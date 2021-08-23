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В Роспотребнадзоре оценили эффективность вакцинации от COVID-19

В Роспотребнадзоре оценили эффективность вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 23.08.2021

В Роспотребнадзоре оценили эффективность вакцинации от COVID-19

Вакцинация от коронавируса дает свои результаты, в России наблюдается стабилизация эпидемиологического процесса с тенденцией к снижению, заявил заместитель... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T15:35

2021-08-23T15:35

2021-08-23T15:35

распространение коронавируса

общество

вакцинация

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса дает свои результаты, в России наблюдается стабилизация эпидемиологического процесса с тенденцией к снижению, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов."Сейчас мы находимся в фазе стабилизации эпидемиологического процесса с тенденцией к снижению. На это повлиял целый комплекс факторов, один из наиболее важных – это вакцинация, которая в последние недели шла достаточно активно и, безусловно, дала свои плоды. Тем не менее расслабляться еще рано, ведь 19 тысяч заболевших в сутки - еще серьезная цифра, а значит необходимо продолжать соблюдать все противоэпидемические меры и пройти вакцинацию тем, кто еще этого не сделал", - сказал Горелов журналистам.Он отметил, что фаза стабилизации может занимать до полутора месяцев, после чего можно ожидать снижения заболеваемости, однако загадывать пока сложно, так как впереди осень - сезон подъема респираторных инфекций и неизбежного "проседания" коллективного иммунитета."Многое будет зависеть от того, насколько население готово пройти вакцинацию от гриппа, а в идеале и от пневмококковой инфекции", - подчеркнул Горелов.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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