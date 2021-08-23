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Глава ВЦИОМ оценил точность экзитполов
Глава ВЦИОМ оценил точность экзитполов - РИА Новости, 23.08.2021
Глава ВЦИОМ оценил точность экзитполов
Качество проведения exit poll зависит от профессионализма тех, кто проводит опрос на выходе с избирательного участка, а также от чистоты проведения самих... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T17:18
2021-08-23T17:49
политика
азербайджан
валерий федоров
вциом
россия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Качество проведения exit poll зависит от профессионализма тех, кто проводит опрос на выходе с избирательного участка, а также от чистоты проведения самих выборов, рассказал РИА Новости генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.Последний крупный exit poll в России проводился в июне 2020 года на общероссийском голосовании по поправкам к конституции. Как сообщает официальный сайт ВЦИОМ, который проводил опрос, за период с 25 по 28 июня поддержали изменения 76% респондентов. Эти данные были достаточно близки к официальным: после обработки 100% протоколов ЦИК объявила, что за внесение изменений в Основной закон проголосовали 77,92% избирателей."Данные exit poll иногда совпадают, иногда – нет. На результат влияют два ключевых параметра. Первый – насколько профессионально проводится непосредственно exit poll. Второй – насколько чисто проведены выборы. Как известно, работа избиркомов может отличаться не только от страны к стране, но и от региона к региону", – рассказал Федоров.Как отметил гендиректор ВЦИОМ, параметр "точность" хотя и может быть применим к exit poll, но имеет субъективную основу.Он отметил, что в России, где exit poll проводятся с 1993 года, парадоксальных ситуаций выявлено не было. К парадоксальным ситуациям Федоров отнес случаи, когда опрос показал победу одних, а на деле победу одержали другие. Хотя в мировой практике подобное случалось."Например, в Азербайджане был некоторое время назад такой случай: данные exit poll показали один результат, а ЦИК – совершенно другой. Там exit poll, кстати, американцы проводили. Были в большом удивлении. В России, к счастью, таких казусов не было", – добавил Федоров.Нельзя понять, насколько честны респондентыОдной из потенциальных проблем exit poll является то, что нельзя гарантировать честный ответ респондента. Искоренить такие ответы не получится, но снизить их количество удаётся благодаря подходу к потенциальному респонденту."У нас нет паяльника, и утюга нету, поэтому понять, насколько честно отвечает человек, мы не можем. Могу сказать, что всегда значительная часть отказывается отвечать на вопрос о том, какой выбор они сделали. Это 30, а иногда и 40 процентов. Остальные соглашаются. Что можно сделать, чтобы увеличить число желающих ответить? Например, сделать так, чтобы респондент точно знал, что никто не узнает о его варианте ответа", – отметил Федоров.Он привел в пример два таких способа получения информации. В рамках первого у человека не спрашивают за кого он голосовал, а дают листок, имитирующий бюллетень. Затем респонденту необходимо заполнить его и бросить в импровизированную урну. Таким образом интервьюер не видит, за кого человек отдает свой голос. Для второго варианта необходим планшет. Респонденту необходимо просто нажать на экран, после чего информация пропадет, а интервьюер также не сможет узнать, за кого был отдан голос."Эти способы помогают повысить вероятность честного ответа, но обеспечить тотальную честность со стороны людей невозможно в принципе", – подчеркнул Федоров.Судьба exit poll в этом году еще решаетсяНесмотря на то, что exit poll в России ежегодно демонстрируют высокую точность, до сих пор не ясно, будет ли ВЦИОМ проводить их в этом году."Exit poll будут, если будет заказчик, это очень дорогое удовольствие. За свой счет его проводить не можем", – пояснил Федоров.Впрочем, он подчеркнул, что ВЦИОМ готов провести всю необходимую работу, если заказчик все-таки появится. Время на подготовку, по его словам, еще есть.
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политика, азербайджан, валерий федоров, вциом, россия
17:18 23.08.2021 (обновлено: 17:49 23.08.2021)
 
Глава ВЦИОМ оценил точность экзитполов

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров: качество экзитполов зависит от тех, кто проводит опрос

