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В Минобороны уверены, что Россия может лидировать в сфере ИИ
В Минобороны уверены, что Россия может лидировать в сфере ИИ - РИА Новости, 23.08.2021
В Минобороны уверены, что Россия может лидировать в сфере ИИ
Россия имеет все возможности, чтобы стать лидером в сфере искусственного интеллекта – главной технологии XXI века, заявил в понедельник первый замминистра... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T17:37
2021-08-23T17:37
технологии
министерство обороны рф (минобороны рф)
руслан цаликов
патриот
россия
форум "армия — 2021"
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КУБИНКА (Московская область), 23 авг - РИА Новости. Россия имеет все возможности, чтобы стать лидером в сфере искусственного интеллекта – главной технологии XXI века, заявил в понедельник первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов."Сегодня искусственный интеллект рассматривается всеми ведущими странами мира как средство достижения глобального доминирования. Российская Федерация обладает существенным потенциалом для того, чтобы стать одним из международных лидеров в развитии и использовании технологий искусственного интеллекта", - сказал он, выступая на круглом столе в рамках форума "Армия-2021".По его словам, искусственный интеллект рассматривается также как инструмент достижения обороны и безопасности государства, технологии ИИ применяются для повышения эффективности решения задач российской армии.Замминистра отметил, что главными направлениями работы российской военной и гражданской науки в сфере ИИ являются создание отечественных аппаратных платформ, программного обеспечения, банков данных и решение проблемы "черного ящика", а также этических и правовых норм применения искусственного интеллекта.По его словам, структура проводимого в парке "Патриот" конгресса "Стратегическое лидерство в цифровую эпоху и технологии искусственного интеллекта" выстроена таким образом, чтобы обсудить эти направления и выработать решения по их дальнейшему развитию на тематических секциях."Интерес к конгрессу и уровень участников его мероприятий еще раз подчеркивает, что искусственный интеллект – главная технология XXI века. Желаю всем участникам Конгресса интересной и плодотворной работы", - сказал Цаликов.
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технологии, министерство обороны рф (минобороны рф), руслан цаликов, патриот, россия, форум "армия — 2021"
17:37 23.08.2021
 
В Минобороны уверены, что Россия может лидировать в сфере ИИ

Замминистра обороны Цаликов: Россия может стать лидером в сфере искусственного интеллекта

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОткрытие международного военно-технического форума "Армия-2021"
Открытие международного военно-технического форума Армия-2021 - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская область), 23 авг - РИА Новости. Россия имеет все возможности, чтобы стать лидером в сфере искусственного интеллекта – главной технологии XXI века, заявил в понедельник первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов.
"Сегодня искусственный интеллект рассматривается всеми ведущими странами мира как средство достижения глобального доминирования. Российская Федерация обладает существенным потенциалом для того, чтобы стать одним из международных лидеров в развитии и использовании технологий искусственного интеллекта", - сказал он, выступая на круглом столе в рамках форума "Армия-2021".
По его словам, искусственный интеллект рассматривается также как инструмент достижения обороны и безопасности государства, технологии ИИ применяются для повышения эффективности решения задач российской армии.
Замминистра отметил, что главными направлениями работы российской военной и гражданской науки в сфере ИИ являются создание отечественных аппаратных платформ, программного обеспечения, банков данных и решение проблемы "черного ящика", а также этических и правовых норм применения искусственного интеллекта.
Беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 14:11
NI рассказал об опасениях Пентагона из-за возможного создания в России ИИ
По его словам, структура проводимого в парке "Патриот" конгресса "Стратегическое лидерство в цифровую эпоху и технологии искусственного интеллекта" выстроена таким образом, чтобы обсудить эти направления и выработать решения по их дальнейшему развитию на тематических секциях.
"Интерес к конгрессу и уровень участников его мероприятий еще раз подчеркивает, что искусственный интеллект – главная технология XXI века. Желаю всем участникам Конгресса интересной и плодотворной работы", - сказал Цаликов.
Огонь и азарт: старт Армейских игр
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Конкурсу "Танковый биатлон" на Армейских международных играх (АрМИ) отводится особое
место.

