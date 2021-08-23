Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20210823/ukraina-1746804071.html
Управделами канонической УПЦ заявил о насилии против прихожан на Украине
Управделами канонической УПЦ заявил о насилии против прихожан на Украине - РИА Новости, 23.08.2021
Управделами канонической УПЦ заявил о насилии против прихожан на Украине
Факты прямого насилия и агрессии, а также нарушения прав и свобод наблюдаются в отношении прихожан канонической Украинской православной церкви при президенте... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T09:18
2021-08-23T09:18
религия
в мире
украина
киев
владимир зеленский
петр порошенко
украинская православная церковь
константинопольский патриархат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150525/86/1505258646_0:46:624:397_1920x0_80_0_0_1c3100d3d796af1cbcad46c493ac872e.jpg
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Факты прямого насилия и агрессии, а также нарушения прав и свобод наблюдаются в отношении прихожан канонической Украинской православной церкви при президенте Украины Владимире Зеленском, заявил в интервью РИА Новости управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварский Антоний (Паканич)."Слава Богу, мы не проходим через те испытания, с которыми пришлось столкнуться нашей Церкви в прошлом веке, имею в виду большевистские репрессии. Однако все же следует отметить, что нашим священникам и верующим часто приходится иметь дело с нарушениями их прав и свобод. К сожалению, наблюдаются и факты прямого насилия и агрессии в отношении паствы канонической (Украинской православной – ред.) Церкви", - сказал агентству митрополит Антоний.Он отметил, что после ухода Петра Порошенко с поста президента Украины "ситуация несколько улучшилась, но соответствующие проблемы никуда не исчезли". "Все просто повисло в воздухе. И любой внешний фактор, те же итоги визита (Константинопольского – ред.) патриарха Варфоломея в Украину, могут вновь усугубить обстановку в церковной сфере", - подытожил собеседник агентства.Патриарх Варфоломей посещает Украину 20-24 августа, он принимает участие в праздновании 30-летия независимости страны. Во время визита он совершил богослужение с раскольниками из Православной церкви Украины в соборе Святой Софии в Киеве, встретился с президентом страны Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и спикером парламента Дмитрием Разумковым.Как ранее рассказал РИА Новости председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря), в субботу более 10 тысяч верующих канонической УПЦ пришли к Раде, где была запланирована встреча патриарха Варфоломея с Разумковым, чтобы рассказать патриарху, как ухудшилось их положение из-за его вмешательства в церковную ситуацию в стране, однако патриарх Варфоломей к прихожанам УПЦ так и не вышел, "а в здание парламента зашел через черный ход".В пятницу патриарх Варфоломей в интервью агентству "Укринформ" выступил с критикой в адрес Украинской православной церкви за то, что она не признает легитимность раскольнической Православной церкви Украины. По его словам, вмешательство Константинопольского патриархата не является неканоническим, напротив, неканонично ставить это вмешательство под сомнение. Варфоломей отметил, что Константинопольский патриархат всегда поддерживал и будет поддерживать ПЦУ, которая "станет главенствующим ориентиром на пути к церковному единству" на Украине.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея в Киеве прошел "объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну структуру - Православную церковь Украины, которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, дискриминация которой после создания ПЦУ усилилась со стороны государства и националистических украинских группировок.
https://ria.ru/20210821/kiev-1746706789.html
https://ria.ru/20210812/rpts-1745545810.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/150525/86/1505258646_61:0:616:416_1920x0_80_0_0_8325228aa4f39db47e2bdb748ebb5846.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, киев, владимир зеленский, петр порошенко, украинская православная церковь, константинопольский патриархат, ситуация на украине, денис шмыгаль
09:18 23.08.2021
 
Управделами канонической УПЦ заявил о насилии против прихожан на Украине

Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний заявил о насилии и агрессии против прихожан на Украине

