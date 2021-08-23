https://ria.ru/20210823/teatr-1746917877.html

В пресс-службе театра Ермоловой рассказали об итогах проверок

В пресс-службе театра Ермоловой рассказали об итогах проверок - РИА Новости, 23.08.2021

В пресс-службе театра Ермоловой рассказали об итогах проверок

Проверки в Театре имени Ермоловой не выявляли нарушений, поэтому дирекция считает вправе не комментировать попытки актеров, которые находятся в списке на... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T17:47

2021-08-23T17:47

2021-08-23T17:47

культура

москва

олег меньшиков

московский драматический театр имени м. н. ермоловой

россия

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Проверки в Театре имени Ермоловой не выявляли нарушений, поэтому дирекция считает вправе не комментировать попытки актеров, которые находятся в списке на сокращение, провести собственный финансовый анализ, сообщили в пресс-службе.Ранее СМИ сообщили, что в Театре имени Ермоловой произошли увольнения, которые вызвали недовольство актеров. В пресс-службе театра заявляли, что кадровые решения пришлось принять для "оптимизации ресурсов на фоне пандемии". Позднее в театре сообщили, что три месяца назад Олег Меньшиков покинул пост директора театра и сейчас занимает должность худрука. В понедельник состоялась пресс-конференции уволенных актеров, на которой они заявили, что хотят проведения проверок в театре."Театр им. Ермоловой регулярно и своевременно проходит все необходимые проверки, проводимые соответствующими организациями, среди которых Служба финансового контроля департамента культуры города Москвы, Контрольно-счетная палата города Москвы, Государственная инспекция труда, Пенсионный фонд России, Прокуратура города Москвы. В ходе этих проверок уполномоченными представителями инстанций не было выявлено никаких нарушений, а также не последовало нареканий", - сообщили в пресс-службе.Отсутствие нарушений дает право дирекции оставить без комментариев попытки анализа финансово-экономической деятельности театра артистов, находящихся в списке на сокращение, подчеркнули в пресс-службе.Отмечается, что "действия по реализации новой репертуарной политики в 2013 году привели к повышению объема доходов в 21 раз по сравнению с 2011 годом".

https://ria.ru/20210823/iski-1746907537.html

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москва, олег меньшиков, московский драматический театр имени м. н. ермоловой, россия