Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210823/rukovoditel-1746875037.html
Умер бывший руководитель Ульяновской области Юрий Самсонов
Умер бывший руководитель Ульяновской области Юрий Самсонов - РИА Новости, 23.08.2021
Умер бывший руководитель Ульяновской области Юрий Самсонов
Экс-руководитель Ульяновской области Юрий Самсонов скончался в понедельник на 92-м году жизни, сообщает Ульяновский государственный университет. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T14:40
2021-08-23T15:16
ссср
ульяновская область
ульяновский государственный университет
кпсс
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746874746_0:73:896:577_1920x0_80_0_0_8bea4f55c2992f9b9af630d76787c3e5.jpg
САМАРА, 23 авг - РИА Новости. Экс-руководитель Ульяновской области Юрий Самсонов скончался в понедельник на 92-м году жизни, сообщает Ульяновский государственный университет."Ушел из жизни Юрий Самсонов, экс-руководитель Ульяновской области, один из основателей Ульяновского госуниверситета. Он занимал должность директора механического завода (1979-1982), руководил регионом на посту секретаря Ульяновского обкома КПСС (1987-1990)", - говорится в сообщении. После перевода в Москву с 1990-го по 1992 год работал заместителем председателя комитета по вопросам обороны и госбезопасности Верховного совета СССР, затем долгое время руководил попечительским советом Ульяновского госуниверситета.В вузе Самсонова назвали выдающимся человеком, ярким общественным деятелем и выразили соболезования его родным и близким.Прощание с Самсоновым состоится 25 августа в Доме офицеров в Ульяновске.Во время руководства Самсоновым Ульяновской областью в регионе был разработан и реализован ряд комплексных программ по развитию животноводства, строительству промышленных и жилых объектов. Регион развивал сотрудничество с Польшей, Португалией, ФРГ, Вьетнамом.
https://ria.ru/20210728/telnova-1743348508.html
ссср
ульяновская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746874746_0:0:896:672_1920x0_80_0_0_5f0255ec084c7215864f0cb49ae625e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ссср, ульяновская область, ульяновский государственный университет, кпсс, россия
14:40 23.08.2021 (обновлено: 15:16 23.08.2021)
 
Умер бывший руководитель Ульяновской области Юрий Самсонов

Экс-руководитель Ульяновской области Юрий Самсонов скончался на 92-м году жизни

© Фото : Ульяновский государственный университетЮрий Самсонов
Юрий Самсонов - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© Фото : Ульяновский государственный университет
Читать ria.ru в
САМАРА, 23 авг - РИА Новости. Экс-руководитель Ульяновской области Юрий Самсонов скончался в понедельник на 92-м году жизни, сообщает Ульяновский государственный университет.
"Ушел из жизни Юрий Самсонов, экс-руководитель Ульяновской области, один из основателей Ульяновского госуниверситета. Он занимал должность директора механического завода (1979-1982), руководил регионом на посту секретаря Ульяновского обкома КПСС (1987-1990)", - говорится в сообщении. После перевода в Москву с 1990-го по 1992 год работал заместителем председателя комитета по вопросам обороны и госбезопасности Верховного совета СССР, затем долгое время руководил попечительским советом Ульяновского госуниверситета.
В вузе Самсонова назвали выдающимся человеком, ярким общественным деятелем и выразили соболезования его родным и близким.
Прощание с Самсоновым состоится 25 августа в Доме офицеров в Ульяновске.
Во время руководства Самсоновым Ульяновской областью в регионе был разработан и реализован ряд комплексных программ по развитию животноводства, строительству промышленных и жилых объектов. Регион развивал сотрудничество с Польшей, Португалией, ФРГ, Вьетнамом.
Экс-руководитель Росздравнадзора Елена Тельнова - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 21:03
Умерла экс-глава Росздравнадзора Елена Тельнова
 
СССРУльяновская областьУльяновский государственный университетКПССРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:55В Киеве заявили о "плохом сигнале" для Украины на "Крымской платформе"
06:38Глава МИД Киргизии предупредил о "спящих ячейках" "Аль-Каиды"* и ИГИЛ*
06:28В Южной Корее более 10 тысяч человек покинули свои дома из-за тайфуна
06:07Названы вакансии для молодых работников с самыми высокими зарплатами
05:57В Кузбассе осквернили памятник погибшим в Великой Отечественной войне
05:12Исследование: россияне стали реже брать микрозаймы на образование
04:58Ученые раскрыли секрет скрипок Страдивари
04:45Врач назвала продукт, содержащий незаменимый для сердца минерал
04:35В Дагестане около пяти тысяч человек остались без газа
04:33На Украине подвели "нерадостные" итоги 30 лет независимости
04:15Разработчик: сроки полета нового робота-космонавта пока четко не определены
04:12Автоэксперт дал советы, как подготовить автомобиль к осени
03:52Российские военные установили рекорд на конкурсе "АрМИ"
03:50Россиян предупредели о нашествии слизней-гигантов
03:35"Алмаз-Антей" начал разработку мини-ракет для уничтожения беспилотников
03:18Стало известно, сколько россияне планируют потратить на подготовку к школе
03:18Специалист предупредил, как соседи могут помешать работе вашего Wi-Fi
03:14Разработчик ракеты "Булава" рассказал о ее перспективах
03:09ФСБ рассекретила документы об убийстве бандеровцами митрополита Алексия
03:00В России создали уникальное сырье для производства композитов
Лента новостейМолния