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Новое оружие России
https://ria.ru/20210823/rostekh-1746802947.html
"Ростех" начнет производить плавающие бронетранспортеры БТ-3Ф
"Ростех" начнет производить плавающие бронетранспортеры БТ-3Ф - РИА Новости, 23.08.2021
"Ростех" начнет производить плавающие бронетранспортеры БТ-3Ф
Производство новейших плавающих бронетранспортеров БТ-3Ф планируется начать в конце 2021 года, заявил в интервью РИА Новости индустриальный директор кластера... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T09:02
2021-08-23T09:02
новое оружие россии
безопасность
ростех
высокоточные комплексы
форум "армия — 2021"
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КУБИНКА (Московская обл.), 23 авг - РИА Новости. Производство новейших плавающих бронетранспортеров БТ-3Ф планируется начать в конце 2021 года, заявил в интервью РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев."Бронетранспортер БТ-3Ф находится на заключительном этапе испытаний, они завершены уже на 95%. Машина прошла проверку в морских условиях, стрельбовые, ходовые испытания и другие. К концу текущего года "Высокоточные комплексы" смогут приступить к организации производства изделия", - сказал Оздоев.Новый плавающий гусеничный бронетранспортер БТ-3Ф впервые был представлен на форуме "Армия-2016". Он может передвигаться по воде и десантироваться с транспортных самолетов. Экипаж БТ-3Ф составляет три человека, при этом бронетранспортер берет на борт до 14 десантников.На крыше боевой машины установлен дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом калибра 7,62 миллиметра с тепловизионным прицелом и лазерным дальномером. Дизельный двигатель мощностью 500 лошадиных сил позволяет на суше развивать скорость до 70 километров в час, а на плаву - до 10 километров в час.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210823/rostekh-1746801449.html
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безопасность, ростех, высокоточные комплексы, форум "армия — 2021"
09:02 23.08.2021
 
"Ростех" начнет производить плавающие бронетранспортеры БТ-3Ф

"Ростех" в конце 2021 года начнет производить плавающие бронетранспортеры БТ-3Ф

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкБронетранспортер БТ-3Ф
Бронетранспортер БТ-3Ф - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КУБИНКА (Московская обл.), 23 авг - РИА Новости. Производство новейших плавающих бронетранспортеров БТ-3Ф планируется начать в конце 2021 года, заявил в интервью РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.
"Бронетранспортер БТ-3Ф находится на заключительном этапе испытаний, они завершены уже на 95%. Машина прошла проверку в морских условиях, стрельбовые, ходовые испытания и другие. К концу текущего года "Высокоточные комплексы" смогут приступить к организации производства изделия", - сказал Оздоев.
У входа в Конгрессно-выставочный центр Патриот, геде размещена выставочная экспозиция Международного форума АРМИЯ-2021 - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Вчера, 08:39Новое оружие России
"Ростех" представит на "Армии-2021" БМП "Манул"
Новый плавающий гусеничный бронетранспортер БТ-3Ф впервые был представлен на форуме "Армия-2016". Он может передвигаться по воде и десантироваться с транспортных самолетов. Экипаж БТ-3Ф составляет три человека, при этом бронетранспортер берет на борт до 14 десантников.
На крыше боевой машины установлен дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом калибра 7,62 миллиметра с тепловизионным прицелом и лазерным дальномером. Дизельный двигатель мощностью 500 лошадиных сил позволяет на суше развивать скорость до 70 километров в час, а на плаву - до 10 километров в час.
Читайте полный текст интервью >>
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Новое оружие РоссииБезопасностьРостехВысокоточные комплексыФорум "Армия — 2021"
 
 
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