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Киргизии во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2021 на полигоне Алабино в Подмосковье в рамках VII Армейских международных игр АрМИ-2021
1 из 16

Конкурсу "Танковый биатлон" на Армейских международных играх (АрМИ) отводится особое
место.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

И не только потому, что это любимое зрителями и самое захватывающее состязание. "Танковый биатлон" — родоначальник АрМИ.

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Китая во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2021 на полигоне Алабино в Подмосковье в рамках VII Армейских международных игр АрМИ-2021
2 из 16

И не только потому, что это любимое зрителями и самое захватывающее состязание. "Танковый биатлон" — родоначальник АрМИ.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Впервые сборные России, Армении, Белоруссии и Казахстана встретились на полигоне Алабино в 2013 году и определили лучшую команду танкистов.

Танковый экипаж военнослужащих России во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2021 на полигоне Алабино в Подмосковье в рамках VII Армейских международных игр АрМИ-2021
3 из 16

Впервые сборные России, Армении, Белоруссии и Казахстана встретились на полигоне Алабино в 2013 году и определили лучшую команду танкистов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В 2021 году в соревнованиях принимают участие уже 19 сборных, разделенных на два дивизиона.

Танки Т-72Б3 команд военнослужащих Узбекистана и Китая во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2021 на полигоне Алабино в Подмосковье в рамках VII Армейских международных игр АрМИ-2021
4 из 16

В 2021 году в соревнованиях принимают участие уже 19 сборных, разделенных на два дивизиона.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Конкурс включает в себя индивидуальную гонку, полуфинальные и финальные эстафеты.

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих России на огневом рубеже во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2021 на полигоне Алабино в Подмосковье в рамках VII Армейских международных игр АрМИ-2021
5 из 16

Конкурс включает в себя индивидуальную гонку, полуфинальные и финальные эстафеты.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Фавориты соревнований — российские и китайские танкисты.

Танковый экипаж военнослужащих Китая во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2021 на полигоне Алабино в Подмосковье в рамках VII Армейских международных игр АрМИ-2021
6 из 16

Фавориты соревнований — российские и китайские танкисты.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Демонстрационный полет Ил-76МД во время конкурса "Танковый биатлон-2021" на полигоне Алабино.

Демонстрационный полёт самолёта Ил-76МД во время конкурса Танковый биатлон-2021 на полигоне Алабино в Подмосковье в рамках VII Армейских международных игр АрМИ-2021
7 из 16

Демонстрационный полет Ил-76МД во время конкурса "Танковый биатлон-2021" на полигоне Алабино.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Армейские международные игры в этом году проходят на территории 11 государств.

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих России во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2021 на полигоне Алабино в Подмосковье в рамках VII Армейских международных игр АрМИ-2021
8 из 16

Армейские международные игры в этом году проходят на территории 11 государств.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимают участие более пяти тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Мали во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2021 на полигоне Алабино в Подмосковье в рамках VII Армейских международных игр АрМИ-2021
9 из 16

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимают участие более пяти тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Параллельно с "Танковым биатлоном" в Кубинке начал работу Седьмой международный военно-технический форум "Армия".

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Мьянмы во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2021 на полигоне Алабино в Подмосковье в рамках VII Армейских международных игр АрМИ-2021
10 из 16

Параллельно с "Танковым биатлоном" в Кубинке начал работу Седьмой международный военно-технический форум "Армия".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Владимир Путин, открывая форум "Армия-2021" и Армейские международные игры, пожелал участникам плодотворной работы и успешных состязаний, а зрителям — ярких впечатлений.

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия международного военно-технического форума Армия-2021
11 из 16

Владимир Путин, открывая форум "Армия-2021" и Армейские международные игры, пожелал участникам плодотворной работы и успешных состязаний, а зрителям — ярких впечатлений.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В этом году в форуме принимают участие более 90% предприятий ОПК, выполняющих гособоронзаказ. Все они готовы к международному сотрудничеству.

