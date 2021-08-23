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Россия поддерживает заявку Ирана на полноправное членство в ШОС
Россия поддерживает заявку Ирана на полноправное членство в ШОС - РИА Новости, 23.08.2021
Россия поддерживает заявку Ирана на полноправное членство в ШОС
Москва поддерживает заявку Тегерана на полноправное членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Иране Леван РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T03:38
2021-08-23T03:38
в мире
иран
москва
махмуд ахмадинежад
шос
леван джагарян
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
россия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Москва поддерживает заявку Тегерана на полноправное членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Иране Леван Джагарян.Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - постоянно действующая межправительственная международная организация, основанная лидерами Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. Декларация о создании ШОС подписана на встрече глав шести государств в Шанхае 15 июня 2001 года. Девятого июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Странами-наблюдателями в ШОС на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.Иран подал заявку на вступление в организацию в 2008 году. До сих пор сохраняется неопределённость по вопросу его присоединения к ШОС. Основной причиной столь долгого рассмотрения заявки Ирана стало развитие ядерной программы Тегераном при президенте Махмуде Ахмадинежаде (2005-2013 годы), а также последовавшие в ответ международные санкции. Но даже в 2015 году, когда была заключена ядерная сделка с Ираном, процесс вступления Ирана в ШОС не ускорился, а в 2018 году даже усугубился из-за выхода США из сделки и ее развала. Санкции в отношении Ирана были восстановлены, а Тегеран в свою очередь вернулся к постепенному отказу от пунктов соглашения и приступил к увлечению обогащению урана.Сейчас в Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд.
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в мире, иран, москва, махмуд ахмадинежад, шос, леван джагарян, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия
03:38 23.08.2021
 
Россия поддерживает заявку Ирана на полноправное членство в ШОС

Посол в Иране Джагарян: Россия поддерживает заявку Ирана на полноправное членство в ШОС

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Антон Быстров
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Москва поддерживает заявку Тегерана на полноправное членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Иране Леван Джагарян.
"У нас близкие, а по ряду международных и региональных вопросов совпадающие позиции. В связи с намеченным на сентябрь этого года саммитом ШОС в Душанбе хотел бы подтвердить, что Россия поддерживает заявку Ирана на полноправное членство в этой Организации", - сказал посол.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - постоянно действующая межправительственная международная организация, основанная лидерами Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. Декларация о создании ШОС подписана на встрече глав шести государств в Шанхае 15 июня 2001 года. Девятого июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Странами-наблюдателями в ШОС на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
Иран подал заявку на вступление в организацию в 2008 году. До сих пор сохраняется неопределённость по вопросу его присоединения к ШОС. Основной причиной столь долгого рассмотрения заявки Ирана стало развитие ядерной программы Тегераном при президенте Махмуде Ахмадинежаде (2005-2013 годы), а также последовавшие в ответ международные санкции. Но даже в 2015 году, когда была заключена ядерная сделка с Ираном, процесс вступления Ирана в ШОС не ускорился, а в 2018 году даже усугубился из-за выхода США из сделки и ее развала. Санкции в отношении Ирана были восстановлены, а Тегеран в свою очередь вернулся к постепенному отказу от пунктов соглашения и приступил к увлечению обогащению урана.
Сейчас в Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд.
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В миреИранМоскваМахмуд АхмадинежадШОСЛеван ДжагарянСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Россия
 
 
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