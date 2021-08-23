https://ria.ru/20210823/ukraina-1746804071.html

Управделами канонической УПЦ заявил о насилии против прихожан на Украине

Управделами канонической УПЦ заявил о насилии против прихожан на Украине - РИА Новости, 23.08.2021

Управделами канонической УПЦ заявил о насилии против прихожан на Украине

Факты прямого насилия и агрессии, а также нарушения прав и свобод наблюдаются в отношении прихожан канонической Украинской православной церкви при президенте... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T09:18

2021-08-23T09:18

2021-08-23T09:18

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петр порошенко

украинская православная церковь

константинопольский патриархат

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Факты прямого насилия и агрессии, а также нарушения прав и свобод наблюдаются в отношении прихожан канонической Украинской православной церкви при президенте Украины Владимире Зеленском, заявил в интервью РИА Новости управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварский Антоний (Паканич)."Слава Богу, мы не проходим через те испытания, с которыми пришлось столкнуться нашей Церкви в прошлом веке, имею в виду большевистские репрессии. Однако все же следует отметить, что нашим священникам и верующим часто приходится иметь дело с нарушениями их прав и свобод. К сожалению, наблюдаются и факты прямого насилия и агрессии в отношении паствы канонической (Украинской православной – ред.) Церкви", - сказал агентству митрополит Антоний.Он отметил, что после ухода Петра Порошенко с поста президента Украины "ситуация несколько улучшилась, но соответствующие проблемы никуда не исчезли". "Все просто повисло в воздухе. И любой внешний фактор, те же итоги визита (Константинопольского – ред.) патриарха Варфоломея в Украину, могут вновь усугубить обстановку в церковной сфере", - подытожил собеседник агентства.Патриарх Варфоломей посещает Украину 20-24 августа, он принимает участие в праздновании 30-летия независимости страны. Во время визита он совершил богослужение с раскольниками из Православной церкви Украины в соборе Святой Софии в Киеве, встретился с президентом страны Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и спикером парламента Дмитрием Разумковым.Как ранее рассказал РИА Новости председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря), в субботу более 10 тысяч верующих канонической УПЦ пришли к Раде, где была запланирована встреча патриарха Варфоломея с Разумковым, чтобы рассказать патриарху, как ухудшилось их положение из-за его вмешательства в церковную ситуацию в стране, однако патриарх Варфоломей к прихожанам УПЦ так и не вышел, "а в здание парламента зашел через черный ход".В пятницу патриарх Варфоломей в интервью агентству "Укринформ" выступил с критикой в адрес Украинской православной церкви за то, что она не признает легитимность раскольнической Православной церкви Украины. По его словам, вмешательство Константинопольского патриархата не является неканоническим, напротив, неканонично ставить это вмешательство под сомнение. Варфоломей отметил, что Константинопольский патриархат всегда поддерживал и будет поддерживать ПЦУ, которая "станет главенствующим ориентиром на пути к церковному единству" на Украине.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея в Киеве прошел "объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну структуру - Православную церковь Украины, которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, дискриминация которой после создания ПЦУ усилилась со стороны государства и националистических украинских группировок.

https://ria.ru/20210821/kiev-1746706789.html

https://ria.ru/20210812/rpts-1745545810.html

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