АКВ-521 с дополнительным коротким стволом концерна Калашников, представленный в выставочной экспозиции на Международном форуме АРМИЯ-2021 в Конгрессно-выставочном центре Патриот
12 из 16

В этом году в форуме принимают участие более 90% предприятий ОПК, выполняющих гособоронзаказ. Все они готовы к международному сотрудничеству.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Оружейники привезли на форум более 28 тысяч образцов техники, в том числе перспективных.

Носимая тепловизионная камера Катран-СМ, представленная в выставочной экспозиции на Международном форуме АРМИЯ-2021 в Конгрессно-выставочном центре Патриот
13 из 16

Оружейники привезли на форум более 28 тысяч образцов техники, в том числе перспективных.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Посетителей ждет множество премьер. Одна из них — надежный и маневренный десантируемый грузопассажирский бронеавтомобиль К-4386 ЗАСН, который поступит в войска уже в 2022 году.

Десантируемый грузопассажирский бронеавтомобиль К-4386 ЗАСН, представленный на открытой экспозиционной площадке Конгрессно-выставочного центра Патриот на Международном форуме АРМИЯ-2021
14 из 16

Посетителей ждет множество премьер. Одна из них — надежный и маневренный десантируемый грузопассажирский бронеавтомобиль К-4386 ЗАСН, который поступит в войска уже в 2022 году.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Помимо вооружений, предприятия ВПК покажут на "Армии" и смежные разработки.

На стенде Главного военного медицинского управления, представленного в выставочной экспозиции на Международном форуме АРМИЯ-2021 в Конгрессно-выставочном центре Патриот
15 из 16

Помимо вооружений, предприятия ВПК покажут на "Армии" и смежные разработки.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Форум в Кубинке станет площадкой для подписания долгосрочных контрактов Минобороны с промышленными предприятиями.

 Стенд Русского географического общества, представленный в выставочной экспозиции на Международном форуме АРМИЯ-2021 в Конгрессно-выставочном центре Патриот
16 из 16

Форум в Кубинке станет площадкой для подписания долгосрочных контрактов Минобороны с промышленными предприятиями.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
1 из 16

Конкурсу "Танковый биатлон" на Армейских международных играх (АрМИ) отводится особое
место.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 16

И не только потому, что это любимое зрителями и самое захватывающее состязание. "Танковый биатлон" — родоначальник АрМИ.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
3 из 16

Впервые сборные России, Армении, Белоруссии и Казахстана встретились на полигоне Алабино в 2013 году и определили лучшую команду танкистов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4 из 16

В 2021 году в соревнованиях принимают участие уже 19 сборных, разделенных на два дивизиона.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
5 из 16

Конкурс включает в себя индивидуальную гонку, полуфинальные и финальные эстафеты.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
6 из 16

Фавориты соревнований — российские и китайские танкисты.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
7 из 16

Демонстрационный полет Ил-76МД во время конкурса "Танковый биатлон-2021" на полигоне Алабино.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
8 из 16

Армейские международные игры в этом году проходят на территории 11 государств.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
9 из 16

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимают участие более пяти тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
10 из 16

Параллельно с "Танковым биатлоном" в Кубинке начал работу Седьмой международный военно-технический форум "Армия".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
11 из 16

Владимир Путин, открывая форум "Армия-2021" и Армейские международные игры, пожелал участникам плодотворной работы и успешных состязаний, а зрителям — ярких впечатлений.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
12 из 16

В этом году в форуме принимают участие более 90% предприятий ОПК, выполняющих гособоронзаказ. Все они готовы к международному сотрудничеству.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
13 из 16

Оружейники привезли на форум более 28 тысяч образцов техники, в том числе перспективных.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
14 из 16

Посетителей ждет множество премьер. Одна из них — надежный и маневренный десантируемый грузопассажирский бронеавтомобиль К-4386 ЗАСН, который поступит в войска уже в 2022 году.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
15 из 16

Помимо вооружений, предприятия ВПК покажут на "Армии" и смежные разработки.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
16 из 16

Форум в Кубинке станет площадкой для подписания долгосрочных контрактов Минобороны с промышленными предприятиями.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
 
ТехнологииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Руслан ЦаликовПатриотРоссияФорум "Армия — 2021"
 
 
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