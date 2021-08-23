Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210823/vmf-1746787248.html
Для ВМФ заложат сразу шесть кораблей и подлодок, сообщил источник
Для ВМФ заложат сразу шесть кораблей и подлодок, сообщил источник - РИА Новости, 23.08.2021
Для ВМФ заложат сразу шесть кораблей и подлодок, сообщил источник
Массовая закладка сразу шести боевых кораблей для Военно-морского флота России состоится в понедельник на трех заводах, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T00:27
2021-08-23T00:27
безопасность
армия
санкт-петербург
северодвинск
москва
владимир путин
севмаш
адмиралтейские верфи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1604412328_1118:946:3077:2048_1920x0_80_0_0_852d6218b2531b6d3438004b90eb9dd2.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Массовая закладка сразу шести боевых кораблей для Военно-морского флота России состоится в понедельник на трех заводах, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что президент России Владимир Путин 23 августа в режиме видеоконференции отдаст команду на закладку боевых кораблей для ВМФ на ведущих предприятиях судостроения РФ.Он уточнил, что на "Севмаше" в Северодвинске будут заложены два стратегических атомохода класса "Борей-А" "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин", которые станут девятой и десятой лодками класса "Борей" в составе ВМФ.На "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге состоится закладка подлодок "Можайск" и "Якутск", они станут пятой и шестой лодками для Тихоокеанского флота.Амурский завод в Комсомольске-на-Амуре заложит корветы "Грозный" проекта 20380 и головной на этом заводе "Буйный" проекта 20385, которые будут также служить на Тихоокеанском флоте, отметил источник в ОПК.
https://ria.ru/20210820/avianosets-1746613865.html
санкт-петербург
северодвинск
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1604412328_1378:774:3077:2048_1920x0_80_0_0_bb7de506de522e0971beb1685cc11ad2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность, армия, санкт-петербург, северодвинск, москва, владимир путин, севмаш, адмиралтейские верфи, россия
00:27 23.08.2021
 
Для ВМФ заложат сразу шесть кораблей и подлодок, сообщил источник

Источник: для ВМФ заложат сразу шесть кораблей и подводных лодок на трех заводах

© РИА Новости / Андрей Станавов / Перейти в фотобанкСудостроительный комплекс "Звезда"
Судостроительный комплекс Звезда - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Андрей Станавов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Массовая закладка сразу шести боевых кораблей для Военно-морского флота России состоится в понедельник на трех заводах, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что президент России Владимир Путин 23 августа в режиме видеоконференции отдаст команду на закладку боевых кораблей для ВМФ на ведущих предприятиях судостроения РФ.
"На "Севмаше" будут заложены две стратегические атомные подлодки проекта 955А, на "Адмиралтейских вервях" - две дизель-электрические подлодки проекта 636.3, на Амурском судостроительном заводе - корветы проектов 20380 и 20385", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что на "Севмаше" в Северодвинске будут заложены два стратегических атомохода класса "Борей-А" "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин", которые станут девятой и десятой лодками класса "Борей" в составе ВМФ.
На "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге состоится закладка подлодок "Можайск" и "Якутск", они станут пятой и шестой лодками для Тихоокеанского флота.
Амурский завод в Комсомольске-на-Амуре заложит корветы "Грозный" проекта 20380 и головной на этом заводе "Буйный" проекта 20385, которые будут также служить на Тихоокеанском флоте, отметил источник в ОПК.
Российский тяжёлый авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 19:23
Ремонт "Адмирала Кузнецова" сдвигается на год, сообщил источник
 
БезопасностьАрмияСанкт-ПетербургСеверодвинскМоскваВладимир ПутинСевмашАдмиралтейские верфиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:02В МИД оценили угрозу отключения России от SWIFT
05:57Стоимость биткоина превысила 50 тысяч долларов
05:08В МИД оценили возможность признания талибов властями Афганистана
04:15Врач рассказала, кому нельзя есть рис
04:14Во Владивостоке во время шторма погиб один человек
04:10Диетолог рассказала, как правильно есть дыню
04:05"Роскосмос" планирует отправить на орбиту еще двух космических туристов
03:47Politico заявил о "попытке" Зеленского помешать саммиту Путина и Меркель
03:38Россия поддерживает заявку Ирана на полноправное членство в ШОС
03:25В Совфеде выступили за ограничение сбора данных россиян в магазинах
03:17Безопасность орбиты российской космической станции хотят проверить на мышах
03:13Биохимик назвала признаки "плохой" воды из-под крана
03:12На ВЭФ-2021 представят Aurus на водородном топливе
03:08Глава ВПК рассказал о расширении экспорта бронеавтомобилей "Тигр"
03:02Премьер Словении заявил об отсутствии консенсуса по Афганистану в ЕС
03:00Названы популярные способы обмана покупателей при просмотре квартиры
02:47В корпорации Pemex раскрыли подробности взрыва на морской платформе
02:44СМИ: Джонсон попросит Байдена отсрочить вывод войск из Афганистана
02:12Юрист объяснил, почему за вами следят в магазинах
02:10Врач назвал способ замедлить мутации коронавируса
Лента новостейМолния