https://ria.ru/20210823/turisty-1746946464.html

В дагестанской Карадахской теснине заблокировало группу туристов

В дагестанской Карадахской теснине заблокировало группу туристов - РИА Новости, 23.08.2021

В дагестанской Карадахской теснине заблокировало группу туристов

Около 15 туристов заблокированы в Карадахской теснине в Дагестане из-за подъема уровня воды в реке после ливня, поток унес одного туриста, сообщает пресс-служба РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T21:04

2021-08-23T21:04

2021-08-23T21:09

гунибский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика дагестан

россия

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МАХАЧКАЛА, 23 авг – РИА Новости. Около 15 туристов заблокированы в Карадахской теснине в Дагестане из-за подъема уровня воды в реке после ливня, поток унес одного туриста, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России."По системе 112 поступили сообщения о том, что в Гунибском районе в результате выпадения кратковременного ливневого дождя с градом поднялся уровень воды на речке Квартал, и на Карадахской теснине оказались заблокированными около 15 туристов (не зарегистрированных). По предварительной информации, одного туриста потоком воды унесло", – говорится в сообщении.По информации ведомства, с туристами имеется связь, один из них уже сообщил, что уровень воды спадает.К месту направлены спасатели Унцукульской и Шамильской поисково-спасательной службы. Информация доведена до руководства региона, уточнили в МЧС.

https://ria.ru/20210820/vulkan-1746522829.html

гунибский район

россия

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гунибский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан, россия