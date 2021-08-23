https://ria.ru/20210823/sotrudnichestvo-1746828543.html

Россия ждет предложений Ирана по договору о сотрудничестве, заявил посол

Россия ждет предложений Ирана по договору о сотрудничестве, заявил посол - РИА Новости, 23.08.2021

Россия ждет предложений Ирана по договору о сотрудничестве, заявил посол

Москва надеется в ближайшее время получить от иранской стороны предложения по новому договору о всеобъемлющем сотрудничестве, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T11:26

2021-08-23T11:26

2021-08-23T12:01

в мире

иран

москва

леван джагарян

россия

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Москва надеется в ближайшее время получить от иранской стороны предложения по новому договору о всеобъемлющем сотрудничестве, заявил в интервью РИА Новости посол России в Иране Леван Джагарян.Посол напомнил, что договор об основах взаимоотношений РФ и Ирана был заключен 12 марта 2001 года, а в текущем году автоматически продлен на пять лет."Иранская сторона выразила пожелание актуализировать данный договор, на что мы ответили согласием. На уровне министров иностранных дел была достигнута договоренность о том, что иранские партнеры представят нам свои наработки. Надеемся, что получим их в самое ближайшее время. В очередной раз выражаем готовность к предметному разговору", - сказал высокопоставленный дипломат.Читайте полный текст интервью >>>

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2021

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в мире, иран, москва, леван джагарян, россия