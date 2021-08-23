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Туризм
https://ria.ru/20210823/son-1746913509.html
Эксперты выяснили, как улучшить сон во время путешествий
Эксперты выяснили, как улучшить сон во время путешествий - РИА Новости, 23.08.2021
Эксперты выяснили, как улучшить сон во время путешествий
Издание Travel Daily News собрало советы, которые помогут туристам высыпаться во время путешествий. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T18:22
2021-08-23T18:22
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Издание Travel Daily News собрало советы, которые помогут туристам высыпаться во время путешествий.Чтобы утром не чувствовать себя разбитыми, рекомендуется бронировать тихий и прохладный номер в гостинице. Важно, чтобы он был не на нижнем этаже, а отель стоял подальше от оживленных улиц.Кроме того, издание советует всегда брать с собой принадлежности, которые сделают сон комфортнее. Это могут быть беруши, наушники с хорошим шумоподавлением, чтобы включить успокаивающую музыку, маска для сна, любимые подушка или плед, ароматическая свеча и другие аксессуары, которые помогут чувствовать себя как дома. "Гораздо труднее задремать, если вы обеспокоены или расстроены. Так что выручат растяжка, дыхательные упражнения, медитация или прослушивание классической музыки", — сообщается в статье.Работают и другие процедуры: вести дневник перед сном, почитать книгу, принять ванну, выпить чашку травяного чая. Также во время поездки важно баловать себя, ходить на массаж или спа-процедуры.
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путешествия, отдых, сон, здоровье, новости - туризм, туристы, советы, туризм, стиль жизни
18:22 23.08.2021
 

Эксперты выяснили, как улучшить сон во время путешествий

© Pixabay / Claudio_ScottСон
Сон - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© Pixabay / Claudio_Scott
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Издание Travel Daily News собрало советы, которые помогут туристам высыпаться во время путешествий.
Чтобы утром не чувствовать себя разбитыми, рекомендуется бронировать тихий и прохладный номер в гостинице. Важно, чтобы он был не на нижнем этаже, а отель стоял подальше от оживленных улиц.
Кроме того, издание советует всегда брать с собой принадлежности, которые сделают сон комфортнее. Это могут быть беруши, наушники с хорошим шумоподавлением, чтобы включить успокаивающую музыку, маска для сна, любимые подушка или плед, ароматическая свеча и другие аксессуары, которые помогут чувствовать себя как дома.
"Гораздо труднее задремать, если вы обеспокоены или расстроены. Так что выручат растяжка, дыхательные упражнения, медитация или прослушивание классической музыки", — сообщается в статье.
Работают и другие процедуры: вести дневник перед сном, почитать книгу, принять ванну, выпить чашку травяного чая. Также во время поездки важно баловать себя, ходить на массаж или спа-процедуры.
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