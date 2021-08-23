https://ria.ru/20210823/teatr-1746877016.html
Общественный совет при Минкультуры разберется в ситуации в Театре Ермоловой
Общественный совет при Минкультуры разберется в ситуации в Театре Ермоловой - РИА Новости, 23.08.2021
Общественный совет при Минкультуры разберется в ситуации в Театре Ермоловой
Общественный совет при министерстве культуры России создаст группу общественного контроля, чтобы разобраться в ситуации с увольнениями в Театре имени Ермоловой, РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T14:46
2021-08-23T14:46
2021-08-23T15:58
актеры
театр
россия
культура
олег меньшиков
московский драматический театр имени м. н. ермоловой
новости культуры
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Общественный совет при министерстве культуры России создаст группу общественного контроля, чтобы разобраться в ситуации с увольнениями в Театре имени Ермоловой, заявил заместитель председателя совета Александр Швейдель.Ранее СМИ сообщили, что в Театре имени Ермоловой произошли увольнения, которые вызвали недовольство актеров. В пресс-службе театра заявляли, что решения о кадровых изменениях пришлось принять для "оптимизации ресурсов на фоне пандемии".Швейдель отметил, что в совете получили заявление за подписью актеров, в нем описаны те неправомерные, по их мнению, действия, которые применяла администрация театра к действующим актерам и тем, кто был уволены."Общественный совет не может оставаться в стороне, в ближайшее время мы на собрании сформируем группу общественного контроля, что поможет пристально разобраться в ситуации столь непростой, чтобы помочь людям, скажем так, восстановить справедливость", - заявил он на пресс-конференции актеров, которые были уволены.Швейдель также добавил, что хотелось бы разобраться в операционной политике театра, насколько она соответствует "гармоничному развитию личности" и "аспекту национальной безопасности".
https://radiosputnik.ria.ru/20210823/menshikov-1746854329.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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актеры, театр, россия, олег меньшиков, московский драматический театр имени м. н. ермоловой, новости культуры
14:46 23.08.2021 (обновлено: 15:58 23.08.2021)
Общественный совет при Минкультуры разберется в ситуации в Театре Ермоловой
Общественный совет при Минкультуры разберется в ситуации с увольнениями в Театре Ермоловой
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Общественный совет при министерстве культуры России создаст группу общественного контроля, чтобы разобраться в ситуации с увольнениями в Театре имени Ермоловой, заявил заместитель председателя совета Александр Швейдель.
Ранее СМИ сообщили, что в Театре имени Ермоловой произошли увольнения, которые вызвали недовольство актеров. В пресс-службе театра заявляли, что решения о кадровых изменениях пришлось принять для "оптимизации ресурсов на фоне пандемии".
Швейдель отметил, что в совете получили заявление за подписью актеров, в нем описаны те неправомерные, по их мнению, действия, которые применяла администрация театра к действующим актерам и тем, кто был уволены.
"Общественный совет не может оставаться в стороне, в ближайшее время мы на собрании сформируем группу общественного контроля, что поможет пристально разобраться в ситуации столь непростой, чтобы помочь людям, скажем так, восстановить справедливость", - заявил он на пресс-конференции актеров, которые были уволены.
Швейдель также добавил, что хотелось бы разобраться в операционной политике театра, насколько она соответствует "гармоничному развитию личности" и "аспекту национальной безопасности".