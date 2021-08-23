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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210823/vaktsinatsiya-1746889863.html
В Роспотребнадзоре оценили эффективность вакцинации от COVID-19
В Роспотребнадзоре оценили эффективность вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 23.08.2021
В Роспотребнадзоре оценили эффективность вакцинации от COVID-19
Вакцинация от коронавируса дает свои результаты, в России наблюдается стабилизация эпидемиологического процесса с тенденцией к снижению, заявил заместитель... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T15:35
2021-08-23T15:35
распространение коронавируса
общество
вакцинация
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса дает свои результаты, в России наблюдается стабилизация эпидемиологического процесса с тенденцией к снижению, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов."Сейчас мы находимся в фазе стабилизации эпидемиологического процесса с тенденцией к снижению. На это повлиял целый комплекс факторов, один из наиболее важных – это вакцинация, которая в последние недели шла достаточно активно и, безусловно, дала свои плоды. Тем не менее расслабляться еще рано, ведь 19 тысяч заболевших в сутки - еще серьезная цифра, а значит необходимо продолжать соблюдать все противоэпидемические меры и пройти вакцинацию тем, кто еще этого не сделал", - сказал Горелов журналистам.Он отметил, что фаза стабилизации может занимать до полутора месяцев, после чего можно ожидать снижения заболеваемости, однако загадывать пока сложно, так как впереди осень - сезон подъема респираторных инфекций и неизбежного "проседания" коллективного иммунитета."Многое будет зависеть от того, насколько население готово пройти вакцинацию от гриппа, а в идеале и от пневмококковой инфекции", - подчеркнул Горелов.
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общество, вакцинация, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр горелов, вакцинация россиян от covid-19
15:35 23.08.2021
 
В Роспотребнадзоре оценили эффективность вакцинации от COVID-19

Инфекционист Роспотребнадзора Горелов: вакцинация от COVID-19 в России дает результаты

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт"
Медицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной Спутник Лайт
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса дает свои результаты, в России наблюдается стабилизация эпидемиологического процесса с тенденцией к снижению, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
"Сейчас мы находимся в фазе стабилизации эпидемиологического процесса с тенденцией к снижению. На это повлиял целый комплекс факторов, один из наиболее важных – это вакцинация, которая в последние недели шла достаточно активно и, безусловно, дала свои плоды. Тем не менее расслабляться еще рано, ведь 19 тысяч заболевших в сутки - еще серьезная цифра, а значит необходимо продолжать соблюдать все противоэпидемические меры и пройти вакцинацию тем, кто еще этого не сделал", - сказал Горелов журналистам.
Он отметил, что фаза стабилизации может занимать до полутора месяцев, после чего можно ожидать снижения заболеваемости, однако загадывать пока сложно, так как впереди осень - сезон подъема респираторных инфекций и неизбежного "проседания" коллективного иммунитета.
"Многое будет зависеть от того, насколько население готово пройти вакцинацию от гриппа, а в идеале и от пневмококковой инфекции", - подчеркнул Горелов.
 
Распространение коронавирусаОбществоВакцинацияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Российская академия наукЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииАлександр ГореловВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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