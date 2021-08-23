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На разовые выплаты пенсионерам и военным потребуется 500 миллиардов рублей
На разовые выплаты пенсионерам и военным потребуется 500 миллиардов рублей - РИА Новости, 23.08.2021
На разовые выплаты пенсионерам и военным потребуется 500 миллиардов рублей
Около 500 миллиардов рублей бюджетных средств понадобится на анонсированные президентом Владимиром Путиным выплаты пенсионерам всех категорий и военнослужащим,... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T10:10
2021-08-23T10:10
2021-08-23T10:35
общество
россия
владимир путин
единая россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Около 500 миллиардов рублей бюджетных средств понадобится на анонсированные президентом Владимиром Путиным выплаты пенсионерам всех категорий и военнослужащим, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.В воскресенье на встрече с представителями партии "Единая Россия" президент заявил о необходимости дополнительной разовой выплаты пенсионерам в размере 10 тысяч рублей в этом году. Путин подчеркнул, что мера должна коснуться всех категорий пенсионеров. Также, по его словам, должна быть осуществлена единовременная выплата военнослужащим в среднем по 15 тысяч рублей."Если предварительно подсчитать, то на выплаты пенсионерам, в том числе военным, и на выплаты военнослужащим потребуется около 500 миллиардов рублей", - сказал Рязанский.Как отметил сенатор, единовременные выплаты пенсионерам будут произведены, скорее всего, вместе с одной из пенсий, а военнослужащим - с одной из выплат довольствия."Нет сомнения, что все это будет произведено до конца этого года. В бюджете есть необходимые резервы", - сказал он."Это будет очень хороший подарок пенсионерам и военнослужащим", - добавил Рязанский.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, владимир путин, единая россия, совет федерации рф, валерий рязанский
10:10 23.08.2021 (обновлено: 10:35 23.08.2021)
На разовые выплаты пенсионерам и военным потребуется 500 миллиардов рублей
Сенатор Рязанский: на разовые выплаты пенсионерам и военным потребуется 500 миллиардов рублей
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.
Около 500 миллиардов рублей бюджетных средств понадобится на анонсированные президентом Владимиром Путиным
выплаты пенсионерам всех категорий и военнослужащим, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации
по социальной политике Валерий Рязанский
.
В воскресенье на встрече с представителями партии "Единая Россия
" президент заявил о необходимости дополнительной разовой выплаты пенсионерам в размере 10 тысяч рублей в этом году. Путин подчеркнул, что мера должна коснуться всех категорий пенсионеров. Также, по его словам, должна быть осуществлена единовременная выплата военнослужащим в среднем по 15 тысяч рублей.
"Если предварительно подсчитать, то на выплаты пенсионерам, в том числе военным, и на выплаты военнослужащим потребуется около 500 миллиардов рублей", - сказал Рязанский.
Как отметил сенатор, единовременные выплаты пенсионерам будут произведены, скорее всего, вместе с одной из пенсий, а военнослужащим - с одной из выплат довольствия.
"Нет сомнения, что все это будет произведено до конца этого года. В бюджете есть необходимые резервы", - сказал он.
"Это будет очень хороший подарок пенсионерам и военнослужащим", - добавил Рязанский.