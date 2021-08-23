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Леван Джагарян: Россия и Иран ведут конструктивный диалог по закупке оружия

Леван Джагарян: Россия и Иран ведут конструктивный диалог по закупке оружия - РИА Новости, 23.08.2021

Леван Джагарян: Россия и Иран ведут конструктивный диалог по закупке оружия

Новое правительство Ирана посылает сигналы о готовности прервать затянувшуюся паузу и продолжить переговоры в Вене по восстановлению ядерной сделки. О... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T12:00

2021-08-23T12:00

2021-08-23T12:00

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Новое правительство Ирана посылает сигналы о готовности прервать затянувшуюся паузу и продолжить переговоры в Вене по восстановлению ядерной сделки. О потеплении отношений между Ираном и его арабскими соседями, обстановке в Оманском заливе после череды инцидентов с торговыми судами, перспективах сотрудничества России и Ирана в энергетике и о том, как Москва и Тегеран будут урегулировать вопрос иранской задолженности за АЭС "Бушер", рассказал в интервью РИА Новости посол России в Иране Леван Джагарян.— Как избрание нового президента Ирана и смена правительства с реформисткого на консервативное могут повлиять на отношения Москвы и Тегерана? В частности, сейчас появляются заявления, критикующие политику России в отношении Ирана, особенно в Сирии. Как вы это оцениваете?— У меня положительные ожидания относительно перспектив развития российско-иранских отношений при новом президенте Ирана Ибрахиме Раиси. Рассчитываю, что взаимодействие наших стран будет укрепляться. На это указывает настрой руководителей, который был подтвержден как в ходе телефонного разговора президентов Владимира Путина и Ибрахима Раиси 18 августа, так и визита председателя Государственной думы Владимира Володина в Тегеран 5 августа для участия в церемонии инаугурации избранного президента Ирана.За первое полугодие двусторонний товарооборот увеличился на 40% и составил 1,6 миллиарда долларов США. Надеемся, что новое правительство Раиси придаст дополнительный импульс нашему сотрудничеству в торгово-экономической сфере.У нас близкие, а по ряду международных и региональных вопросов совпадающие позиции. В связи с намеченным на сентябрь этого года саммитом ШОС в Душанбе хотел бы подтвердить, что Россия поддерживает заявку Ирана на полноправное членство в этой организации.Москва и Тегеран довольно успешно осуществляют координацию своих усилий в Сирии. Налажено абсолютно транспарентное взаимодействие, в том числе, в рамках астанинского формата. Военные наших стран, ведя борьбу с террористами, являются единственными, кто находятся на территории Сирийской Арабской Республики на законных основаниях в соответствии с разрешением официальных властей этой страны.— Стоит ли ожидать, что уже в ближайшее время будет завершена работа, и стороны подпишут новый Договор о всеобъемлющем сотрудничестве РФ и Ирана?— Хотел бы напомнить, что действующий Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном был заключен 12 марта 2001 года. В настоящее время он остается нашим базовым двусторонним документом, который был продлен в этом году автоматически сроком на пять лет, как это предусматривает одна из его статей. Иранская сторона выразила пожелание актуализировать данный договор, на что мы ответили согласием. На уровне министров иностранных дел была достигнута договоренность о том, что иранские партнеры представят нам свои наработки. Надеемся, что получим их в самое ближайшее время. В очередной раз выражаем готовность к предметному разговору.— На каком этапе рассмотрения находится сейчас вопрос предоставления Ирану российского кредита на пять миллиардов долларов? Начали ли стороны в принципе обсуждать эту тему после того, как иранский парламент разрешил правительству начать переговоры?— Россия и Иран договорились о выделении российского госкредита в размере 2,2 миллиарда евро на реализацию двух проектов – строительство ТЭС "Сирик" мощностью 1400 МВт в южной провинции Хормозган и электрификацию железной дороги Гармсар–Инче Бурун. В июне в Иране состоялась торжественная церемония с участием высшего руководства, приуроченная к началу строительства электростанции. Работы сейчас идут. Они должны помочь иранской стороне решить проблему нехватки электроэнергии, которая усугубилась в последнее время по всей территории Ирана.Железнодорожный проект, к сожалению, пока застопорился. Однако контакты между российскими и иранскими экономоператорами продолжаются.— Стоит ли ожидать скорого визита президента Ирана в Россию?— Как вы знаете, до начала пандемии наши президенты регулярно встречались в России, Иране, "на полях" различных международных мероприятий. Пока же об этом в конкретном плане обсуждений нет. Надеемся, что по мере нормализации эпидемиологической обстановки сложатся подходящие условия, чтобы он (саммит – ред.) состоялся.— Может ли недавнее усиление напряженности между Ираном и Израилем втянуть регион в новую войну? Считаете ли вы, что сейчас ситуация намного серьезнее, чем в ходе предыдущих кризисов? Стоит ли сейчас созывать какой-либо международный формат для снятия напряженности?— Напряжение имеет место быть, особенно после инцидентов с танкерами в Персидском и Оманском заливах. Но я бы не стал драматизировать ситуацию и указывать на то, что сейчас ситуация намного серьезнее, чем в ходе предыдущих кризисов. Ни Иран, ни его арабские соседи не заинтересованы в дальнейшей эскалации. Тем более, что мы наблюдаем некое потепление в отношениях между ними. ОАЭ направила свою делегацию в Тегеран для участия в церемонии инаугурации президента Раиси. Начались прямые контакты между Ираном и Саудовской Аравией. Россия приветствует налаживание диалога в этом стратегически важном районе мира. На это, в частности, направлена продвигаемая нами Концепция коллективной безопасности в Персидском заливе.