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Лавров рассказал о планах по производству "Спутника V" в Венгрии
Лавров рассказал о планах по производству "Спутника V" в Венгрии - РИА Новости, 23.08.2021
Лавров рассказал о планах по производству "Спутника V" в Венгрии
В настоящий момент прорабатываются варианты производства российской вакцины "Спутник V" от COVID-19 в Венгрии, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T07:32
2021-08-23T07:32
2021-08-23T10:02
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российский фонд прямых инвестиций
петер сийярто
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В настоящий момент прорабатываются варианты производства российской вакцины "Спутник V" от COVID-19 в Венгрии, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.Как напомнил Лавров в интервью в интервью венгерской газете "Мадьяр Немзет", Венгрия является первой и пока что единственной из всего Евросоюза страной, которая лицензировала российскую вакцину "Спутник V", закупив ее в значительном количестве.Ранее Лавров сообщил, что в ходе его визита в Венгрию одной из тем для обсуждения с венгерской стороной станет вакцина "Спутник V". В начале июня глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт обсуждает с Москвой возможное производство российских вакцин от COVID-19 на венгерской фабрике.На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 миллиарда человек, или около половины населения Земли.РФПИ заключил соглашения о производстве "Спутника V" более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, среди которых крупнейшие компании Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
https://ria.ru/20210820/vaktsiny-1746564693.html
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07:32 23.08.2021 (обновлено: 10:02 23.08.2021)
Лавров рассказал о планах по производству "Спутника V" в Венгрии
Лавров: прорабатываются варианты производства российской вакцины "Спутник V" в Венгрии