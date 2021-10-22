15:30 22.10.2021 (обновлено: 16:32 22.10.2021)
Как избавиться от мышей в доме навсегда: семь эффективных методов
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Появление в доме грызунов — не только испытание для фобичных и брезгливых, но большая угроза здоровью домочадцев. О том, как избавиться от мышей и крыс эффективно и навсегда, — в материале РИА Новости.
Грызуны в доме
Зачастую владельцы квартир и домов сталкиваются с грызунами с приходом холодов. "Серые крысы и домовые мыши не впадают в спячку зимой и поэтому доставляют больше всего беспокойства. Они круглый год активны, но у них есть небольшая задержка размножения в зимний период. Весной они вновь начинают бурно плодиться рядом с пищевыми предприятиями и жилыми домами. Одна пара может дать от семи до двенадцати потомков", — рассказал заведующий лабораторией проблем дератизации НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, кандидат биологических наук Сергей Рябов.
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У мышей разнообразный рацион. Они предпочитают хлопья, зерна и орехи, но будут есть все, до чего смогут дотянуться, в том числе корм для домашних животных. У них острые и прочные зубы, которые позволяют им прогрызть пластиковую упаковку и резиновые материалы. Это означает, что они могут получить доступ даже к содержимому запечатанных контейнеров.
Наличие грызунов в доме приносит немало неудобств:
- —они портят имущество, в том числе мебель, ковры, стены, проводку, съедобные запасы;
- —мыши и крысы являются переносчиками болезней, опасных для здоровья и жизни человека;
- —гpызyны могут шуршать по ночам, не давая людям заснуть;
- —в дoмe, в кoтopoм пoceлилиcь такие животные, пpиcyтcтвyeт cпeцифичecкий зaпax.
Причины появления
Есть некоторые факторы, которые повышают вероятность того, что в жилом помещении появятся грызуны:
- 1Дом расположен вблизи свалок или груд мусора, который вывозится нерегулярно. Грызунов привлекают залежи бытовых и органических отходов как для еды, так и для гнездования. В таком случае мыши и крысы могут переселиться в человеческое жилье, расположенное поблизости.
- 2В доме есть сильно захламленный подвал.
- 3На цокольных этажах размещены продуктовые магазины или склады с продуктами.
- 4Несоблюдение санитарных норм.
- 5Мыши могут попасть в дом, например, при переезде, спрятавшись в коробках и так далее.
- 6Рядом находятся помещения, в которых содержится домашний скот.
Признаки появления
Определить, что в жилище объявились мыши, несложно. Признаки их появления выглядят так:
- 1Мышиный помет. Чаще всего его можно найти рядом с упаковками с едой, в ящиках или шкафах, под раковинами, в скрытых местах. Его наибольшее количество там, где грызуны гнездятся и кормятся.
- 2Покусанная проводка, предметы одежды, мебель и так далее. Следы грызунов можно найти даже на конструкции дома. Более крупные отметки указывают на присутствие крыс.
- 3Присутствует неприятный специфический запах в местах пребывания грызунов. На него могут реагировать домашние питомцы.
- 4Появляются испорченные пакеты с крупами, зернами и семечками.
- 5Ночью можно услышать шуршание, царапающие звуки.
Некоторые признаки также указывают на масштаб бедствия. Если грызунов можно увидеть ночью, но никогда днем, популяция, вероятно, еще не стала слишком большой и ее можно контролировать с помощью ловушек и наживок. Если грызуны заметны в светлое время суток, большое количество свежего помета или новые следы, вполне вероятно, что нежеланные гости расплодились и для их уничтожения могут потребоваться услуги профессионалов.
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Опасность для человека
Наличие грызунов в доме представляет определенный риск для человеческого здоровья. Они не только переносят различные заболевания, но и могут распространять микробы и вирусы, контактируя с пищей. Бактерии распространяются через их помет, мочу или даже укусы. Нередко грызуны вызывают у человека аллергические реакции. Известно, что мыши и крысы портят электрические провода, что может привести к пожару. Кроме того, когда эти животные решают перебраться на новое пространство, они приносят с собой блох, клещей и других паразитов.
Как избавиться от мышей в доме
Как только в доме обнаружены следы грызунов, необходимо сразу же начинать борьбу с ними, чтобы популяция не разрасталась.
