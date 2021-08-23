https://ria.ru/20210823/tank-1746929729.html
Военные прокомментировали сообщение о брошенном танке у свалки в Волгограде
Военные прокомментировали сообщение о брошенном танке у свалки в Волгограде - РИА Новости, 23.08.2021
Военные прокомментировали сообщение о брошенном танке у свалки в Волгограде
Танк, обнаруженный в Волгограде, был оставлен рядом со свалкой в ожидании эвакуации после подготовки к форуму "Армия-2021", сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T18:51
2021-08-23T18:51
2021-08-23T18:53
происшествия
кировский район
волгоград
южный военный округ
россия
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ВОЛГОГРАД, 23 авг – РИА Новости. Танк, обнаруженный в Волгограде, был оставлен рядом со свалкой в ожидании эвакуации после подготовки к форуму "Армия-2021", сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного военного округа.Ранее в СМИ появилась информация, что в Кировском районе Волгограда среди мусора якобы был найден бесхозный танк.Как сообщили РИА Новости в ЮВО, танк никто не бросал."Он стоит не на мусорке. У нас с 27 по 29 августа пройдет форум "Армия-2021", будет танковый вальс. В том месте (где танк нашли) они тренировались. И на тот момент его просто не вывезли на трале, никто его не бросил. Там охрана", - сообщили в ведомстве.По словам собеседника агентства, на данный момент техника доставлена в часть.
https://ria.ru/20210712/tank-1740865380.html
https://ria.ru/20210803/tank-1744242719.html
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происшествия, кировский район, волгоград, южный военный округ, россия
18:51 23.08.2021 (обновлено: 18:53 23.08.2021)
Военные прокомментировали сообщение о брошенном танке у свалки в Волгограде
ЮВО: танк, найденный у свалки в Волгограде, ожидал эвакуации после подготовки к форуму "Армия-2021"