© Фото : предоставлено пресс-службой Горловской епархииЛитургия на руинах храма в Кировском
Литургия на руинах храма в Кировском - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Горловской епархии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Факты прямого насилия и агрессии, а также нарушения прав и свобод наблюдаются в отношении прихожан канонической Украинской православной церкви при президенте Украины Владимире Зеленском, заявил в интервью РИА Новости управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварский Антоний (Паканич).
"Слава Богу, мы не проходим через те испытания, с которыми пришлось столкнуться нашей Церкви в прошлом веке, имею в виду большевистские репрессии. Однако все же следует отметить, что нашим священникам и верующим часто приходится иметь дело с нарушениями их прав и свобод. К сожалению, наблюдаются и факты прямого насилия и агрессии в отношении паствы канонической (Украинской православной – ред.) Церкви", - сказал агентству митрополит Антоний.
Патриарх Константинопольский Варфоломей - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
21 августа, 22:03Религия
Патриарх Варфоломей не вышел к православным верующим в Киеве
Он отметил, что после ухода Петра Порошенко с поста президента Украины "ситуация несколько улучшилась, но соответствующие проблемы никуда не исчезли". "Все просто повисло в воздухе. И любой внешний фактор, те же итоги визита (Константинопольского – ред.) патриарха Варфоломея в Украину, могут вновь усугубить обстановку в церковной сфере", - подытожил собеседник агентства.
Патриарх Варфоломей посещает Украину 20-24 августа, он принимает участие в праздновании 30-летия независимости страны. Во время визита он совершил богослужение с раскольниками из Православной церкви Украины в соборе Святой Софии в Киеве, встретился с президентом страны Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и спикером парламента Дмитрием Разумковым.
Как ранее рассказал РИА Новости председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря), в субботу более 10 тысяч верующих канонической УПЦ пришли к Раде, где была запланирована встреча патриарха Варфоломея с Разумковым, чтобы рассказать патриарху, как ухудшилось их положение из-за его вмешательства в церковную ситуацию в стране, однако патриарх Варфоломей к прихожанам УПЦ так и не вышел, "а в здание парламента зашел через черный ход".
В пятницу патриарх Варфоломей в интервью агентству "Укринформ" выступил с критикой в адрес Украинской православной церкви за то, что она не признает легитимность раскольнической Православной церкви Украины. По его словам, вмешательство Константинопольского патриархата не является неканоническим, напротив, неканонично ставить это вмешательство под сомнение. Варфоломей отметил, что Константинопольский патриархат всегда поддерживал и будет поддерживать ПЦУ, которая "станет главенствующим ориентиром на пути к церковному единству" на Украине.
В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея в Киеве прошел "объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну структуру - Православную церковь Украины, которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, дискриминация которой после создания ПЦУ усилилась со стороны государства и националистических украинских группировок.
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 20:40Религия
В РПЦ назвали провокации в отношении Украинской православной церкви дикими
 
РелигияВ миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийПетр ПорошенкоУкраинская православная церковьКонстантинопольский патриархатСитуация на УкраинеДенис Шмыгаль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:01Прокуратура занялась словами красноярского чиновника о плаксивом сброде
06:55В Киеве заявили о "плохом сигнале" для Украины на "Крымской платформе"
06:38Глава МИД Киргизии предупредил о "спящих ячейках" "Аль-Каиды"* и ИГИЛ*
06:28В Южной Корее более 10 тысяч человек покинули свои дома из-за тайфуна
06:07Названы вакансии для молодых работников с самыми высокими зарплатами
05:57В Кузбассе осквернили памятник погибшим в Великой Отечественной войне
05:12Исследование: россияне стали реже брать микрозаймы на образование
04:58Ученые раскрыли секрет скрипок Страдивари
04:45Врач назвала продукт, содержащий незаменимый для сердца минерал
04:35В Дагестане около пяти тысяч человек остались без газа
04:33На Украине подвели "нерадостные" итоги 30 лет независимости
04:15Разработчик: сроки полета нового робота-космонавта пока четко не определены
04:12Автоэксперт дал советы, как подготовить автомобиль к осени
03:52Российские военные установили рекорд на конкурсе "АрМИ"
03:50Россиян предупредели о нашествии слизней-гигантов
03:35"Алмаз-Антей" начал разработку мини-ракет для уничтожения беспилотников
03:18Стало известно, сколько россияне планируют потратить на подготовку к школе
03:18Специалист предупредил, как соседи могут помешать работе вашего Wi-Fi
03:14Разработчик ракеты "Булава" рассказал о ее перспективах
03:09ФСБ рассекретила документы об убийстве бандеровцами митрополита Алексия
Лента новостейМолния