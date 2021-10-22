https://ria.ru/20211022/myshi-1755755748.html

Как избавиться от мышей в доме навсегда: семь эффективных методов

Как избавиться от мышей в доме навсегда: эффективные способы, народные средства

Как избавиться от мышей в доме навсегда: семь эффективных методов

Появление в доме грызунов — не только испытание для фобичных и брезгливых, но большая угроза здоровью домочадцев. О том, как избавиться от мышей и крыс... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T15:30

2021-10-22T15:30

2021-10-22T16:32

животные

мыши

дикие животные

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Появление в доме грызунов — не только испытание для фобичных и брезгливых, но большая угроза здоровью домочадцев. О том, как избавиться от мышей и крыс эффективно и навсегда, — в материале РИА Новости.Грызуны в домеЗачастую владельцы квартир и домов сталкиваются с грызунами с приходом холодов. "Серые крысы и домовые мыши не впадают в спячку зимой и поэтому доставляют больше всего беспокойства. Они круглый год активны, но у них есть небольшая задержка размножения в зимний период. Весной они вновь начинают бурно плодиться рядом с пищевыми предприятиями и жилыми домами. Одна пара может дать от семи до двенадцати потомков", — рассказал заведующий лабораторией проблем дератизации НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, кандидат биологических наук Сергей Рябов.У мышей разнообразный рацион. Они предпочитают хлопья, зерна и орехи, но будут есть все, до чего смогут дотянуться, в том числе корм для домашних животных. У них острые и прочные зубы, которые позволяют им прогрызть пластиковую упаковку и резиновые материалы. Это означает, что они могут получить доступ даже к содержимому запечатанных контейнеров.Наличие грызунов в доме приносит немало неудобств:Причины появленияЕсть некоторые факторы, которые повышают вероятность того, что в жилом помещении появятся грызуны:Признаки появленияОпределить, что в жилище объявились мыши, несложно. Признаки их появления выглядят так:Некоторые признаки также указывают на масштаб бедствия. Если грызунов можно увидеть ночью, но никогда днем, популяция, вероятно, еще не стала слишком большой и ее можно контролировать с помощью ловушек и наживок. Если грызуны заметны в светлое время суток, большое количество свежего помета или новые следы, вполне вероятно, что нежеланные гости расплодились и для их уничтожения могут потребоваться услуги профессионалов.Опасность для человекаНаличие грызунов в доме представляет определенный риск для человеческого здоровья. Они не только переносят различные заболевания, но и могут распространять микробы и вирусы, контактируя с пищей. Бактерии распространяются через их помет, мочу или даже укусы. Нередко грызуны вызывают у человека аллергические реакции. Известно, что мыши и крысы портят электрические провода, что может привести к пожару. Кроме того, когда эти животные решают перебраться на новое пространство, они приносят с собой блох, клещей и других паразитов.Как избавиться от мышей в домеКак только в доме обнаружены следы грызунов, необходимо сразу же начинать борьбу с ними, чтобы популяция не разрасталась.Заделывание проходовПерекрытие всех проходов и щелей — довольно эффективный метод для того, чтобы грызуны вообще не смогли пробраться в дом. Заделать следует трещины в фундаменте, полу, а также отверстия в стенах, в том числе там, где есть трубы и вентиляционные отверстия. Лучше в качестве герметика избегать использования пластика, резины, дерева или чего-либо еще, что мыши могут легко прогрызть. Также следует установить уплотнительную прокладку для дверных и оконных проемов.КошкаПо словам Сергея Рябова, не стоит рассчитывать, что с мышами и крысами в доме можно справиться с помощью котов или кошек — этот народный способ не всегда эффективен."Любой хищник вроде кошки в городах или лисы в дикой природе питается грызунами в меру своего голода. Они не запасают их. Нападают, едят и идут отдыхать, если им одного грызуна хватило", — объяснил специалист.ЯдСергей Рябов отметил, что самым действенным способом считаются пищевые приманки в сочетании с химикатами.При работе с токсичными веществами нужно быть аккуратным, потому что отравиться могут домашние животные или даже человек. Cyщecтвyeт cпeциaльный яд для мышeй, кoтopый бeзвpeдeн для людeй и их питoмцeв.Мышеловки и ловушкиХороший способ избавиться от мышей в условиях продолжающегося заражения — это мышеловки. Классические деревянные ловушки-защелки подходят для небольших популяций мышей. Лучше использовать сразу много мышеловок и разного типа. Например, ловушки-приманки, живоловки и клеевые ловушки. Это даст больше шансов поймать всех мышей, потому что некоторые грызуны могут знать, как избежать мышеловок.Ультразвуковой отпугивательХорошо избавляют от мышей специальные ультразвуковые отпугиватели. Их включают в розетку, и они производят ультразвук, который человек не слышит. Однако он смертелен для грызунов, потому что мощно воздействует на их нервную систему. При покупке такого устройства следует обратить внимание на радиус его действия. Помощь специалистовЕсли самостоятельно полностью избавиться от грызунов не получается, можно вызвать профессионалов по дератизации. Они решают проблему довольно быстро, выполняют работу в три хода:Минус этого метода борьбы заключается в том, что предварительно нужно провести генеральную уборку всего дома, а также создать открытый доступ к стенам и плинтусам.Народные средстваМожно попробовать избавиться от мышей народными методами. Для этого используются травы, эфирные масла или подручные средства, из которых делают ловушки.Эфирные масла и травыСчитается, что грызунов можно отпугивать ярким ароматом масел и трав. Для этих целей подходят:Их можно поместить в мешочки и положить рядом с местами обитания грызунов, а также в углах. Кроме этого, мыши не выносят запах лука и лаврового листа. Эфирные масла имеют более концентрированный запах, поэтому будут эффективнее. Ими можно пропитать куски ткани и положить рядом с норками. Часто используются эфирные масла мяты, ромашки, полыни, чабреца, кориандра.Подручные средстваБороться c мышами мoжнo бытовыми cpeдcтвaми. Ocoбo эффeктивен против гpызyнoв нaфтaлин: у него стойкий oтпyгивaющий запах. Золу можно рассыпать рядом с норами: она повредит лапки гpызyнoв. Смecь, изгoтaвливaeмaя из гипca и мyки, зaкyпopивaeт кишeчник живoтнoгo, вcлeдcтвиe чeгo гpызyн пoгибaeт.Профилактика появления грызуновВ целях профилактики появления грызунов следует заделать все щели, дыры и так далее. Хранить продукты лучше в герметичных контейнерах и регулярно выбрасывать мусор.Популяции грызунов будут продолжать расти в условиях, обеспечивающих легкий доступ к пище и крову.

https://ria.ru/20210220/myshi-1598158827.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210224/mysh-1598379885.html

https://ria.ru/20211006/moshki-1753348991.html

https://ria.ru/20200409/1569783280.html

https://realty.ria.ru/20180313/1516250692.html

https://ria.ru/20201228/tarakany-1591240412.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210727/klop-1743130390.html

https://ria.ru/20210920/klopy-1751050211.html

https://ria.ru/20190416/1552731960.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

животные, мыши, дикие животные