https://ria.ru/20210823/shos-1746792709.html

Россия поддерживает заявку Ирана на полноправное членство в ШОС

Россия поддерживает заявку Ирана на полноправное членство в ШОС - РИА Новости, 23.08.2021

Россия поддерживает заявку Ирана на полноправное членство в ШОС

Москва поддерживает заявку Тегерана на полноправное членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Иране Леван РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T03:38

2021-08-23T03:38

2021-08-23T03:38

в мире

иран

москва

махмуд ахмадинежад

шос

леван джагарян

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

россия

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Москва поддерживает заявку Тегерана на полноправное членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Иране Леван Джагарян.Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - постоянно действующая межправительственная международная организация, основанная лидерами Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. Декларация о создании ШОС подписана на встрече глав шести государств в Шанхае 15 июня 2001 года. Девятого июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Странами-наблюдателями в ШОС на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.Иран подал заявку на вступление в организацию в 2008 году. До сих пор сохраняется неопределённость по вопросу его присоединения к ШОС. Основной причиной столь долгого рассмотрения заявки Ирана стало развитие ядерной программы Тегераном при президенте Махмуде Ахмадинежаде (2005-2013 годы), а также последовавшие в ответ международные санкции. Но даже в 2015 году, когда была заключена ядерная сделка с Ираном, процесс вступления Ирана в ШОС не ускорился, а в 2018 году даже усугубился из-за выхода США из сделки и ее развала. Санкции в отношении Ирана были восстановлены, а Тегеран в свою очередь вернулся к постепенному отказу от пунктов соглашения и приступил к увлечению обогащению урана.Сейчас в Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд.

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иран

москва

россия

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в мире, иран, москва, махмуд ахмадинежад, шос, леван джагарян, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия