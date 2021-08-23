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В дагестанской Карадахской теснине заблокировало группу туристов
В дагестанской Карадахской теснине заблокировало группу туристов - РИА Новости, 23.08.2021
В дагестанской Карадахской теснине заблокировало группу туристов
Около 15 туристов заблокированы в Карадахской теснине в Дагестане из-за подъема уровня воды в реке после ливня, поток унес одного туриста, сообщает пресс-служба РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T21:04
2021-08-23T21:09
гунибский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
россия
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МАХАЧКАЛА, 23 авг – РИА Новости. Около 15 туристов заблокированы в Карадахской теснине в Дагестане из-за подъема уровня воды в реке после ливня, поток унес одного туриста, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России."По системе 112 поступили сообщения о том, что в Гунибском районе в результате выпадения кратковременного ливневого дождя с градом поднялся уровень воды на речке Квартал, и на Карадахской теснине оказались заблокированными около 15 туристов (не зарегистрированных). По предварительной информации, одного туриста потоком воды унесло", – говорится в сообщении.По информации ведомства, с туристами имеется связь, один из них уже сообщил, что уровень воды спадает.К месту направлены спасатели Унцукульской и Шамильской поисково-спасательной службы. Информация доведена до руководства региона, уточнили в МЧС.
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гунибский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан, россия
21:04 23.08.2021 (обновлено: 21:09 23.08.2021)
 
В дагестанской Карадахской теснине заблокировало группу туристов

В Карадахской теснине в Дагестане оказались заблокированными около 15 туристов, одного унесло водой

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС России
Сотрудники МЧС России - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
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МАХАЧКАЛА, 23 авг – РИА Новости. Около 15 туристов заблокированы в Карадахской теснине в Дагестане из-за подъема уровня воды в реке после ливня, поток унес одного туриста, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.
"По системе 112 поступили сообщения о том, что в Гунибском районе в результате выпадения кратковременного ливневого дождя с градом поднялся уровень воды на речке Квартал, и на Карадахской теснине оказались заблокированными около 15 туристов (не зарегистрированных). По предварительной информации, одного туриста потоком воды унесло", – говорится в сообщении.
По информации ведомства, с туристами имеется связь, один из них уже сообщил, что уровень воды спадает.
К месту направлены спасатели Унцукульской и Шамильской поисково-спасательной службы. Информация доведена до руководства региона, уточнили в МЧС.
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Гунибский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика ДагестанРоссия
 
 
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