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСитуационный центр "Единой России" по мониторингу хода голосования
Ситуационный центр Единой России по мониторингу хода голосования - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Качество проведения exit poll зависит от профессионализма тех, кто проводит опрос на выходе с избирательного участка, а также от чистоты проведения самих выборов, рассказал РИА Новости генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
Последний крупный exit poll в России проводился в июне 2020 года на общероссийском голосовании по поправкам к конституции. Как сообщает официальный сайт ВЦИОМ, который проводил опрос, за период с 25 по 28 июня поддержали изменения 76% респондентов. Эти данные были достаточно близки к официальным: после обработки 100% протоколов ЦИК объявила, что за внесение изменений в Основной закон проголосовали 77,92% избирателей.
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ЦИК выступил против отмены запрета на публикацию exit poll до окончания
"Данные exit poll иногда совпадают, иногда – нет. На результат влияют два ключевых параметра. Первый – насколько профессионально проводится непосредственно exit poll. Второй – насколько чисто проведены выборы. Как известно, работа избиркомов может отличаться не только от страны к стране, но и от региона к региону", – рассказал Федоров.
Как отметил гендиректор ВЦИОМ, параметр "точность" хотя и может быть применим к exit poll, но имеет субъективную основу.
"Что касается точности, то здесь все зависит от точки зрения. То, что считают ошибкой политики, для ученых таковой не является. Для конкретного депутата ошибка в 2-3 процента – это прекрасные показатели точности, а для политической партии, которая, например, стремится преодолеть определенный барьер, ошибка даже в полпроцента – катастрофа", – подчеркнул Федоров.
Он отметил, что в России, где exit poll проводятся с 1993 года, парадоксальных ситуаций выявлено не было. К парадоксальным ситуациям Федоров отнес случаи, когда опрос показал победу одних, а на деле победу одержали другие. Хотя в мировой практике подобное случалось.
"Например, в Азербайджане был некоторое время назад такой случай: данные exit poll показали один результат, а ЦИК – совершенно другой. Там exit poll, кстати, американцы проводили. Были в большом удивлении. В России, к счастью, таких казусов не было", – добавил Федоров.

Нельзя понять, насколько честны респонденты

Одной из потенциальных проблем exit poll является то, что нельзя гарантировать честный ответ респондента. Искоренить такие ответы не получится, но снизить их количество удаётся благодаря подходу к потенциальному респонденту.
"У нас нет паяльника, и утюга нету, поэтому понять, насколько честно отвечает человек, мы не можем. Могу сказать, что всегда значительная часть отказывается отвечать на вопрос о том, какой выбор они сделали. Это 30, а иногда и 40 процентов. Остальные соглашаются. Что можно сделать, чтобы увеличить число желающих ответить? Например, сделать так, чтобы респондент точно знал, что никто не узнает о его варианте ответа", – отметил Федоров.
Он привел в пример два таких способа получения информации. В рамках первого у человека не спрашивают за кого он голосовал, а дают листок, имитирующий бюллетень. Затем респонденту необходимо заполнить его и бросить в импровизированную урну. Таким образом интервьюер не видит, за кого человек отдает свой голос. Для второго варианта необходим планшет. Респонденту необходимо просто нажать на экран, после чего информация пропадет, а интервьюер также не сможет узнать, за кого был отдан голос.
"Эти способы помогают повысить вероятность честного ответа, но обеспечить тотальную честность со стороны людей невозможно в принципе", – подчеркнул Федоров.

Судьба exit poll в этом году еще решается

Несмотря на то, что exit poll в России ежегодно демонстрируют высокую точность, до сих пор не ясно, будет ли ВЦИОМ проводить их в этом году.
"Exit poll будут, если будет заказчик, это очень дорогое удовольствие. За свой счет его проводить не можем", – пояснил Федоров.
Впрочем, он подчеркнул, что ВЦИОМ готов провести всю необходимую работу, если заказчик все-таки появится. Время на подготовку, по его словам, еще есть.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 23.07.2020
23 июля 2020, 14:17
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