Политолог перечислил последствия разрыва связей с Россией для Украины
Политолог Ткаченко: Украина за 30 лет перестала восприниматься как экономически мощное государство
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Украина за 30 лет независимости перестала восприниматься как экономически мощное государство, наиболее острым негативным последствием для нее стала утрата всей высокотехнологической промышленности, считает эксперт клуба "Валдай", руководитель магистерской программы "Дипломатия" Санкт-Петербургского государственного университета Станислав Ткаченко.
Украина 24 августа отпразднует 30-ю годовщину независимости.
"Украина потеряла свою высокотехнологическую промышленность. В Советском Союзе она в производстве занимала верхние позиции. Все потеряно. Украина не смогла переориентироваться от производственных связей с Россией на другие регионы, и поэтому промышленность деградировала до уровня слаборазвитого экономически и технологически государства", - сказал Ткаченко РИА Новости.
По его словам, это "наиболее острое негативное последствие" от разрыва связей с Россией.
Но, отметил он, есть и другие. "Если иметь в виду последствия внешнеполитические, то Украина перестала восприниматься как серьезное, экономически мощное государство. Украина теперь уже сама добровольно продвигает себя как страну, которая производит подсолнечное масло, пшеницу, рапс и другое, но, конечно же, не этого хотели 30 лет назад", - указал политолог.
"В целом, Украина - это страна, которая прошла через потрясения, переворот, поэтому ее имидж с точки зрения восприятия миром очень пострадал из-за нестабильности и неустойчивости политической системы" , - заключил аналитик.