https://ria.ru/20210823/vyplaty-1746813022.html

На разовые выплаты пенсионерам и военным потребуется 500 миллиардов рублей

На разовые выплаты пенсионерам и военным потребуется 500 миллиардов рублей - РИА Новости, 23.08.2021

На разовые выплаты пенсионерам и военным потребуется 500 миллиардов рублей

Около 500 миллиардов рублей бюджетных средств понадобится на анонсированные президентом Владимиром Путиным выплаты пенсионерам всех категорий и военнослужащим,... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T10:10

2021-08-23T10:10

2021-08-23T10:35

общество

россия

владимир путин

единая россия

совет федерации рф

валерий рязанский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727611896_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_4b8be4c516ae20671b865e0ba215ecd8.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Около 500 миллиардов рублей бюджетных средств понадобится на анонсированные президентом Владимиром Путиным выплаты пенсионерам всех категорий и военнослужащим, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.В воскресенье на встрече с представителями партии "Единая Россия" президент заявил о необходимости дополнительной разовой выплаты пенсионерам в размере 10 тысяч рублей в этом году. Путин подчеркнул, что мера должна коснуться всех категорий пенсионеров. Также, по его словам, должна быть осуществлена единовременная выплата военнослужащим в среднем по 15 тысяч рублей."Если предварительно подсчитать, то на выплаты пенсионерам, в том числе военным, и на выплаты военнослужащим потребуется около 500 миллиардов рублей", - сказал Рязанский.Как отметил сенатор, единовременные выплаты пенсионерам будут произведены, скорее всего, вместе с одной из пенсий, а военнослужащим - с одной из выплат довольствия."Нет сомнения, что все это будет произведено до конца этого года. В бюджете есть необходимые резервы", - сказал он."Это будет очень хороший подарок пенсионерам и военнослужащим", - добавил Рязанский.

https://radiosputnik.ria.ru/20210822/pensionery-1746741148.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия, владимир путин, единая россия, совет федерации рф, валерий рязанский