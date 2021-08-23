https://ria.ru/20210823/turisty-1746946464.html
В дагестанской Карадахской теснине заблокировало группу туристов
В дагестанской Карадахской теснине заблокировало группу туристов - РИА Новости, 23.08.2021
В дагестанской Карадахской теснине заблокировало группу туристов
Около 15 туристов заблокированы в Карадахской теснине в Дагестане из-за подъема уровня воды в реке после ливня, поток унес одного туриста, сообщает пресс-служба РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T21:04
2021-08-23T21:04
2021-08-23T21:09
гунибский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739940949_0:244:3020:1943_1920x0_80_0_0_b73cc3c5512774bbf193e3cb4bc5e96c.jpg
МАХАЧКАЛА, 23 авг – РИА Новости. Около 15 туристов заблокированы в Карадахской теснине в Дагестане из-за подъема уровня воды в реке после ливня, поток унес одного туриста, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России."По системе 112 поступили сообщения о том, что в Гунибском районе в результате выпадения кратковременного ливневого дождя с градом поднялся уровень воды на речке Квартал, и на Карадахской теснине оказались заблокированными около 15 туристов (не зарегистрированных). По предварительной информации, одного туриста потоком воды унесло", – говорится в сообщении.По информации ведомства, с туристами имеется связь, один из них уже сообщил, что уровень воды спадает.К месту направлены спасатели Унцукульской и Шамильской поисково-спасательной службы. Информация доведена до руководства региона, уточнили в МЧС.
https://ria.ru/20210820/vulkan-1746522829.html
гунибский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739940949_291:0:3020:2047_1920x0_80_0_0_4aa7136fa55350a54a21e36525aed12c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гунибский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан, россия
21:04 23.08.2021 (обновлено: 21:09 23.08.2021)
В дагестанской Карадахской теснине заблокировало группу туристов
В Карадахской теснине в Дагестане оказались заблокированными около 15 туристов, одного унесло водой