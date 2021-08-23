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Биохимик назвала признаки "плохой" воды из-под крана

Биохимик назвала признаки "плохой" воды из-под крана - РИА Новости, 23.08.2021

Биохимик назвала признаки "плохой" воды из-под крана

Вы пользуетесь некачественной водой, если у нее после очистки сохраняется запах хлорки или испорченных продуктов, если на посуде после мытья такой водой... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T03:13

2021-08-23T03:13

2021-08-23T03:13

общество

санкт-петербург

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

мария кулешова

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Вы пользуетесь некачественной водой, если у нее после очистки сохраняется запах хлорки или испорченных продуктов, если на посуде после мытья такой водой обнаруживаются серые или черные пятна. Они говорят о том, что в воде присутствует сероводород, рассказывает агентству "Прайм" эксперт-биохимик компании "Барьер" Мария Кулешова.По ее словам, в московской водопроводной воде, достаточно солей жесткости (соли магния и кальция), из-за них образуется большое количество накипи внутри бытовых приборов.Собеседник агентства отметил, что некоторые районы Москвы и Петербурга снабжаются водой из открытых водоемов, а не из артезианских скважин. Кулешова при этом пояснила, ссылаясь на данные Роспотребнадзора, что более 85 процентов источников водоснабжения в России соответствуют санитарным нормам.Чтобы убедиться в качестве воды, собеседник агентства советует провести ее химический анализ и купить для дальнейшего использования этой воды фильтр.

https://radiosputnik.ria.ru/20210208/voda-1596235836.html

санкт-петербург

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, санкт-петербург, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, мария кулешова