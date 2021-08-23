В пресс-службе театра Ермоловой рассказали об итогах проверок
Пресс-служба театра Ермоловой: проверки не выявляли нарушений в деятельности учреждения
© Фото : предоставлено театром ЕрмоловойВыставка театра Ермоловой в ГУМ
© Фото : предоставлено театром Ермоловой
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Проверки в Театре имени Ермоловой не выявляли нарушений, поэтому дирекция считает вправе не комментировать попытки актеров, которые находятся в списке на сокращение, провести собственный финансовый анализ, сообщили в пресс-службе.
Ранее СМИ сообщили, что в Театре имени Ермоловой произошли увольнения, которые вызвали недовольство актеров. В пресс-службе театра заявляли, что кадровые решения пришлось принять для "оптимизации ресурсов на фоне пандемии". Позднее в театре сообщили, что три месяца назад Олег Меньшиков покинул пост директора театра и сейчас занимает должность худрука. В понедельник состоялась пресс-конференции уволенных актеров, на которой они заявили, что хотят проведения проверок в театре.
"Театр им. Ермоловой регулярно и своевременно проходит все необходимые проверки, проводимые соответствующими организациями, среди которых Служба финансового контроля департамента культуры города Москвы, Контрольно-счетная палата города Москвы, Государственная инспекция труда, Пенсионный фонд России, Прокуратура города Москвы. В ходе этих проверок уполномоченными представителями инстанций не было выявлено никаких нарушений, а также не последовало нареканий", - сообщили в пресс-службе.
Отсутствие нарушений дает право дирекции оставить без комментариев попытки анализа финансово-экономической деятельности театра артистов, находящихся в списке на сокращение, подчеркнули в пресс-службе.
"Прокат спектаклей, в том числе их включение и исключение из репертуара, осуществляется в соответствии с уставом ГБУК "МДТ им. М.Н. Ермоловой". При этом учитывается заинтересованность зрителей, а также экономическая целесообразность всех процессов и согласованность с основными задачами деятельности учреждения. Вопросы репертуарной политики относятся к исключительной компетенции художественного руководителя театра", - добавили в театре.
Отмечается, что "действия по реализации новой репертуарной политики в 2013 году привели к повышению объема доходов в 21 раз по сравнению с 2011 годом".