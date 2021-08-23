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Умер бывший руководитель Ульяновской области Юрий Самсонов
Умер бывший руководитель Ульяновской области Юрий Самсонов - РИА Новости, 23.08.2021
Умер бывший руководитель Ульяновской области Юрий Самсонов
Экс-руководитель Ульяновской области Юрий Самсонов скончался в понедельник на 92-м году жизни, сообщает Ульяновский государственный университет. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T14:40
2021-08-23T14:40
2021-08-23T15:16
ссср
ульяновская область
ульяновский государственный университет
кпсс
россия
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САМАРА, 23 авг - РИА Новости. Экс-руководитель Ульяновской области Юрий Самсонов скончался в понедельник на 92-м году жизни, сообщает Ульяновский государственный университет."Ушел из жизни Юрий Самсонов, экс-руководитель Ульяновской области, один из основателей Ульяновского госуниверситета. Он занимал должность директора механического завода (1979-1982), руководил регионом на посту секретаря Ульяновского обкома КПСС (1987-1990)", - говорится в сообщении. После перевода в Москву с 1990-го по 1992 год работал заместителем председателя комитета по вопросам обороны и госбезопасности Верховного совета СССР, затем долгое время руководил попечительским советом Ульяновского госуниверситета.В вузе Самсонова назвали выдающимся человеком, ярким общественным деятелем и выразили соболезования его родным и близким.Прощание с Самсоновым состоится 25 августа в Доме офицеров в Ульяновске.Во время руководства Самсоновым Ульяновской областью в регионе был разработан и реализован ряд комплексных программ по развитию животноводства, строительству промышленных и жилых объектов. Регион развивал сотрудничество с Польшей, Португалией, ФРГ, Вьетнамом.
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ссср, ульяновская область, ульяновский государственный университет, кпсс, россия
14:40 23.08.2021 (обновлено: 15:16 23.08.2021)
Умер бывший руководитель Ульяновской области Юрий Самсонов
Экс-руководитель Ульяновской области Юрий Самсонов скончался на 92-м году жизни