понедельник НАСА объявило, что из-за недомогания Ванде Хэя откладывает запланированный на 24 августа выход в открытый космос. Ожидается, что следующая возможность для него появится не раньше середины сентября: после прибытия на МКС грузового корабля Dragon и планового выхода в открытый космос российского экипажа.

https://ria.ru/20210621/astronavty-1737896701.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наса, космос - риа наука, dragon spacex, международная космическая станция (мкс)