— После снятия ограничений на продажу Ирану оружия активизировали ли Москва и Тегеран переговоры в сфере ВТС? Обсуждаются ли сейчас поставки Ирану танков и истребителей? Каковы перспективы достижения новых договоренностей по продаже новейших систем ПВО?— Военно-техническое сотрудничество с Ираном имеет достаточно длительную историю сроком более 50 лет. Оно развивается на взаимовыгодной основе при строгом соблюдении Россией международных обязательств в сфере торговли оружием. С учетом отмены известных ограничений российская сторона ведет конструктивный диалог с иранскими партнерами по всей номенклатуре продукции военного назначения.— Удалось ли РФ и Ирану урегулировать вопрос с задолженностью за АЭС "Бушер"? Договорились ли стороны о графике выплат? Обсуждается ли возможность предоставления Ирану кредита на завершение работ по "Бушеру"? Видите ли вы риск того, что работа станции вообще может быть приостановлена из-за растущего долга?— К сожалению, урегулировать вопрос с иранской задолженностью по АЭС "Бушер" пока не удалось. Данную проблему также недавно признал глава Организации по атомной энергии ИРИ Салехи, обозначив конкретную сумму. Основная причина, как нам объясняют, в том, что в результате незаконных односторонних санкций США Тегеран не может получить доступ к своим средствам, находящимся на счетах в иностранных банках, прежде всего – в Южной Корее и Японии. Тем не менее, персонал на АЭС "Бушер" продолжает работать в штатном режиме.— Обсуждают ли РФ и Иран возможный эффект, который снятие санкций с поставок на иранскую нефть может оказать на мировой рынок? Планирует ли Москва координировать с Тегераном свои шаги на мировом рынке нефти, чтобы поддержать стабильность цен? Рассматривают ли Иран и Россия возможность разработки новых совместных энергетических проектов?— Мы в контакте с иранскими коллегами по всему спектру двусторонних и международных вопросов, в том числе, и по энергетической проблематике. В июле состоялось заседание в рамках мониторингового комитета ОПЕК+. С российской стороны была дана высокая оценка позиции Ирана о поддержке продления упомянутой сделки. Исламская Республика является одним из ключевых членов организации стран-экспортеров нефти. Как представляется, в ОПЕК есть понимание важности обсуждения и согласования дальнейших шагов в рамках картеля после снятия антииранских санкций США.Сотрудничество России и Ирана в сфере энергетики развивается успешно. Вместе с тем есть солидный потенциал для роста такого взаимодействия. Профильные министерства и компании двух стран заинтересованы в соответствующих проектах для расширения участия в их реализации российских экономоператоров.— Намерены ли Москва и Тегеран предпринять совместные меры для того, чтобы пресечь участившиеся инциденты с торговыми судами в Оманском заливе? И планируются ли в ближайшее время совместные морские учения двух стан в этом регионе?— Конкретные совместные меры, направленные на пресечение участившихся инцидентов в Оманском заливе, не планируются. Вместе с тем, как я отметил выше, Россия разработала свою концепцию создания системы коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Своя концепция имеется и у Тегерана – Ормузская мирная инициатива. Они основаны на схожих принципах. Их общей целью является обеспечение прочного мира и стабильности в этом районе, что, безусловно, подразумевает и беспрепятственное прохождение через него коммерческих судов в соответствии с нормами международного морского права.В настоящее время завершается подготовка к конкурсу "Глубина", который проходит в рамках Армейских международных игр-2021 в городе Чабахар. Наряду с Россией и Ираном в нем примут участие Китай, Индия, Сирия и Венесуэла. Запланированы соревнования водолазных команд вооруженных сил этих стран. На церемонии открытия и закрытия конкурса прибудут представители командования Военно-морского флота Российской Федерации. Примечательно, что в этом году Армейские игры проходили сразу в трех иранских локациях: в Персидском заливе, на Каспийском море, а также в иранском городе Шахиншахр провинции Исфаган. Последнее место мне удалось лично посетить 19 августа и поприветствовать военнослужащих России и Ирана.Кроме того, в конце текущего – начале следующего года в районе Персидского залива состоится ежегодное совместное военно-морское учение "CHIRU". Традиционно в нем принимают участие боевые корабли России, Ирана и Китая. Основной задачей является отработка действий по обеспечению безопасности международного судоходства и борьбе с морскими пиратами.— Ранее ваш коллега Джалали заявил, что Иран намерен стать региональным хабом по производству и экспорту вакцин от COVID-19, в том числе "Спутник V". Как продвигается эта работа? И известно ли вам, когда Тегеран может запустить производство российской вакцины?— Если обещание моего коллеги и друга посла Казема Джалали превратить Иран в хаб по производству вакцины в этом регионе будет реализовано, я буду только рад.— Существует ли реальная опасность того, что из-за несогласия сторон по оставшимся вопросам восстановления иранской ядерной сделки переговоры в Вене могут быть сорваны?— Новое иранское правительство сигнализирует о готовности продолжить участвовать в венском переговорном процессе. Сейчас идет формирование переговорной команды. Надеемся, что переговорный процесс будет вскоре возобновлен, и сторонам удастся достичь договоренностей. Российская сторона совместно с другими членами Совместного всеобъемлющего плана действий в лице КНР, Великобритании, Франции, ФРГ и США делает для этого все возможное.

https://ria.ru/20210823/shos-1746792709.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210803/iran-1744130659.html

https://ria.ru/20210820/svpd-1746592772.html

https://ria.ru/20210607/vizy-1736023144.html

https://ria.ru/20210210/proizvodstvo-1596866866.html

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в мире, интервью, иран, тегеран (город), владимир путин, опек, леван джагарян, аэс "бушер", оманский залив, россия