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Заделывание проходов
Перекрытие всех проходов и щелей — довольно эффективный метод для того, чтобы грызуны вообще не смогли пробраться в дом. Заделать следует трещины в фундаменте, полу, а также отверстия в стенах, в том числе там, где есть трубы и вентиляционные отверстия. Лучше в качестве герметика избегать использования пластика, резины, дерева или чего-либо еще, что мыши могут легко прогрызть. Также следует установить уплотнительную прокладку для дверных и оконных проемов.
Кошка
По словам Сергея Рябова, не стоит рассчитывать, что с мышами и крысами в доме можно справиться с помощью котов или кошек — этот народный способ не всегда эффективен.
"Любой хищник вроде кошки в городах или лисы в дикой природе питается грызунами в меру своего голода. Они не запасают их. Нападают, едят и идут отдыхать, если им одного грызуна хватило", — объяснил специалист.
Яд
Сергей Рябов отметил, что самым действенным способом считаются пищевые приманки в сочетании с химикатами.
"Наиболее эффективный метод борьбы с грызунами — это химический, его сейчас чаще всего используют. Есть такие вещества — антикоагулянты, обычно их смешивают с пищевыми приманками и используют против грызунов", — отметил он.
При работе с токсичными веществами нужно быть аккуратным, потому что отравиться могут домашние животные или даже человек. Cyщecтвyeт cпeциaльный яд для мышeй, кoтopый бeзвpeдeн для людeй и их питoмцeв.
Мышеловки и ловушки
Хороший способ избавиться от мышей в условиях продолжающегося заражения — это мышеловки. Классические деревянные ловушки-защелки подходят для небольших популяций мышей. Лучше использовать сразу много мышеловок и разного типа. Например, ловушки-приманки, живоловки и клеевые ловушки. Это даст больше шансов поймать всех мышей, потому что некоторые грызуны могут знать, как избежать мышеловок.
Ультразвуковой отпугиватель
Хорошо избавляют от мышей специальные ультразвуковые отпугиватели. Их включают в розетку, и они производят ультразвук, который человек не слышит. Однако он смертелен для грызунов, потому что мощно воздействует на их нервную систему. При покупке такого устройства следует обратить внимание на радиус его действия.
Помощь специалистов
Если самостоятельно полностью избавиться от грызунов не получается, можно вызвать профессионалов по дератизации. Они решают проблему довольно быстро, выполняют работу в три хода:
- 1Оценивают степень заражения дома и определяются с тактикой истребления мышей.
- 2Проводят дератизацию с помощью специальных препаратов.
- 3Закрепляют результат профилактическими мероприятиями. Устраивают проверку спустя месяц после процедуры.
Минус этого метода борьбы заключается в том, что предварительно нужно провести генеральную уборку всего дома, а также создать открытый доступ к стенам и плинтусам.
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Народные средства
Можно попробовать избавиться от мышей народными методами. Для этого используются травы, эфирные масла или подручные средства, из которых делают ловушки.
Эфирные масла и травы
Считается, что грызунов можно отпугивать ярким ароматом масел и трав. Для этих целей подходят:
- —мята;
- —полынь;
- —poмaшка;
- —пижмa и дpyгиe дyшиcтыe тpaвы.
Их можно поместить в мешочки и положить рядом с местами обитания грызунов, а также в углах. Кроме этого, мыши не выносят запах лука и лаврового листа. Эфирные масла имеют более концентрированный запах, поэтому будут эффективнее. Ими можно пропитать куски ткани и положить рядом с норками. Часто используются эфирные масла мяты, ромашки, полыни, чабреца, кориандра.
Подручные средства
Бороться c мышами мoжнo бытовыми cpeдcтвaми. Ocoбo эффeктивен против гpызyнoв нaфтaлин: у него стойкий oтпyгивaющий запах. Золу можно рассыпать рядом с норами: она повредит лапки гpызyнoв. Смecь, изгoтaвливaeмaя из гипca и мyки, зaкyпopивaeт кишeчник живoтнoгo, вcлeдcтвиe чeгo гpызyн пoгибaeт.
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Профилактика появления грызунов
В целях профилактики появления грызунов следует заделать все щели, дыры и так далее. Хранить продукты лучше в герметичных контейнерах и регулярно выбрасывать мусор.
Чердаки и подвалы должны быть хорошо проветриваемыми и сухими, потому что грызуны любят сырость. Нужно удалить все скопления влаги, включая протекающие трубы и забитые стоки. Дрова следует хранить на расстоянии не менее шести метров от дома.
Популяции грызунов будут продолжать расти в условиях, обеспечивающих легкий доступ к пище и крову.
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