https://ria.ru/20210823/son-1746913509.html

Эксперты выяснили, как улучшить сон во время путешествий

Эксперты выяснили, как улучшить сон во время путешествий - РИА Новости, 23.08.2021

Эксперты выяснили, как улучшить сон во время путешествий

Издание Travel Daily News собрало советы, которые помогут туристам высыпаться во время путешествий. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T18:22

2021-08-23T18:22

2021-08-23T18:22

туризм

путешествия

отдых

сон

здоровье

новости - туризм

туристы

советы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739006837_0:47:1920:1127_1920x0_80_0_0_b8153017c3aa7d807b9eb0cbe0accfe0.jpg

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Издание Travel Daily News собрало советы, которые помогут туристам высыпаться во время путешествий.Чтобы утром не чувствовать себя разбитыми, рекомендуется бронировать тихий и прохладный номер в гостинице. Важно, чтобы он был не на нижнем этаже, а отель стоял подальше от оживленных улиц.Кроме того, издание советует всегда брать с собой принадлежности, которые сделают сон комфортнее. Это могут быть беруши, наушники с хорошим шумоподавлением, чтобы включить успокаивающую музыку, маска для сна, любимые подушка или плед, ароматическая свеча и другие аксессуары, которые помогут чувствовать себя как дома. "Гораздо труднее задремать, если вы обеспокоены или расстроены. Так что выручат растяжка, дыхательные упражнения, медитация или прослушивание классической музыки", — сообщается в статье.Работают и другие процедуры: вести дневник перед сном, почитать книгу, принять ванну, выпить чашку травяного чая. Также во время поездки важно баловать себя, ходить на массаж или спа-процедуры.

https://ria.ru/20210822/rybalka-1746422739.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

путешествия, отдых, сон, здоровье, новости - туризм, туристы, советы, туризм, стиль жизни