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Россия ждет предложений Ирана по договору о сотрудничестве, заявил посол
Россия ждет предложений Ирана по договору о сотрудничестве, заявил посол - РИА Новости, 23.08.2021
Россия ждет предложений Ирана по договору о сотрудничестве, заявил посол
Москва надеется в ближайшее время получить от иранской стороны предложения по новому договору о всеобъемлющем сотрудничестве, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T11:26
2021-08-23T12:01
в мире
иран
москва
леван джагарян
россия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Москва надеется в ближайшее время получить от иранской стороны предложения по новому договору о всеобъемлющем сотрудничестве, заявил в интервью РИА Новости посол России в Иране Леван Джагарян.Посол напомнил, что договор об основах взаимоотношений РФ и Ирана был заключен 12 марта 2001 года, а в текущем году автоматически продлен на пять лет."Иранская сторона выразила пожелание актуализировать данный договор, на что мы ответили согласием. На уровне министров иностранных дел была достигнута договоренность о том, что иранские партнеры представят нам свои наработки. Надеемся, что получим их в самое ближайшее время. В очередной раз выражаем готовность к предметному разговору", - сказал высокопоставленный дипломат.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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в мире, иран, москва, леван джагарян, россия
11:26 23.08.2021 (обновлено: 12:01 23.08.2021)
 
Россия ждет предложений Ирана по договору о сотрудничестве, заявил посол

Посол в Иране Джагарян: Россия ждет предложений по новому договору о сотрудничестве

© Фото : предоставлено посольством РФ в ИранеПосол РФ в Иране Леван Джагарян
Посол РФ в Иране Леван Джагарян - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© Фото : предоставлено посольством РФ в Иране
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Москва надеется в ближайшее время получить от иранской стороны предложения по новому договору о всеобъемлющем сотрудничестве, заявил в интервью РИА Новости посол России в Иране Леван Джагарян.
Посол напомнил, что договор об основах взаимоотношений РФ и Ирана был заключен 12 марта 2001 года, а в текущем году автоматически продлен на пять лет.
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"Иранская сторона выразила пожелание актуализировать данный договор, на что мы ответили согласием. На уровне министров иностранных дел была достигнута договоренность о том, что иранские партнеры представят нам свои наработки. Надеемся, что получим их в самое ближайшее время. В очередной раз выражаем готовность к предметному разговору", - сказал высокопоставленный дипломат.
Читайте полный текст интервью >>>
 
В миреИранМоскваЛеван ДжагарянРоссия
 
 
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