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Лавров рассказал о планах по производству "Спутника V" в Венгрии
Лавров рассказал о планах по производству "Спутника V" в Венгрии - РИА Новости, 23.08.2021
Лавров рассказал о планах по производству "Спутника V" в Венгрии
В настоящий момент прорабатываются варианты производства российской вакцины "Спутник V" от COVID-19 в Венгрии, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T07:32
2021-08-23T10:02
в мире
будапешт
мексика
москва
евросоюз
сергей лавров
российский фонд прямых инвестиций
петер сийярто
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В настоящий момент прорабатываются варианты производства российской вакцины "Спутник V" от COVID-19 в Венгрии, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.Как напомнил Лавров в интервью в интервью венгерской газете "Мадьяр Немзет", Венгрия является первой и пока что единственной из всего Евросоюза страной, которая лицензировала российскую вакцину "Спутник V", закупив ее в значительном количестве.Ранее Лавров сообщил, что в ходе его визита в Венгрию одной из тем для обсуждения с венгерской стороной станет вакцина "Спутник V". В начале июня глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт обсуждает с Москвой возможное производство российских вакцин от COVID-19 на венгерской фабрике.На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 миллиарда человек, или около половины населения Земли.РФПИ заключил соглашения о производстве "Спутника V" более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, среди которых крупнейшие компании Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
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в мире, будапешт, мексика, москва, евросоюз, сергей лавров, российский фонд прямых инвестиций, петер сийярто, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
07:32 23.08.2021 (обновлено: 10:02 23.08.2021)
 
Лавров рассказал о планах по производству "Спутника V" в Венгрии

Лавров: прорабатываются варианты производства российской вакцины "Спутник V" в Венгрии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Российский препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В настоящий момент прорабатываются варианты производства российской вакцины "Спутник V" от COVID-19 в Венгрии, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Как напомнил Лавров в интервью в интервью венгерской газете "Мадьяр Немзет", Венгрия является первой и пока что единственной из всего Евросоюза страной, которая лицензировала российскую вакцину "Спутник V", закупив ее в значительном количестве.
"Прорабатываются варианты производства этого препарата на венгерской территории", - добавил глава МИД РФ.
Ранее Лавров сообщил, что в ходе его визита в Венгрию одной из тем для обсуждения с венгерской стороной станет вакцина "Спутник V". В начале июня глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт обсуждает с Москвой возможное производство российских вакцин от COVID-19 на венгерской фабрике.
На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 миллиарда человек, или около половины населения Земли.
РФПИ заключил соглашения о производстве "Спутника V" более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, среди которых крупнейшие компании Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
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