https://ria.ru/20210823/rostekh-1746802947.html

"Ростех" начнет производить плавающие бронетранспортеры БТ-3Ф

"Ростех" начнет производить плавающие бронетранспортеры БТ-3Ф - РИА Новости, 23.08.2021

"Ростех" начнет производить плавающие бронетранспортеры БТ-3Ф

Производство новейших плавающих бронетранспортеров БТ-3Ф планируется начать в конце 2021 года, заявил в интервью РИА Новости индустриальный директор кластера... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T09:02

2021-08-23T09:02

2021-08-23T09:02

новое оружие россии

безопасность

ростех

высокоточные комплексы

форум "армия — 2021"

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КУБИНКА (Московская обл.), 23 авг - РИА Новости. Производство новейших плавающих бронетранспортеров БТ-3Ф планируется начать в конце 2021 года, заявил в интервью РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев."Бронетранспортер БТ-3Ф находится на заключительном этапе испытаний, они завершены уже на 95%. Машина прошла проверку в морских условиях, стрельбовые, ходовые испытания и другие. К концу текущего года "Высокоточные комплексы" смогут приступить к организации производства изделия", - сказал Оздоев.Новый плавающий гусеничный бронетранспортер БТ-3Ф впервые был представлен на форуме "Армия-2016". Он может передвигаться по воде и десантироваться с транспортных самолетов. Экипаж БТ-3Ф составляет три человека, при этом бронетранспортер берет на борт до 14 десантников.На крыше боевой машины установлен дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом калибра 7,62 миллиметра с тепловизионным прицелом и лазерным дальномером. Дизельный двигатель мощностью 500 лошадиных сил позволяет на суше развивать скорость до 70 километров в час, а на плаву - до 10 километров в час.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210823/rostekh-1746801449.html

https://ria.ru/20210823/rostekh-1746800646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, ростех, высокоточные комплексы, форум "армия — 2021"