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Наука
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Безопасность орбиты российской космической станции хотят проверить на мышах
Безопасность орбиты российской космической станции хотят проверить на мышах - РИА Новости, 23.08.2021
Безопасность орбиты российской космической станции хотят проверить на мышах
Российский научный биологический спутник "Бион-М" номер 2 с мышами на борту в 2024 году могут отправить на высокоширотную орбиту для подготовки к последующему... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T03:17
2021-08-23T03:17
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российский научный биологический спутник "Бион-М" номер 2 с мышами на борту в 2024 году могут отправить на высокоширотную орбиту для подготовки к последующему строительству там Российской орбитальной служебной станции (РОСС), сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Ранее отправка биоспутника в космос планировалась в 2023 году на орбиту с высотой 800 километров, где начинается внутренний радиационный пояс планеты, для исследований влияния факторов космического полета на живые организмы. Позже возникла идея переделать его в аппарат "Ковчег" и запустить в 2024 году на орбиту высотой 20 тысяч километров над Землей для тестирования воздействия космоса на живые организмы перед полетами людей к Луне.Пуск "Биона" планируется провести в рамках одного из первых пусков новой российской ракеты "Союз-5". Пассажирами "Биона-М" станут мыши, пресмыкающиеся, насекомые, растения и микроорганизмы.В 1973-1996 годах в космос были запущены 11 спутников "Бион", на которых совершили полеты 12 обезьян. Первый спутник "Бион-М" совершил полет в 2013 году с мышами, песчанками, гекконами, улитками, ракообразными, рыбами и различными микроорганизмами.
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москва, союз, космос - риа наука, луна, земля, бион-м, россия
03:17 23.08.2021
 
Безопасность орбиты российской космической станции хотят проверить на мышах

Источник: безопасность орбиты новой российской космической станции хотят проверить на мышах

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкМакет космического аппарата серии "Бион-М"
Макет космического аппарата серии Бион-М - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российский научный биологический спутник "Бион-М" номер 2 с мышами на борту в 2024 году могут отправить на высокоширотную орбиту для подготовки к последующему строительству там Российской орбитальной служебной станции (РОСС), сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Изготовителю биоспутника ракетно-космическому центру "Прогресс" дано поручение генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина проработать вариант запуска аппарата на будущую орбиту РОСС", - сказал собеседник.
Ранее отправка биоспутника в космос планировалась в 2023 году на орбиту с высотой 800 километров, где начинается внутренний радиационный пояс планеты, для исследований влияния факторов космического полета на живые организмы. Позже возникла идея переделать его в аппарат "Ковчег" и запустить в 2024 году на орбиту высотой 20 тысяч километров над Землей для тестирования воздействия космоса на живые организмы перед полетами людей к Луне.
Пуск "Биона" планируется провести в рамках одного из первых пусков новой российской ракеты "Союз-5". Пассажирами "Биона-М" станут мыши, пресмыкающиеся, насекомые, растения и микроорганизмы.
В 1973-1996 годах в космос были запущены 11 спутников "Бион", на которых совершили полеты 12 обезьян. Первый спутник "Бион-М" совершил полет в 2013 году с мышами, песчанками, гекконами, улитками, ракообразными, рыбами и различными микроорганизмами.
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