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Безопасность орбиты российской космической станции хотят проверить на мышах

Безопасность орбиты российской космической станции хотят проверить на мышах - РИА Новости, 23.08.2021

Безопасность орбиты российской космической станции хотят проверить на мышах

Российский научный биологический спутник "Бион-М" номер 2 с мышами на борту в 2024 году могут отправить на высокоширотную орбиту для подготовки к последующему... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T03:17

2021-08-23T03:17

2021-08-23T03:17

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российский научный биологический спутник "Бион-М" номер 2 с мышами на борту в 2024 году могут отправить на высокоширотную орбиту для подготовки к последующему строительству там Российской орбитальной служебной станции (РОСС), сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Ранее отправка биоспутника в космос планировалась в 2023 году на орбиту с высотой 800 километров, где начинается внутренний радиационный пояс планеты, для исследований влияния факторов космического полета на живые организмы. Позже возникла идея переделать его в аппарат "Ковчег" и запустить в 2024 году на орбиту высотой 20 тысяч километров над Землей для тестирования воздействия космоса на живые организмы перед полетами людей к Луне.Пуск "Биона" планируется провести в рамках одного из первых пусков новой российской ракеты "Союз-5". Пассажирами "Биона-М" станут мыши, пресмыкающиеся, насекомые, растения и микроорганизмы.В 1973-1996 годах в космос были запущены 11 спутников "Бион", на которых совершили полеты 12 обезьян. Первый спутник "Бион-М" совершил полет в 2013 году с мышами, песчанками, гекконами, улитками, ракообразными, рыбами и различными микроорганизмами.

https://ria.ru/20210804/bolt-1744288064.html

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москва, союз, космос - риа наука, луна, земля, бион-м, россия