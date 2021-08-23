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Политолог перечислил последствия разрыва связей с Россией для Украины
Политолог перечислил последствия разрыва связей с Россией для Украины - РИА Новости, 23.08.2021
Политолог перечислил последствия разрыва связей с Россией для Украины
Украина за 30 лет независимости перестала восприниматься как экономически мощное государство, наиболее острым негативным последствием для нее стала утрата всей... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T13:46
2021-08-23T13:46
экономика
в мире
украина
ситуация на украине
россия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Украина за 30 лет независимости перестала восприниматься как экономически мощное государство, наиболее острым негативным последствием для нее стала утрата всей высокотехнологической промышленности, считает эксперт клуба "Валдай", руководитель магистерской программы "Дипломатия" Санкт-Петербургского государственного университета Станислав Ткаченко.Украина 24 августа отпразднует 30-ю годовщину независимости.По его словам, это "наиболее острое негативное последствие" от разрыва связей с Россией.Но, отметил он, есть и другие. "Если иметь в виду последствия внешнеполитические, то Украина перестала восприниматься как серьезное, экономически мощное государство. Украина теперь уже сама добровольно продвигает себя как страну, которая производит подсолнечное масло, пшеницу, рапс и другое, но, конечно же, не этого хотели 30 лет назад", - указал политолог."В целом, Украина - это страна, которая прошла через потрясения, переворот, поэтому ее имидж с точки зрения восприятия миром очень пострадал из-за нестабильности и неустойчивости политической системы" , - заключил аналитик.
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экономика, в мире, украина, ситуация на украине, россия
13:46 23.08.2021
 
Политолог перечислил последствия разрыва связей с Россией для Украины

Политолог Ткаченко: Украина за 30 лет перестала восприниматься как экономически мощное государство

© REUTERS / Valentyn OgirenkoМонумент Независимости в Киеве
Монумент Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Украина за 30 лет независимости перестала восприниматься как экономически мощное государство, наиболее острым негативным последствием для нее стала утрата всей высокотехнологической промышленности, считает эксперт клуба "Валдай", руководитель магистерской программы "Дипломатия" Санкт-Петербургского государственного университета Станислав Ткаченко.
Украина 24 августа отпразднует 30-ю годовщину независимости.
"Украина потеряла свою высокотехнологическую промышленность. В Советском Союзе она в производстве занимала верхние позиции. Все потеряно. Украина не смогла переориентироваться от производственных связей с Россией на другие регионы, и поэтому промышленность деградировала до уровня слаборазвитого экономически и технологически государства", - сказал Ткаченко РИА Новости.
По его словам, это "наиболее острое негативное последствие" от разрыва связей с Россией.
Монумент Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
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"Больной человек Европы". В СФ подвели итоги 30 лет независимости Украины
Но, отметил он, есть и другие. "Если иметь в виду последствия внешнеполитические, то Украина перестала восприниматься как серьезное, экономически мощное государство. Украина теперь уже сама добровольно продвигает себя как страну, которая производит подсолнечное масло, пшеницу, рапс и другое, но, конечно же, не этого хотели 30 лет назад", - указал политолог.
"В целом, Украина - это страна, которая прошла через потрясения, переворот, поэтому ее имидж с точки зрения восприятия миром очень пострадал из-за нестабильности и неустойчивости политической системы" , - заключил аналитик.
Как изменилось качество жизни на Украине за 30 лет независимости
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