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Биохимик назвала признаки "плохой" воды из-под крана
Биохимик назвала признаки "плохой" воды из-под крана - РИА Новости, 23.08.2021
Биохимик назвала признаки "плохой" воды из-под крана
Вы пользуетесь некачественной водой, если у нее после очистки сохраняется запах хлорки или испорченных продуктов, если на посуде после мытья такой водой... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T03:13
2021-08-23T03:13
общество
санкт-петербург
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
мария кулешова
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Вы пользуетесь некачественной водой, если у нее после очистки сохраняется запах хлорки или испорченных продуктов, если на посуде после мытья такой водой обнаруживаются серые или черные пятна. Они говорят о том, что в воде присутствует сероводород, рассказывает агентству "Прайм" эксперт-биохимик компании "Барьер" Мария Кулешова.По ее словам, в московской водопроводной воде, достаточно солей жесткости (соли магния и кальция), из-за них образуется большое количество накипи внутри бытовых приборов.Собеседник агентства отметил, что некоторые районы Москвы и Петербурга снабжаются водой из открытых водоемов, а не из артезианских скважин. Кулешова при этом пояснила, ссылаясь на данные Роспотребнадзора, что более 85 процентов источников водоснабжения в России соответствуют санитарным нормам.Чтобы убедиться в качестве воды, собеседник агентства советует провести ее химический анализ и купить для дальнейшего использования этой воды фильтр.
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общество, санкт-петербург, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, мария кулешова
03:13 23.08.2021
 
Биохимик назвала признаки "плохой" воды из-под крана

Биохимик Кулешова: на плохую воду из-под крана указывает запах хлорки или испорченных продуктов

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКран
Кран - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Вы пользуетесь некачественной водой, если у нее после очистки сохраняется запах хлорки или испорченных продуктов, если на посуде после мытья такой водой обнаруживаются серые или черные пятна. Они говорят о том, что в воде присутствует сероводород, рассказывает агентству "Прайм" эксперт-биохимик компании "Барьер" Мария Кулешова.
По ее словам, в московской водопроводной воде, достаточно солей жесткости (соли магния и кальция), из-за них образуется большое количество накипи внутри бытовых приборов.
"Если пить такую воду, соли накапливаются в организме и негативно влияют на работу сосудов, почек и суставов", — предупреждает Кулешова.
Собеседник агентства отметил, что некоторые районы Москвы и Петербурга снабжаются водой из открытых водоемов, а не из артезианских скважин. Кулешова при этом пояснила, ссылаясь на данные Роспотребнадзора, что более 85 процентов источников водоснабжения в России соответствуют санитарным нормам.
Чтобы убедиться в качестве воды, собеседник агентства советует провести ее химический анализ и купить для дальнейшего использования этой воды фильтр.
Вода течет из крана - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 04:00Сказано в эфире
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ОбществоСанкт-ПетербургМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияМария Кулешова
 
 
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