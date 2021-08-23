https://ria.ru/20210823/ukraina-1746860961.html

Политолог перечислил последствия разрыва связей с Россией для Украины

Политолог перечислил последствия разрыва связей с Россией для Украины - РИА Новости, 23.08.2021

Политолог перечислил последствия разрыва связей с Россией для Украины

Украина за 30 лет независимости перестала восприниматься как экономически мощное государство, наиболее острым негативным последствием для нее стала утрата всей... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T13:46

2021-08-23T13:46

2021-08-23T13:46

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украина

ситуация на украине

россия

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Украина за 30 лет независимости перестала восприниматься как экономически мощное государство, наиболее острым негативным последствием для нее стала утрата всей высокотехнологической промышленности, считает эксперт клуба "Валдай", руководитель магистерской программы "Дипломатия" Санкт-Петербургского государственного университета Станислав Ткаченко.Украина 24 августа отпразднует 30-ю годовщину независимости.По его словам, это "наиболее острое негативное последствие" от разрыва связей с Россией.Но, отметил он, есть и другие. "Если иметь в виду последствия внешнеполитические, то Украина перестала восприниматься как серьезное, экономически мощное государство. Украина теперь уже сама добровольно продвигает себя как страну, которая производит подсолнечное масло, пшеницу, рапс и другое, но, конечно же, не этого хотели 30 лет назад", - указал политолог."В целом, Украина - это страна, которая прошла через потрясения, переворот, поэтому ее имидж с точки зрения восприятия миром очень пострадал из-за нестабильности и неустойчивости политической системы" , - заключил аналитик.

https://ria.ru/20210820/ukraina-1746505065.html

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экономика, в мире, украина, ситуация на украине, россия