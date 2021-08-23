https://ria.ru/20210823/teatr-1746877016.html

Общественный совет при Минкультуры разберется в ситуации в Театре Ермоловой

Общественный совет при Минкультуры разберется в ситуации в Театре Ермоловой - РИА Новости, 23.08.2021

Общественный совет при Минкультуры разберется в ситуации в Театре Ермоловой

Общественный совет при министерстве культуры России создаст группу общественного контроля, чтобы разобраться в ситуации с увольнениями в Театре имени Ермоловой, РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T14:46

2021-08-23T14:46

2021-08-23T15:58

актеры

театр

россия

культура

олег меньшиков

московский драматический театр имени м. н. ермоловой

новости культуры

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Общественный совет при министерстве культуры России создаст группу общественного контроля, чтобы разобраться в ситуации с увольнениями в Театре имени Ермоловой, заявил заместитель председателя совета Александр Швейдель.Ранее СМИ сообщили, что в Театре имени Ермоловой произошли увольнения, которые вызвали недовольство актеров. В пресс-службе театра заявляли, что решения о кадровых изменениях пришлось принять для "оптимизации ресурсов на фоне пандемии".Швейдель отметил, что в совете получили заявление за подписью актеров, в нем описаны те неправомерные, по их мнению, действия, которые применяла администрация театра к действующим актерам и тем, кто был уволены."Общественный совет не может оставаться в стороне, в ближайшее время мы на собрании сформируем группу общественного контроля, что поможет пристально разобраться в ситуации столь непростой, чтобы помочь людям, скажем так, восстановить справедливость", - заявил он на пресс-конференции актеров, которые были уволены.Швейдель также добавил, что хотелось бы разобраться в операционной политике театра, насколько она соответствует "гармоничному развитию личности" и "аспекту национальной безопасности".

https://radiosputnik.ria.ru/20210823/menshikov-1746854329.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210820/teatr-1746612329.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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актеры, театр, россия, олег меньшиков, московский драматический театр имени м. н. ермоловой, новости культуры