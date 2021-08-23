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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210823/teatr-1746917877.html
В пресс-службе театра Ермоловой рассказали об итогах проверок
В пресс-службе театра Ермоловой рассказали об итогах проверок - РИА Новости, 23.08.2021
В пресс-службе театра Ермоловой рассказали об итогах проверок
Проверки в Театре имени Ермоловой не выявляли нарушений, поэтому дирекция считает вправе не комментировать попытки актеров, которые находятся в списке на... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T17:47
2021-08-23T17:47
культура
москва
олег меньшиков
московский драматический театр имени м. н. ермоловой
россия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Проверки в Театре имени Ермоловой не выявляли нарушений, поэтому дирекция считает вправе не комментировать попытки актеров, которые находятся в списке на сокращение, провести собственный финансовый анализ, сообщили в пресс-службе.Ранее СМИ сообщили, что в Театре имени Ермоловой произошли увольнения, которые вызвали недовольство актеров. В пресс-службе театра заявляли, что кадровые решения пришлось принять для "оптимизации ресурсов на фоне пандемии". Позднее в театре сообщили, что три месяца назад Олег Меньшиков покинул пост директора театра и сейчас занимает должность худрука. В понедельник состоялась пресс-конференции уволенных актеров, на которой они заявили, что хотят проведения проверок в театре."Театр им. Ермоловой регулярно и своевременно проходит все необходимые проверки, проводимые соответствующими организациями, среди которых Служба финансового контроля департамента культуры города Москвы, Контрольно-счетная палата города Москвы, Государственная инспекция труда, Пенсионный фонд России, Прокуратура города Москвы. В ходе этих проверок уполномоченными представителями инстанций не было выявлено никаких нарушений, а также не последовало нареканий", - сообщили в пресс-службе.Отсутствие нарушений дает право дирекции оставить без комментариев попытки анализа финансово-экономической деятельности театра артистов, находящихся в списке на сокращение, подчеркнули в пресс-службе.Отмечается, что "действия по реализации новой репертуарной политики в 2013 году привели к повышению объема доходов в 21 раз по сравнению с 2011 годом".
https://ria.ru/20210823/iski-1746907537.html
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москва, олег меньшиков, московский драматический театр имени м. н. ермоловой, россия
17:47 23.08.2021
 
В пресс-службе театра Ермоловой рассказали об итогах проверок

Пресс-служба театра Ермоловой: проверки не выявляли нарушений в деятельности учреждения

© Фото : предоставлено театром ЕрмоловойВыставка театра Ермоловой в ГУМ
Выставка театра Ермоловой в ГУМ - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© Фото : предоставлено театром Ермоловой
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Проверки в Театре имени Ермоловой не выявляли нарушений, поэтому дирекция считает вправе не комментировать попытки актеров, которые находятся в списке на сокращение, провести собственный финансовый анализ, сообщили в пресс-службе.
Ранее СМИ сообщили, что в Театре имени Ермоловой произошли увольнения, которые вызвали недовольство актеров. В пресс-службе театра заявляли, что кадровые решения пришлось принять для "оптимизации ресурсов на фоне пандемии". Позднее в театре сообщили, что три месяца назад Олег Меньшиков покинул пост директора театра и сейчас занимает должность худрука. В понедельник состоялась пресс-конференции уволенных актеров, на которой они заявили, что хотят проведения проверок в театре.
Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
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"Театр им. Ермоловой регулярно и своевременно проходит все необходимые проверки, проводимые соответствующими организациями, среди которых Служба финансового контроля департамента культуры города Москвы, Контрольно-счетная палата города Москвы, Государственная инспекция труда, Пенсионный фонд России, Прокуратура города Москвы. В ходе этих проверок уполномоченными представителями инстанций не было выявлено никаких нарушений, а также не последовало нареканий", - сообщили в пресс-службе.
Отсутствие нарушений дает право дирекции оставить без комментариев попытки анализа финансово-экономической деятельности театра артистов, находящихся в списке на сокращение, подчеркнули в пресс-службе.
"Прокат спектаклей, в том числе их включение и исключение из репертуара, осуществляется в соответствии с уставом ГБУК "МДТ им. М.Н. Ермоловой". При этом учитывается заинтересованность зрителей, а также экономическая целесообразность всех процессов и согласованность с основными задачами деятельности учреждения. Вопросы репертуарной политики относятся к исключительной компетенции художественного руководителя театра", - добавили в театре.
Отмечается, что "действия по реализации новой репертуарной политики в 2013 году привели к повышению объема доходов в 21 раз по сравнению с 2011 годом".
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КультураМоскваОлег МеньшиковМосковский драматический театр имени М. Н. ЕрмоловойРоссия
 
 
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