https://ria.ru/20210823/vmf-1746787248.html

Для ВМФ заложат сразу шесть кораблей и подлодок, сообщил источник

Для ВМФ заложат сразу шесть кораблей и подлодок, сообщил источник - РИА Новости, 23.08.2021

Для ВМФ заложат сразу шесть кораблей и подлодок, сообщил источник

Массовая закладка сразу шести боевых кораблей для Военно-морского флота России состоится в понедельник на трех заводах, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T00:27

2021-08-23T00:27

2021-08-23T00:27

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Массовая закладка сразу шести боевых кораблей для Военно-морского флота России состоится в понедельник на трех заводах, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что президент России Владимир Путин 23 августа в режиме видеоконференции отдаст команду на закладку боевых кораблей для ВМФ на ведущих предприятиях судостроения РФ.Он уточнил, что на "Севмаше" в Северодвинске будут заложены два стратегических атомохода класса "Борей-А" "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин", которые станут девятой и десятой лодками класса "Борей" в составе ВМФ.На "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге состоится закладка подлодок "Можайск" и "Якутск", они станут пятой и шестой лодками для Тихоокеанского флота.Амурский завод в Комсомольске-на-Амуре заложит корветы "Грозный" проекта 20380 и головной на этом заводе "Буйный" проекта 20385, которые будут также служить на Тихоокеанском флоте, отметил источник в ОПК.

https://ria.ru/20210820/avianosets-1746613865.html

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безопасность, армия, санкт-петербург, северодвинск, москва, владимир путин, севмаш, адмиралтейские верфи, россия